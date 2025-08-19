Cómo enfrentar a Javier Milei: Maximiliano Pullaro mostró los primeros retazos de su relato de campaña

Maximiliano Pullaro abre los sobres para la obra del Aeropuerto de Rosario.
Apenas un día después del cierre de listas, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, empezó a mostrar las cartas con las que jugará durante la campaña rumbo a octubre. Con la obra pública como bandera, el mandatario sacó a relucir el relato santafesino y metió el dedo en la llaga de los incumplimientos del gobierno de Javier Milei.
Para el gobernador, los comicios de octubre son la parada más difícil que enfrentará la coalición gobernante Unidos-con su traje nacional, Provincias Unidas- desde que se constituyó como alianza. Así se lo dice a su entorno. Su afirmación, además, está acompañada por una expectativa más bien moderada. En el medio de dos extremos, el comando de la campaña apuntará a que su relato se escuche lo suficiente como para evitar una nacionalización de la disputa. Ese es el punto de quiebre: si se nacionaliza, Provincias Unidas deberá prepararse para salvar la ropa. Si la discusión se mantiene en términos locales, puede ser competitiva.
Con ese objetivo en el horizonte, Pullaro sacó a relucir los primeros rasgos del relato que estructurará la campaña que tiene a Gisela Scaglia, su vicegobernadora, como primera candidata a la Cámara de Diputados. La ocasión fue quirúrgicamente elegida: fue durante la apertura de sobres para la repavimentación de la pista del Aeropuerto de Rosario, una obra que estaba a cargo del gobierno de Milei -debía asumir la licitación y la financiación de la mitad de la obra- y que, tras un año y medio de espera, fue abandonada por la Casa Rosada. Tras esa decisión, el hughense ordenó encararla con recursos provinciales.
Lo sucedido con la pista de la terminal aérea es un botón de muestra de lo que reclaman los gobernadores y es la amalgama conceptual de Provincias Unidas. “Superávit con la mía, no”, parecen decir los jefes territoriales. Pullaro fue aún más allá: para él, el ajuste a las provincias es “ilegal” y recae en una “malversación” porque se retienen recursos que tienen asignación específica por ley. “No se puede sostener el equilibrio fiscal en función de lo que no les das a los demás”, resume.
El dardo insidioso de Maximiliano Pullaro
“Lamentablemente, una vez más, el gobierno nacional se borró”, comenzó Pullaro su discurso en el salón de usos múltiples del aeropuerto rosarino. El gobernador se despachó sin dobleces contra la filosofía libertaria. “La Casa Rosada cada vez se hace cargo de menos cosas”, dijo y sumó: “Lo vamos a pagar los santafesinos, lo que no está bien, pero no nos queda otra”. Hasta enumeró los reclamos. Habló de los recortes a los subsidios en el transporte, a los medicamentos de alto costo, a las partidas alimentarias y a la falta de reparación de las rutas nacionales que atraviesan la Bota.