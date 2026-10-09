Con la banca de Sandra Pettovello, Tronco dará cursos de redes sociales para emprendedores en Capital Humano

Hace unos días, el Ministerio de Capital Humano de Sandra Petovello hizo público los nuevos cursos y capacitaciones en oficios tradicionales como plomería, electricidad y carpintería que se brindarán en los próximos meses. A diferencia de años anteriores, una de las aulas estará a cargo del diputado de La Libertad Avanza (LLA) Sergio "Tronco" Figliuolo , un conocido streamer amigo personal del presidente Javier Milei .

Si bien la propuesta todavía no fue publicada de manera oficial, fuentes de primera línea de la administración libertaria confirmaron que el proyecto está en marcha. De hecho, hubo varios contactos entre el diputado y la ministra para delinear esta propuesta que tendrá por objetivo enseñarles a personas que ya se hayan anotado en algún oficio a utilizar las redes sociales y distintas herramientas de marketing digital.

"Queremos que aquellas personas que hayan hecho algún curso sepan también mostrarse en redes y vender bien sus productos. Hay un gran potencial y se crean cosas muy buenas, pero a algunos les falta saber cómo mostrar eso al público", detalló a Letra P una autoridad libertaria. La idea es que Figliuolo brinde estas clases una vez por mes, aunque todavía no está definido si será de manera presencial, virtual o mixta.

Pettovello se mostró entusiasmada con el proyecto que vendría a complementarse con los cursos que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social brinda cada año desde marzo. El esquema original apunta a ampliar el acceso a cursos que permitan adquirir o actualizar habilidades para la inserción laboral, la mejora de las condiciones de empleo o el desarrollo de proyectos ocupacionales, sobre todo en un contexto de crisis económica y desempleo formal creciente.

Una vez que se concrete el curso de "Tronco", como se conoce al diputado en las redes sociales, se espera que se sume a la larga lista de oficial que se encuentran en la página oficial de formación de Capital Humano , denominada "vouchers". Allí se encuentran ramas laborales como plomería, soldadura, cuidador domiciliario, barista, carpinteria, adiestramiento y cuidado de caninos, maquinista vial, panadería, mecánica, ciberseguridad, jardinería, entre otros.

Tanto el programa diseñado por Tronco y Pettovello, como el resto, está dirigido a personas mayores de 18 años que se encuentren desocupados o no tengan empleo formal registrado. Según comentaron a este medio fuentes de La Libertad Avanza, la oferta apunta a personas vulnerables o de bajos recursos interesadas en emprender a través de las nuevas plataformas digitales.

Amigo del jefe de Estado, Figliuolo terminó de construir su perfil público y digital en torno a los contenidos del streaming Neura, el canal fundado por Alejandro Fantino del que fue conductor y socio hasta 2025, año en el que accedió a una banca en la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires. Antes de eso, el actual legislador era conocido en los nichos de los videojuegos y el animé. Tuvo un proyecto llamado Gummers, en la plataforma Twitch.

En plena campaña electoral, Tronco recibió en el estudio que tenía en Neura a los Milei y sus perros, en el marco de un programa especial que recaudaba fondos para refugios de animales. Poco después de esa edición se conoció que su nombre integraba la lista de legisladores nacionales junto a otros pedidos personales del jefe de Estado, como Karen Reichardt y José Luis Espert.

De perfil histriónico y por momentos agresivo, Tronco acumula en Twitter más de 125 mil seguidores y numerosas interacciones con el primer mandatario. Sin embargo, desde su salida de Neura, bajó notoriamente su perfil mediático, mientras se acrecentaron algunas críticas internas contra su figura por parte del ecosistema de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación que conducen Daniel Parisini y Agustín Romo.