Interna del PJ de La Pampa: los soldados de Ziliotto se acercan a Alonso y el vernismo posa con Di Nápoli

La intendenta de General Pico Fernanda junto al senador del peronismo de La Pampa, "Paly" Bensusán y la ministra de Educación Marcela Feuerschvenger.

Un nuevo capítulo de la larga serie de la interna del peronismo de La Pampa está en desarrollo. Una guerra de fotos usadas como mensajes políticos deja la puerta abierta a las interpretaciones sobre alineamientos novedosos. Las elecciones del año que viene ponen todo en juego y cada gesto le suma picante a la puja de poder en el PJ .

Por un lado, los soldados del gobernador Sergio Ziliotto protagonizan un acercamiento con la intendenta de General Pico , Fernanda Alonso . Por otro lado, el sector que responde a Carlos Verna posa públicamente con el intendente de Santa Rosa , Luciano di Nápoli , y se aproxima a Fuerza Pampa , el flamante espacio del panperonismo.

Tal como contó Letra P , la decisión de no participar en una interna anunciada por el jefe comunal de la capital , aceleró los movimientos en el peronismo y generó un nuevo escenario. Di Nápoli dio un paso al costado en la posibilidad en la pelea del PJ dejando la puerta abierta para un acuerdo, pero sin desechar una fuga. El mapa, entonces, se reconfiguró.

La interna del PJ tiene a esta altura mil incógnitas abiertas, pero todos saben que el único modo de que la batalla no se dirima en las urnas es el que sienta a Ziliotto y Verna en una misma mesa. Por ahora, se siguen sacando chispas .

Los alineamientos van y vienen según la temporada. Alonso y di Nápoli compartieron su momento como intendentes no alineados al ziliottismo, y tenían el padrinazgo de Verna, que también prefirió desempolvar su viejo respaldo a la vicegobernadora Alicia Mayoral .

El diputado provincial Hernán Pérez Araujo, es otro de los soldados de Verna que elevó su perfil a tal punto que parecía meterse en las gateras para largar en la carrera por la gobernación, pero después se pegó a la vice. Es tipo de movimiento hicieron subir las acciones de Mayoral que tiene, a diferencia del resto de los anotados en la carrera, sólo podría aspirar a un mandato, postergando la batalla por la sucesión hasta 2031.

Carlos Verna y el poder de las fotos

Verna, líder de la mayoritaria Línea Plural en el bastión de General Pico, fue uno de los que reeducó al interior del PJ, sobre aquello de que el poder de una imagen vale más que mil palabras. Retomó esa costumbre en código el 27 de julio pasado, cuando se mostró con la vicegobernadora Mayoral y sacudió la estantería.

Después, Mayoral usó la misma estrategia para subirle un cambio a su histórico enfrentamiento con la intendenta Alonso. Durante toda la semana pasada, se fue gestando el contraataque. La jefa comunal de la ciudad norteña tuvo altísimo perfil, con un desfile incesante en actividades de gestión, con fuerte exposición pública y moviendo el avispero.

Una de las grandes características de ese raid fue el acercamiento de soldados del ziliottismo, que acompañaron los pasos de Alonso en el propio territorio píquense. Aunque en el inicio de la semana, ella fue la que se movió hasta la capital provincial, para participar del acto en el que el gobernador bonaerense Axel Kicillof le tiró flores a Ziliotto.

Fernanda Alonso se saluda con el intendente de Larroudé, "Bora" Galotti, durante el acto de Ziliotto y Axel Kicillof.

No por casualidad Alonso se mostró sonriente y cómplice con el intendente de la norteña Bernardo Larroudé, José Luis Galotti. El jefe comunal fue mencionado puntualmente por ZIliotto durante la presentación que hizo en ese acto con Kicillof. Aunque es radical, Galotti sostiene una antigua vinculación de amistad, que se hace política, con Verna. En 2023 sacó el 75% de los votos y en 2027 irá por su cuarto mandato.

Más imágenes del PJ de La Pampa

Ya jugando de local, Alonso encabezó la Expo Infancia y Adolescencia. Medio gabinete de Ziliotto desembarcó para hacerse visible, mostrar respaldo y reivindicar las políticas públicas provinciales en el área.

Alonso activó buenas migas con los ministros de Salud, Mario Kohan, y de Desarrollo Social, Diego Álvarez; y con la ministra de Educación, Marcela Feuerschnevger. Pero la novedad más importante la puso a la par del senador Daniel “Pali” Bensusán, originalmente el candidato preferido de ZiIiotto.

El senador Daniel Bensusán junto a la intendenta Fernanda Alonso, este fin de semana, en General Pico. También la ministra de Producción de Ziliotto, Fernanda González.

Exacta imagen se repitió unos días después, con el argumento de la inauguración de la Expo Rural de General Pico, donde Bensusán y Alonso caminaron juntos entre stands, maquinaria agrícola, y hombres y mujeres de campo. También cumplió con la asistencia la ministra de Producción de Ziliotto, Fernanda González.

Luciano di Nápoli, el vernismo y Fuerza Pampa, otro flash

Este fin de semana, otro flashazo sacudió a la interna del peronismo. El ultravernismo no sólo aceptó posar con el intendente de Santa Rosa, sino que directamente tiró un puente fotográfico con Fuerza Pampa, el sello del peronismo blue.

Intendente de Santa Rosa Luciano di Nápoli, comisionado de Perú Roberto Kroneberger, diputado Hernán Pérez Araujo y presidente de Fuerza Pampa Manuel Feito.

En la fiesta de la torta alemana, en la pequeña comisión de fomento de Perú, Pérez Araujo lució sonriente y festivo junto a Di Nápoli y al intendente de Lonquimay, Manuel Feito, que además es el presidente de Fuerza Pampa, el partido que armó con aval de otros colegas y con funcionarios cercanos a au par capitalino. La cuarta pata de esa foto fue el presidente de la comisión de fomento, Roberto Kroneberger.

Fuerza Pampa es un espacio que se nutrió de algunas referencias del vernismo, de hecho el propio Feito es de la Plural. Otros dirigentes peronistas de esa tribu habían destacado públicamente su comprensión por la movida de crear otro partido, pero nunca había existido, como ahora, un gesto tan contundente de buenas vibras, con sonrisas, abrazos y foto. Como le gusta a Verna.