Con Mauricio Macri presidente del PRO, Federico Angelini quiere votar en dos meses en Santa Fe

Este martes es el cierre de presentación de listas en el PRO nacional y, como no habrá competencia interna, Macri se convertirá de hecho en el presidente y reemplazante de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich . En Santa Fe , debido a las divisiones insalvables, la movida se sigue con suma atención.

Scaglia ya dijo en off y on que va por la presidencia. Para arrancar, entiende que una vicegobernadora –el rol más jerárquico que consiguió el partido en toda su historia en la provincia– la merece per sé, de manera natural. Como contó Letra P, la ladera del gobernador Maximiliano Pullaro viene construyendo de manera firme en los últimos meses. Y, claro, tiene fierros.