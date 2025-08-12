LIBERTARIOS VS. FEDERALES

Martín Llaryora abrió el Congreso Internacional de Cooperativas y defendió al sector como motor de la economía

El gobernador destacó el rol solidario del cooperativismo para llevar servicios, empleo y desarrollo donde el mercado no llega. El papel del intendentismo.

Por Letra P | Periodismo Político
Martín Llaryora abrió una cumbre internacional de cooperativismo en Córdoba

Un pilar para el desarrollo local

Llaryora destacó que las cooperativas y mutuales “son pilar fundamental para el desarrollo de pueblos y ciudades del interior profundo” y subrayó que cada inversión y proyecto significa más empleo en el interior. Además, defendió la economía solidaria, afirmando que debe “estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de la economía”.

Mart&iacute;n Llaryora encabez&oacute; una cumbre internacional de cooperativismo en C&oacute;rdoba

Martín Llaryora encabezó una cumbre internacional de cooperativismo en Córdoba

Por su parte, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Gustavo Brandán, resaltó la presencia de estas organizaciones en todos los ámbitos de la vida comunitaria y recordó que, gracias a ellas, el progreso y las obras llegaron a zonas donde el mercado no alcanza.

Participación nacional e internacional

El congreso también reunió a la vicegobernadora Myriam Prunotto y al viceintendente de Córdoba, Javier Pretto, junto a referentes como Ariel Guarco, presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, y Alejandro Russo, de AIM, CAM y FEMUCOR.

Entre los asistentes se encontraban autoridades provinciales, representantes de cooperativas y mutuales, organizaciones sociales, instituciones académicas, actores estatales y referentes internacionales, consolidando un espacio de intercambio y cooperación a gran escala.

