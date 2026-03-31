Córdoba: un funcionario de Llaryora propone eliminar los colegios profesionales para financiar universidades

Carlos Giraudo se anota para el '27 en la ciudad de Córdoba

Mientras los nombres de mayor rodaje recalientan motores, aparece otra ficha en el tablero de la sucesión en la ciudad de Córdoba . Carlos Giraudo , director General de Administración del ministerio que conduce Gustavo Brandán , empieza a moverse para ser considerado como opción en la carrera para suceder a Daniel Passerini .

Contador de profesión, Giraudo busca posicionarse con un discurso centrado en la eficiencia administrativa y en una agenda de reformas institucionales, con foco en el funcionamiento de las colegiaturas .

En un escenario donde la política tradicional empieza a mostrar desgaste, en el cordobesismo no descartan testear perfiles técnicos con capacidad de interpelar a la clase media profesional.

Aunque todavía es poco conocido para el electorado capitalino, Giraudo integra una estructura política con terminal en el gabinete provincial.

Su principal desafío será trasladar su perfil técnico —ligado a la auditoría y la administración— al terreno electoral y construir volumen propio en una disputa dominada por dirigentes con mayor nivel de instalación.

El contador que cuestiona las colegiaturas desde Córdoba

Con antecedentes como exdirector de Auditoría de la Provincia y exvocal del COyS (ente de obras municipales), Giraudo empezó a ganar visibilidad a partir de una posición crítica sobre los colegios profesionales.

Plantea que existe superposición de funciones entre universidades y consejos profesionales, especialmente en lo vinculado a la capacitación de graduados. En ese marco, propone revisar el sistema de matrículas y el destino de esos recursos.

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“Debemos entender que el título universitario no es un ‘obsequio’ individual, sino un capital social. El esfuerzo de quienes pagan impuestos financia esa formación. Por eso, es una injusticia que la renta de ese título sea gravada por un consejo profesional en lugar de retornar a la universidad pública”, sostuvo.

La grilla de la sucesión de Daniel Passerini

El camino hacia el Palacio 6 de Julio aparece, por ahora, cargado de nombres con mayor volumen político. En ese lote figuran el viceintendente Javier Pretto, que apuesta a capitalizar la continuidad de la gestión; el exsecretario de Transporte y actual titular de la Agencia Córdoba Cultura, Marcelo Rodio; y el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes, Héctor “Pichi” Campana.

Daniel Passerini en la Daniel Passerini en la APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 2026 CONCEJO DELIBERANTE DE CORDOBA Daniel Passerini no tiene reelección en Córdoba y el PJ le apunta a su silla en 2027

También aparecen el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, con injerencia en una de las áreas más sensibles de la agenda pública, y la vicegobernadora Myrian Prunotto, que expresa el componente radical dentro del oficialismo y mantiene proyección propia.

En un tablero donde sobran nombres y falta síntesis, la apuesta de Giraudo es clara: convertir un discurso técnico en capital político. El problema no es instalarse, sino demostrar que en Córdoba todavía hay margen para algo más que la rosca de siempre.