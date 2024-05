Contrarreloj, Gisela Scaglia y Federico Angelini hacen un último intento por la unidad del PRO en Santa Fe

Los tambores de guerra en el PRO aún no callan

Hay una convicción que repiten a ambos lados de la grieta que atraviesa a los discípulos de Mauricio Macri en la provincia: una interna no es lo más conveniente. No solo porque revelaría una baja cantidad de afiliados dispuestos a votar, sino también por el clima de época -“la sociedad no nos quiere ver pelear”, repiten- y porque podría comprometer el futuro del partido: “Después de esto hay que seguir, tenemos que intentar que no se rompa todo”. La tensión de la disputa, que escaló al escenario público, incomodó a propios y extraños.