Federico Otermín visitó San Miguel del Monte y acelera el armado en municipios que no gobierna el peronismo

El intendente de Lomas de Zamora , Federico Otermín , visitó San Miguel del Monte como parte de su agenda para fortalecer al peronismo en los distritos bonaerenses donde no gobierna. El vicepresidente del PJ bonaerense mantuvo reuniones con dirigentes locales y regionales y respaldó el armado político de cara a las próximas elecciones municipales.

La actividad comenzó en la Laguna de Monte, donde el jefe comunal lomense estuvo junto a la diputada provincial y presidenta del PJ local, Marcela Basualdo . Allí conversaron sobre el potencial turístico y comercial de la localidad y las dificultades que atraviesan esos sectores ante la caída del consumo.

“Amamos la provincia de Buenos Aires y nos encanta recorrerla. Monte tiene un atractivo natural y una fuerza productiva y turística enorme. Lugares como este demuestran lo necesario que es estar cerca de cada localidad, proyectar futuro y generar comunidad”, señaló Otermín.

Más tarde, la agenda continuó con un plenario militante en la sede del Partido Justicialista , del que también participaron el intendente de San Vicente , Nicolás Mantegazza , y el diputado provincial Juan Pablo de Jesús . Allí, Otermín cuestionó las políticas económicas del Gobierno nacional y su impacto sobre jubilados, trabajadores y personas con discapacidad.

“Al principio la motosierra parecía divertida en la tele, pero en la realidad lo que se recortó fueron los jubilados, las personas con discapacidad y los trabajadores”, afirmó el vicepresidente del PJ bonaerense. También sostuvo que el proyecto del presidente Javier Milei deja afuera a “más de 40 millones de personas” y criticó los beneficios otorgados a grandes compañías extranjeras.

El dirigente agregó que una mejora en los indicadores macroeconómicos no alcanza si no se traduce en mejores condiciones de vida. Durante el encuentro, los participantes también analizaron el efecto de la retracción del consumo en San Miguel del Monte, con especial atención sobre el turismo, el comercio y la actividad avícola.

El peronismo busca fortalecer su armado político en Monte

“Cuando se frena el consumo y se castiga el salario, se rompe el circuito de nuestros pueblos: no viene el turismo a la Laguna, sufren los comercios y se frenan las industrias locales. Monte necesita un proyecto que defienda el laburo y cuide a su comunidad”, remarcaron durante el plenario.

La jornada también sirvió para destacar la gestión de Mantegazza en San Vicente como referencia para los municipios y el trabajo legislativo de De Jesús para articular herramientas provinciales con las demandas de los distritos del interior bonaerense.

En ese marco, Otermín respaldó a Basualdo como figura del peronismo local. “El peronismo tiene vocación de transformar. Con el compromiso de Marcela, que camina todos los días al lado de los vecinos, estamos convencidos de que Monte puede construir un gobierno que cuide el trabajo y le devuelva la dignidad a su pueblo”, sostuvo.

La visita se sumó a las recorridas que el intendente de Lomas de Zamora realizó por distintos puntos del interior de la provincia de Buenos Aires, entre ellos Bahía Blanca, Lincoln, Exaltación de la Cruz, San Vicente y Cañuelas. La estrategia apunta a fortalecer vínculos con dirigentes territoriales y potenciar candidatos competitivos en municipios que actualmente no administra el peronismo.