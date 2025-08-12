Martín Llaryora abrió el Congreso Internacional de Cooperativas y defendió al sector como motor de la economía

Martín Llaryora abrió una cumbre internacional de cooperativismo en Córdoba

En el inicio del Congreso Internacional de Cooperativas y Mutuales, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, encabezó la apertura y defendió el movimiento como motor de desarrollo para el interior provincial. El encuentro fue organizado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales, a cargo de Gustavo Brandán, y contó con una fuerte representación local e internacional.

Durante el acto de este lunes, el intendente de Capilla del Monte, Fabricio Díaz, en su rol de presidente de la Comunidad Regional Punilla, firmó el Convenio de Municipios Cooperativos junto a sus pares, sumando a las 427 comunas y localidades de la provincia al acuerdo.

Un pilar para el desarrollo local Llaryora destacó que las cooperativas y mutuales “son pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo” y subrayó que cada inversión y proyecto significa más empleo en el interior. Además, defendió la economía solidaria, afirmando que debe “estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”.

congreso cooperativas córdoba llaryora brandan Martín Llaryora encabezó una cumbre internacional de cooperativismo en Córdoba Por su parte, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, resaltó la presencia de estas organizaciones en todos los ámbitos de la vida comunitaria y recordó que, gracias a ellas, el progreso y las obras llegaron a zonas donde el mercado no alcanza.

Participación nacional e internacional El congreso también reunió a la vicegobernadora Myriam Prunotto y al viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, junto a referentes como Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y Alejandro Russo, de AIM, CAM y FEMUCOR.

Embed Entre los asistentes se encontraban autoridades provinciales, representantes de cooperativas y mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales, consolidando un espacio de intercambio y cooperación a gran escala.

