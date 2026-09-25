Con una escuela de defensa personal, Diego Kravetz da la patada inicial para su candidatura en Lanús

Hace tiempo que Diego Kravetz sueña con ser intendente de Lanús . Pero pese a que la Casa Rosada se muestra confiada en que pueda arrebatarle este distrito clave al sur del conurbano a La Cámpora , su cargo en la Secretaría de Inteligencia del Estado ( SIDE ) le prohíbe lanzar su campaña de manera formal. Por eso, la apertura de una academia de defensa personal oficiará de patada inicial para su candidatura.

El número 2 de la SIDE subió un video a sus redes sociales en el que promocionaba la escuela que llevará su nombre. Vestido con una remera negra con estampado de su marca, pantalón tipo cargo y borcegos, el subsecretario dará la primera clase en un gimnasio céntrico de Lanús el viernes por la tarde. Se espera que asistan unos 25 practicantes, que previamente debieron pagar unos $ 20 mil para acceder a clases de defensa personal, boxeo y jiu jitsu los lunes, miércoles y viernes de 19 a 20.

Antes de abrir la escuela, Kravetz le avisó de la iniciativa a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y al jefe de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja , quienes le dieron el aval para inaugurar el local. Sin embargo, esta autorización para levantar su perfil, mostrarse activo con una agenda de seguridad que le sienta cómodo, no significa que su candidatura a la intendencia esté 100 % confirmada.

"La candidatura de Kravetz no está definida, es algo que debemos charlar en su momento", comentó a Letra P una fuente que participa de la mesa chica de la hermana del presidente Javier Milei . Aún así, distintas fuentes violetas ponderaron el excelente vínculo entre Kravetz y Pareja , y dieron a entender que a diferencia de otros distritos, como Bahía Blanca o Zárate , en Lanús no abundan las figuras libertarias competitivas.

El alineamiento político de Kravetz en el karinismo, sumado a su perfil de mano dura, lo posicionan hoy como el mejor postulante de La Libertad Avanza para competir el próximo año en el distrito. En esta empresa también está involucrado el exintendente de Lanús, Néstor Grindetti , un histórico del PRO que rompió hace más de dos años todo vínculo con el expresidente Mauricio Macri y está abocado casi por completo a recuperar el municipio, con Kravetz a la cabeza.

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Las razones que postergaron la salida del Señor 8

Tal como había dado cuenta Letra P, la salida de Kravetz de La Casa, como se conoce al edificio ubicado en la calle 25 de Mayo, se tendría que haber dado por estas fechas. De hecho, ese cambio era parte de un acuerdo de un acuerdo tácito entre el número 2 de la SIDE y Karina Milei, en el cual el funcionario iba a recibir el respaldo explícito de El Jefe a cambio de su renuncia por estas fechas.

Sin embargo, con el correr de los días esos planes se postergaron. Las razones alrededor de la decisión exceden por completo al exsecretario de Seguridad de Lanús: por un lado, desde el escándalo que involucró a Manuel Adorni, quien salió eyectado de la Jefatura de Gabinete por una denuncia de corrupción y malversación de fondos públicos, en la Casa Rosada admiten que evitan realizar grandes cambios en el organigrama para evitar dobles interpretaciones políticos, como nuevas polémicas judiciales o desmanejos de la gestión libertaria.

Por otro lado, la eterna interna, hoy silenciosa, pero cada vez más intensa, entre Karina y Santiago Caputo también paraliza cualquier tipo de novedad dentro del organismos de los espías. No por nada, el asesor presidencial pretende que una vez que Kravetz renuncie a su área, se elimine por completo ese segundo escalón de la SIDE. La maniobra del asesor, que controla el área de inteligencia, es leída como un intento por mantener el control de un organismo clave para la seguridad nacional y para la propia estructura de poder, que el karinismo busca arrebatarle - sin éxitos - desde hace tiempo.

Santiago Caputo y Karina Milei.

La renuncia ya está escrita

Como muchos otros funcionarios en áreas sensibles del Gobierno, Kravetz hace equilibrio entre ambos sectores. Si bien fue promovido como número dos de la SIDE en diciembre de 2024 por Caputo, cuando todavía estaba al frente de la inteligencia nacional Sergio Neiffert, hoy su línea política está más alineada al karinismo que al asesor. Aún así, el subsecretario de inteligencia necesita de estas dos firmas políticas para poder irse de la SIDE y emprender, al menos de manera formal, su campaña hacia la intendencia.

Fuentes al tanto de los idas y vueltas en La Casa le dijeron a este medio que Karina y Kravetz todavía no le pusieron fecha concreta a su renuncia. De todos modos, Caputo, quien reclutó a Kravetz a través de su viejo vínculo con el operador judicial Manuel Vidal, tiene sobre uno de sus escritorios ubicado en el Salón Martín Fierro la renuncia escrita del Señor 8.

"Karina no charló con Kravetz sobre su renuncia, pero es muy probable que se concrete después de enero", confió a Letra P una fuente de primera línea de la administración libertaria. La misma información fue constatada por otras fuentes con injerencia en el organismo de inteligencia.