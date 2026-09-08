Que Malvinas no se corte: la Casa Rosada busca retener al votante duro y pescar peronistas nacionalistas

La cúpula de la Casa Rosada celebró la recuperación de la agenda política que consiguió Javier Milei gracias al legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas . Si bien se trató de un giro discursivo relevante del jefe de Estado, que fue guionado durante varias semanas por una mesa de estrategas libertarios, el oficialismo espera sacarle aún más provecho de cara a las elecciones.

La mesa política, que se reunió este martes por más de dos horas en Balcarce 50, definió una agenda malvinense para seguir agitando el tema. Por un lado, los ministros de Defensa, Carlos Presti , y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno , viajarán a Tierra del Fuego. Pero, además, Karina Milei acordó enviar que la próxima semana a la Cámara de Diputados el proyecto que prevé sanciones para empresas extranjeras que exploren en las islas, una iniciativa que pretende reforzar la ley 26.659, sancionada durante la administración de Cristina Fernández de Kirchner .

"El tema realmente nos está rindiendo muy bien. Tiene una gran valoración entre nuestros votantes y algo también en la oposición, porque vemos que toca un tema nacionalista que involucra a libertarios y a peronistas. La valoración es transversal", comentó a Letra P un integrante de la mesa política del Gobierno.

En la cima del poder libertario argumentan esta posición a partir de una encuesta de Trespuntozero , de Shila Vilker , previa a la cadena nacional, que muestra un fuerte nacionalismo transversal tanto en el electorado mileísta, como en el que acompañó a Patricia Bullrich y Sergio Massa en 2023. Con la economía que no logra entusiasmar a todo el electorado que apoyó a Milei en el ballotage, la causa Malvinas logra ser un punto en común que haya encontrado la Casa Rosada para interpelarlo.

Esa sinergia entre los espacios es la que pretende aprovechar el Gobierno, si bien otros estudios como el de Management & Fit , que sí midió el tema luego del discurso presidencial, muestra que sólo el 29,5% de los consultados le cree a Milei su cambio discursivo: o sea, su núcleo duro. En tanto, Ad-Hoc midió que este lunes la conversación sobre Malvinas había descendido un 78%, con respecto al viernes.

La mesa política estuvo encabezada por la secretaria general de Presidencia y el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Además de ellos, y la presencia rotativa en esta oportunidad de Presti y Quirno, estuvieron el ministro de Economía, Toto Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. A diferencia de las últimas cumbres, este martes sí se difundió una fotografía del encuentro, un gesto que prueba el cambio de ánimo interno.

La Casa Rosada envía a Presti y Quirno a la futura base integrada

La novedad más reciente para sostener el tema Malvinas en la conversación pública fue la decisión de enviar a dos ministros al terreno ubicado en Tierra del Fuego donde se prevé la construcción de una nueva base militar que custodie el estratégico mar argentino y los movimientos alrededor del archipiélago.

En rigor, se trata de un sector de la provincia en el que el gobierno de Alberto Fernández arrancó el proyecto que la administración libertaria paralizó junto con el resto de la obra pública a lo largo y ancho del país. Se espera que Presti y Quirno recorran el lugar este viernes, se fotografíen en la locación donde estará el obrador con el objetivo de acelerar la construcción de la base militar integrada. La instantánea, atípica en esta gestión, probablemente se asemeje a la de una campaña electoral.

Javier Milei y Carlos Presti

Como sucedió con el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, el oficialismo no descarta activar un nuevo operativo de medios de comunicación y redes sociales para sostener el tema Malvinas en el tiempo. De confirmarse, habrá ministros habilitados a hablar en público y otros dispuestos a dar batallas digitales para defender las consignas que comunicó Milei en la cadena nacional.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, también instaló el tema en su habitual conferencia de prensa semanal. "Las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, junto con sus espacios marítimos e insulares correspondientes, son argentinas. Lo son por historia y lo son por derecho", afirmó el funcionario y reiteró que el proyecto petrolero Sea Lion, operado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, representa "un peligro concreto, claro y urgente" para el reclamo argentino de soberanía, ya que implicaría la extracción de un recurso no renovable perteneciente al estado nacional.

La mesa política adelantó que habrá más sanciones contra empresas

En la cumbre de funcionarios de la Casa Rosada adelantaron también que nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización serán sancionadas, luego de las primeras 45 que fueron notificadas el último fin de semana.

La nómina de firmas privadas alcanza también a accionistas, directivos, fondos de inversión, asesores y proveedores de infraestructura y servicios relacionados con esos emprendimientos. En esta demanda argentina trabaja de manera directa el Presidente en diálogo con el procurador general del Tesoro, Sebastián Amerio, un hombre que integra la mesa chica política de Caputo.

Santiago Caputo, en Casa Rosada.

Las herramientas de Amerio en esta etapa de la administración libertaria también se tornan relevantes en la disputa interna dentro de la cúpula libertaria. Es que, el éxito o fracaso de su oficio será leído en clave electoral por aliados y adversarios, sobre todo si se tiene en cuenta que es parte de un grupo más grande de funcionarios que desde fines del año pasado vienen siguiendo la causa Malvinas.

Tal como dio cuenta Letra P, una advertencia de la Secretaría de Inteligencia de Cristian Auguadra a la Cancillería de Quirno activó en Balcarce 50 varios resortes del estado nacional que derivaron en la cadena nacional de Milei el jueves pasado, que significó un giro discursivo del Presidente sobre la causa Malvinas. Estuvo al frente de la estrategia Caputo, pero se vieron involucradas figuras como Presti y Quirno, que ahora viajarán a Tierra del Fuego, y la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, la mente caputista detrás de la redacción del proyecto que se enviará al Congreso para endurecer penas a las compañías vinculadas al proyecto Sea Lion.

"Tenemos una oportunidad histórica con Malvinas y la vamos a usar", comentó a este medio una fuente con despacho en el palacio de Gobierno. La declaración probablemente no sólo se refiera a una causa patriótica sino, también, de cálculo electoral.