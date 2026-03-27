Martín Llaryora lanza 500 lotes en Villa Dolores e interviene en la puja por la tierra en el oeste de Córdoba

Gustavo Brandán se reunió con Maximiliano Rivarola en Villa Dolores

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, comenzó a mover las piezas para concretar el plan de 500 lotes con servicios en la ciudad de Villa Dolores. La medida de gestión se hizo a través del ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán.

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El funcionario y exintendente de Colonia Caroya encabezó una reunión técnica con el intendente vecinalista Maximiliano Rivarola para definir los aspectos operativos del proyecto.

Del encuentro también participaron el secretario de Vivienda, Darío Chesta, y el director general del área, Luciano Garavaglia, quienes trabajan en la planificación administrativa y técnica necesaria para avanzar con la urbanización y posterior adjudicación de terrenos.

Una demanda histórica en el oeste de Córdoba La iniciativa busca dar respuesta a la presión creciente por acceso a la tierra en una de las ciudades cabecera del departamento San Javier. La entrega de lotes aparece como una herramienta de alto impacto territorial: permite a familias acceder a un terreno propio y, al mismo tiempo, fortalece la presencia provincial en municipios del interior profundo.

brandán rivarola El ministro de Cooperativas, Gustavo Brandán, es el responsable de la ejecución técnica y política del loteo que impulsa Martín Llaryora En el oficialismo admiten que el plan forma parte de una estrategia más amplia de gestión con fuerte anclaje social. Por añadidura, el cordobesismo sigue buscando puntos de contacto con autoridades municipales, independientemente de su origen político.

No es casual que a la estructura que dirige Brandán se hayan sumado distintas referencias territoriales en la última ola de ajustes de gabinete. Los equipos técnicos del Ministerio y del municipio continuarán trabajando en las próximas semanas para definir plazos, financiamiento y etapas de ejecución, en un esquema que el llaryorismo busca replicar en otros puntos de la provincia.

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