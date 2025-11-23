Apuestas online: la AFA, la Iglesia y el Senado en una jugada al borde del abismo

Apuestas online: el representante de la Iglesia juega en el equipo contrario a la AFA

Apuestas online: la AFA y la Iglesia juegan un partido decisivo

En una pulseada que enfrenta a la Iglesia con la AFA y encuentra al Senado sin reacción, el proyecto para limitar la publicidad de las apuestas deportivas online avanza hacia su caducidad. Chiqui Tapia presiona para sostener el negocio y Victoria Villarruel recibe cartas y reclamos, mientras crece la alarma por la ludopatía juvenil.

El texto aprobado en la Cámara de Diputados regula la promoción, explotación y acceso a las plataformas de juego; restringe la publicidad en redes, medios, cartelería y equipamiento deportivo; e impide el ingreso de menores.

Esa redacción encendió la alarma en la Asociación del Fútbol Argentina ( AFA ) y en los clubes, que advierten un impacto económico “histórico” si pierden a los espónsores vinculados a las apuestas deportivas online.

En comisiones del Senado, Javier Méndez Cartier -miembro del Comité Ejecutivo de la AFA- advirtió que una prohibición total sería “un golpe financiero” para los clubes y señaló que la entidad no defiende intereses comerciales, sino la sustentabilidad del fútbol y su trama social.

La conducción de Tapia sumó que un cerrojo absoluto sólo fortalecería al mercado clandestino.

El representante de la AFA banca a las plataformas de apuestas deportivas.

Un reclamo directo a Victoria Villarruel

En la vereda opuesta, la Conferencia Episcopal Argentina subió drásticamente el tono. Los obispos enviaron cartas a Villarruel y a los jefes de bloque del Senado alertando sobre la “inminencia” de la caída del proyecto, cuyo estado parlamentario expira en pocos días.

El episcopado alerta sobre un crecimiento acelerado de la ludopatía, especialmente entre infancias y adolescencias, y reclaman una respuesta legislativa inmediata.

El reclamo se multiplicó en parroquias, comunicados y declaraciones públicas. El sacerdote cordobés Munir Bracco pidió una definición política frente a lo que describió como un problema que “está matando vidas”.

Apuestas online: el representante de la Iglesia juega en el equipo contrario a la AFA

El referente eclesiástico denunció la naturalización del juego como entretenimiento inocuo y recordó los dichos del arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi, quien definió el escenario como “un casino en la mano de cada niño”.

Senado en silencio

El Senado juega un papel decisivo por omisión. Aunque las comisiones trataron el proyecto, no lograron dictamen, y fuentes legislativas consultadas por Letra P admiten que sin ese paso el tratamiento en el recinto es improbable, incluso en sesiones extraordinarias.

En los pasillos se menciona una posible sesión el 27 de noviembre, pero no hay confirmación institucional.

posteo villarruel apuestas iglesia

Si la discusión no llega al recinto antes del vencimiento, la iniciativa deberá volver a foja cero. Ese escenario desvela a la Iglesia, organizaciones sociales, especialistas en salud mental y entidades civiles que participaron de audiencias públicas recientes y aportaron datos sobre el avance vertiginoso de las apuestas online entre adolescentes, el rol del marketing y la incidencia del esponsoreo deportivo en la normalización del juego.

La ofensiva de la AFA y las plataformas

Mientras, la AFA insiste en un enfoque alternativo: regulación firme, combate al juego ilegal y sanciones al arreglo de partidos, pero sin prohibiciones totales.

La dirigencia sostiene que una restricción integral dejaría al fútbol argentino en inferioridad frente a plataformas que operan fuera del marco legal y que, según advierten, orientan parte de su contenido directamente a menores.

Las plataformas de apuestas, por su parte, activaron un lobby transversal. Alegan que cumplen normas locales, financian eventos deportivos y generan empleo, y que una ley demasiado restrictiva reduciría ingresos de clubes, ligas y transmisiones oficiales.

Plata, presión y un reloj que corre

La disputa excede lo moral y lo deportivo: detrás del debate hay una economía multimillonaria.

En la Cámara de Diputados se mencionaron miles de millones de pesos invertidos por empresas como BetWarrior, Codere, Betsson o BetPlay en publicidad digital, televisiva y esponsoreo de clubes, torneos y la propia selección.

La AFA y un negocio que no quiere perder la camiseta

Esa estructura -mezcla de operadores legales y un vasto mercado informal- presiona sobre la política y alimenta sospechas de que el freno en el Senado no se explica sólo por tiempos legislativos.

Desde la Pastoral Social insisten en que el Congreso no debe quedar atrapado entre intereses cruzados y que se necesitan decisiones urgentes antes de que la adicción juvenil avance hacia un cuadro social más grave.