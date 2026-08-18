Córdoba: Carlos Giraudo busca meterse en la pelea por la capital con una agenda desreguladora

Carlos Giraudo empieza a darle contenido a la candidatura con la que busca meterse en la pelea por la sucesión de Daniel Passerini en la ciudad de Córdoba . El director General de Administración del Ministerio de Cooperativas presentó un paquete de cuatro propuestas bajo la consigna de construir una capital "más simple".

Las iniciativas van desde cambios en el tránsito y las habilitaciones comerciales hasta una reforma del sistema de matrículas profesionales y su financiamiento de las universidades.

La presentación funciona como una segunda estación en la construcción política de Giraudo, que ya había ganado visibilidad con su cuestionamiento al sistema de colegios profesionales y su planteo de que los recursos provenientes de las matrículas deberían volver al sistema universitario.

Ahora, el contador suma una agenda urbana con iniciativas que apuntan a problemas concretos de la ciudad: el tránsito en las horas pico, las trabas para abrir comercios, la pérdida de actividad del centro y el financiamiento de la educación superior.

Una de las propuestas apunta a intervenir sobre el caos de tránsito que se concentra durante las primeras horas de la mañana. La idea es escalonar horarios de ingreso a las distintas actividades para distribuir la circulación y evitar que todo el movimiento se concentre en el mismo momento.

Según el documento elaborado por el espacio “Logremos una Córdoba simple” (LOCOS), Córdoba tiene 1,1 millones de vehículos registrados y la aplicación de esta medida permitiría retirar unos 25.500 vehículos de la hora crítica. La apuesta, en este caso, no requiere nuevas obras públicas sino una decisión política sobre la organización de los horarios.

El planteo forma parte de una lógica que atraviesa las cuatro iniciativas: buscar cambios regulatorios y administrativos antes que grandes desembolsos de recursos públicos.

Abrir primero y controlar después

La segunda propuesta apunta al vínculo entre el municipio y quienes quieren abrir un comercio. Giraudo plantea modificar el esquema actual de habilitaciones para que el emprendedor pueda comenzar a funcionar después de realizar una notificación digital y presentar un seguro de caución.

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La apertura se produciría al día siguiente y el control municipal quedaría para una instancia posterior, con un mecanismo de verificación basado en un listado de requisitos público. El objetivo declarado es reducir los tiempos y la burocracia que enfrentan quienes quieren poner en marcha un negocio.

La propuesta introduce así una discusión sobre el rol del Estado municipal: menos controles previos y más fiscalización posterior, con la intención de reducir las barreras de entrada para los comercios.

La apuesta por repoblar el centro de Córdoba

El tercer eje del hombre de confianza del secretario de Gobierno, Gustavo Brandán, se concentra en una de las discusiones recurrentes sobre la ciudad: la pérdida de actividad del área central fuera del horario comercial.

La propuesta es reconvertir oficinas vacías y metros cuadrados subutilizados en viviendas. La hipótesis detrás del planteo es que sumar residentes permanentes permitiría recuperar actividad comercial, generar mayor movimiento durante la noche y mejorar las condiciones de seguridad mediante una mayor ocupación del espacio público.

La idea apunta, en definitiva, a cambiar la dinámica del centro: pasar de un área que concentra actividad durante determinadas horas a una zona con residentes, comercios y circulación durante toda la jornada.

La matrícula como fuente para las universidades

La propuesta con mayor contenido político es la que retoma el planteo que Giraudo ya había instalado sobre los colegios profesionales.

El documento propone que los recursos que actualmente surgen de las matrículas obligatorias de los profesionales sean redireccionados hacia el sistema universitario. El esquema incluye, además, una matrícula nacional única que permita ejercer en todo el país.

Jhon Boretto, rector de la Universidad Nacional de Córdoba

Según la estimación incluida en la propuesta, existen alrededor de cinco millones de profesionales que pagan matrículas obligatorias y el sistema podría representar unos tres billones anuales de pesos para las universidades. El planteo busca que ese financiamiento se produzca sin crear nuevos impuestos ni establecer aranceles universitarios.

Una agenda para la sucesión de Daniel Passerini

Las cuatro propuestas permiten ver con mayor claridad el perfil con el que Giraudo intenta hacerse un lugar en el tablero de 2027.

Su apuesta no parte de la construcción territorial tradicional ni de una trayectoria electoral propia, sino de un discurso centrado en eficiencia administrativa, desregulación y reformas institucionales.

Martín Llaryora y Daniel Passerini recorren el altonivel sobre la avenida Vélez Sarsfield, ciudad de Córdoba

La dificultad será convertir ese perfil técnico en volumen político dentro de una competencia en la que el oficialismo cordobés ya tiene varios nombres anotados no sólo dentro del peronismo, sino también en el universo de extrapartidarios que se sumaron al oficialismo provincial.