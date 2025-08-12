Martín Llaryora abrió el Congreso Internacional de Cooperativas y defendió al sector como motor de la economía

Llaryora destacó que las cooperativas y mutuales “son pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo” y subrayó que cada inversión y proyecto significa más empleo en el interior. Además, defendió la economía solidaria, afirmando que debe “estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”.
congreso cooperativas córdoba llaryora brandan
Martín Llaryora encabezó una cumbre internacional de cooperativismo en Córdoba
Por su parte, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, resaltó la presencia de estas organizaciones en todos los ámbitos de la vida comunitaria y recordó que, gracias a ellas, el progreso y las obras llegaron a zonas donde el mercado no alcanza.
Participación nacional e internacional
El congreso también reunió a la vicegobernadora Myriam Prunotto y al viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, junto a referentes como Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y Alejandro Russo, de AIM, CAM y FEMUCOR.
Entre los asistentes se encontraban autoridades provinciales, representantes de cooperativas y mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales, consolidando un espacio de intercambio y cooperación a gran escala.