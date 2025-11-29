Con la AFA en la picota, Dagatti se inmola por Chiqui Tapia en vísperas de la final por el Ascenso

El presidente de Estudiantes de Río Cuarto , Alicio Dagatti , jugó fuerte antes de la final con Deportivo Madryn por el ascenso a la Primera División. En un comunicado, expresó el apoyo del club del sur de Córdoba a Chiqui Tapia . El mandamás de AFA está al centro de la polémica por un nuevo capítulo en su enfrentamiento con Javier Milei .

El respaldo público al titular del fútbol argentino se produce en un contexto de confrontación abierta entre Tapia y el Gobierno nacional por la entrega del trofeo anticipado a Rosario Central y las sanciones a Estudiantes de La Plata por el pasillogate. Se suma al combo, la disputa anterior por las Sociedades Anónimas Deportivas , la judicialización de las reformas impulsadas por el poder central y la decisión del mandatario de marginarse del sorteo del Mundial 2026 .

El comunicado de Estudiantes de Río Cuarto, con tono institucional pero con blanco político nítido, es una apuesta a quedar bien con Tapia justo cuando Tapia está en la mira de la Casa Rosada y cuando los rivales de Dagatti empiezan a gritar a los cuatro vientos los frondosos antecedentes delictivos del empresario del "Imperio del Sur" que, entre otros cargos, se encuentra investigado por narcotráfico .

“En defensa de la Asociación de Fútbol Argentino, bajo la conducción de Chiqui Tapia, que atraviesa un escenario de permanente exposición y cuestionamiento mediático, Estudiantes de Río Cuarto deja manifiesta su postura", inicia el comunicado que señala que "hay ataques constantes" que "desvirtúan el trabajo institucional de todo un equipo".

La invitación que sale de Córdoba

Seguidamente, invita a otros clubes a expresar su mirada sobre la gestión de AFA. "Una conducción que ha fortalecido proyectos, consolidado estructuras y apostado por un crecimiento inclusivo del fútbol argentino", la define la comisión que encabeza Dagatti.

"Hoy más que nunca somos parte de un fútbol federal que no se conforma con lo mínimo, que quiere competir, crecer, profesionalizarse y pelear en las grandes ligas", Dagatti redondea la defensa abierta y solitaria. Los clubes de Córdoba, con excepción de Racing, se mantuvieron en evidente silencio sobre toda la trama que envolvió a Tapia esta semana y que también excedió lo deportivo.

chiqui-tapia-dagatti-2pjpg

Como contó Letra P, Tapia se apoya en su estructura federal como muro de contención: ligas del interior, clubes del ascenso y dirigentes provinciales que encuentran en la AFA un contrapeso al avance del Gobierno nacional. El respaldo de clubes como Estudiantes de Río Cuarto, Deportivo Madryn y otros actores del interior no es casual ni espontáneo: es parte de una defensa territorial del statu quo.

La jugada de Dagatti con la mira en la AFA

Alejando la mirada de su situación judicial -estuvo ocho meses preso y sigue imputado en una causa en la que se lo acusa de ingresar drogas a un penal cordobés-, Dagatti juega a dos bandas: se muestra como dirigente ordenado, institucionalista, defensor del fútbol actual y, al mismo tiempo, refuerza su perfil como aliado confiable para la AFA si el ascenso se concreta. En la política del ascenso, subir de categoría no sólo implica mejores ingresos y visibilidad. Es también subir un escalón en la arquitectura del poder.

La sincronización no es casual. Mientras Tapia enfrenta un delicado momento nacional, Dagatti ofrece respaldo desde el interior productivo del fútbol. El dirigente deportivo se esmera en mostrar un Estudiantes en Primera sería una pieza valiosa para el armado federal que promueve la conducción de la AFA ya que comparten "valores".

chiqui-tapia-dagatti-2pjpg Chiqui Tapia y Dagatti.

Dagatti demostró con esta movida que, además de lo deportivo, sumará juego político para lograr la oportunidad de transformar poder económico en capital político. Para Tapia, se abre la posibilidad de sumar un aliado en un territorio estratégico como Córdoba, aunque no exento de polémica y riesgos. Para el fútbol del interior, significa la consolidación de un modelo que disputa espacio a los grandes centros de poder histórico, tal como lo imagina Martín Llaryora y su interés en el deporte como gran movilizador de la economía de los grandes eventos.