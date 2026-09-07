Un acto de fe con olor a política: Dante Gebel prepara un show masivo en el estadio de Vélez

Dante Gebel vuelve a la Argentina a fin de año para retomar el operativo que lo instale como candidato presidencial. El pastor evangélico hará un acto masivo en noviembre presentado como una actividad religiosa sin fines políticos, aunque en los hechos es la vidriera que necesita para seguir en carrera hacia 2027.

El desembarco será en el estadio José Amalfitani con dos funciones, aunque todavía no trascendió una fecha exacta. La cancha de Vélez terminó como reemplazo después de que River le negara la suya: el club adujo un cambio de estatuto que impide alquilar sus instalaciones para actos políticos o religiosos. Al evento ya confirmaron su presencia el cantante Ricardo Montaner, José Luis "el Puma" Rodríguez y Manuel Wirtz .

Desde Consolidación Argentina , el espacio que impulsa su candidatura, insisten en que la actividad no tiene tinte político: la presentan como el cierre de la gira internacional por los treinta años del Superclásico de la Juventud, las convocatorias masivas con las que Gebel llenó estadios en los años noventa con entrada libre y gratuita, a diferencia de su gira "PresiDante World Tour Despedida".

Pero el propio armador del proyecto desmintió esa lectura. "Nos va a permitir medir la capacidad de convocatoria del proyecto", dijo el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes, Juan Pablo Brey, uno de los principales referentes de Consolidación Argentina, muy cercano a Gebel.

Dante Gebel con Luis Novaresio

No es la primera vez que Gebel usa una visita al país para instalar su nombre en la conversación electoral. En abril pasado, en una escala de su gira PresiDante, mantuvo una agenda cargada de encuentros políticos: se reunió con la cúpula de la CGT en la sede de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y tuvo un encuentro a solas con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. También fue entrevistado por Luis Novaresio en A24 en un mano a mano donde opinó sobre política argentina y los rumores sobre su futuro, y cenó con el conductor Mario Pergolini y con Daniel Darling, CEO de River Church, la iglesia que preside en Estados Unidos. En ese momento prometió definir su candidatura después del Mundial de fútbol.

El camino de Dante Gebel

Letra P ya había anticipado estos movimientos. En marzo, cuando Consolidación Argentina hizo su primer acto de volumen en el microestadio de Lanús, este medio contó que la gira internacional lo mantenía lejos del país hasta noviembre. Su última fecha programada es el diecinueve de noviembre en Miami, por lo que se sabía que un eventual regreso no llegaría antes de diciembre, según el cronograma público.

El menú de outsiders

El desembarco se da en un momento en el que crecen las apuestas por perfiles ajenos a la política tradicional rumbo a 2027. Empresarios, referentes mediáticos y otras figuras públicas, como Daniel Hadad y Jorge Brito, empezaron a sonar como alternativas por fuera de los espacios ya conocidos, en un escenario donde todavía ningún outsider logró instalarse como el heredero natural del fenómeno que en 2023 llevó a Javier Milei a la Casa Rosada. Gebel fue uno de los primeros en asomar en esa carrera, y el acto de fin de año busca recordar que sigue en ella.

La incógnita es la misma que acompaña al proyecto desde diciembre de 2025, cuando se lanzó Consolidación Argentina: si Gebel finalmente da el paso y blanquea la candidatura, o si vuelve a dejar la definición para más adelante. Quienes lo rodean insisten en que la decisión es exclusivamente suya. Todo, mientras tanto, apunta a que Vélez será el escenario elegido para dar la señal.