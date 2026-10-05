Con Flávio Bolsonaro favorito y Pedro Sánchez de salida, Javier Milei viaja a hacer campaña en España

Entusiasmado por los resultados electorales en Brasil , país al que viajó a mediados de julio para respaldar al hoy victorioso Flávio Bolsonaro , el presidente Javier Milei confirmó este lunes que se trasladará a España el próximo 19 de octubre, a tan sólo unos días de los comicios anticipados del país ibérico. Sin agenda oficial confirmada, se espera que el mandatario de muestras dé respaldo al líder de VOX, Santiago Abascal .

Luego de dos semanas sin reuniones de gabinete, el jefe de Estado convocó a sus ministros y asesores a un encuentro de mesa ampliada para dar detalles de su viaje a Francia , en el marco de la Argentina Week, de donde se trajo un principio de respaldo de 13 gobernadores a sus reformas , y adelantar su próxima agenda internacional, que tendrá como destino la ciudad de Madrid.

En las más de dos horas de encuentro, Milei habló de la decisión de su par español Pedro Sánchez , con quien mantiene una relación política y diplomática distante, de adelantar las elecciones en su país. Sin agenda oficial, el jefe de Estado confirmó que volará a Madrid el 19 de octubre, en tanto que prevé participar de una conferencia a cargo del profesor Jesús Huerta de Soto el 21.

La fecha elegida por el mandatario coincide con la previa de las elecciones en España, que serán el 29 de noviembre. En esta disputa política, el Partido Socialista volverá a presentar a Sánchez como su candidato; en tanto que el Partido Popular irá con Alberto Núñez Feijóo , quien ya había encabezado esta candidatura en los comicios de 2023; mientras que el espacio VOX volverá a insistir con Abascal como su principal figura para intentar llegar a ocupar el palacio de La Moncloa.

El Presidente también se mostró "muy satisfecho y contento" con los resultados de este domingo en Brasil, donde analizó que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro consiguió un "gran triunfo" ante Luiz Inácio Lula da Silva por menos de dos puntos . Además, el líder de La Libertad Avanza (LLA) consideró que Lula desplegó un "plan platita", en referencia al slogan de campaña que se utilizó contra Alberto Fernández en octubre de 2023, y que por esa razón no tuvo el respaldo electoral esperado.

El primer mandatario siguió los resultados desde la Quinta de Olivos y, apenas se conocieron los resultados de la primera vuelta, se mostró muy activo en redes sociales. Milei compartió varios posteos y comentarios a favor del expresidente de Brasil y del avance de la ultraderecha en toda la región, que pretende liderar a pesar de un posible triunfo electoral en segunda vuelta de Bolsonaro.

LA LIBERTAD AVANZA EN BRASIL



Felicitaciones querido amigo @FlavioBolsonaro, por esta histórica elección ante el comunista de Lula.



El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad.



Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina… pic.twitter.com/JvnpGg7uiu — Javier Milei (@JMilei) October 5, 2026

Malvinas en la agenda

Por otra parte, durante la reunión de gabinete que comenzó a las 9.10, el canciller Pablo Quirno realizó un repaso de las últimas medidas vinculadas al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas y el pedido de arbitraje internacional.

En el plano local, Milei hizo especial hincapié en los datos de recaudación correspondientes a septiembre, que anticipó fueron "muy positivos". Asimismo, analizó el impacto de los distintos shocks internacionales sobre la economía argentina, entre ellos el elevado precio del petróleo y la tensión sobre la oferta global, así como las altas tasas de interés de Estados Unidos. En ese contexto, destacó que, pese a los vaivenes de la economía mundial, "Argentina continúa siendo uno de los países que más crece".

Los otros temas en la reunión de gabinete

En la segunda parte de la reunión de Gabinete, los funcionarios recibieron al economista Alberto Ades, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, quien presentó su último trabajo, El mundo que ya llegó. Geopolítica, deuda y mercados: el cambio de régimen ya se puede medir.

Según contaron fuentes libertarias, Ades expuso sobre la situación económica global y los desafíos que enfrenta el mundo a partir de 2022, año que identifica como un "punto de quiebre", y analizó la posición de la Argentina en ese nuevo escenario, con potencial para consolidarse como proveedor estratégico de occidente en materia de alimentos, energía y minerales. A partir de esta idea es que la Casa Rosada destaca su vínculo geopolítico con Estados Unidos y otros países interesados en las materias primas argentinas.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Quirno; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el vocero presidencial, Adrián Ravier; la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional, Patricia Bullrich; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández y el mencionado economista, Ades.