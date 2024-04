Con el pacto fiscal sin cerrar, Javier Milei enviará a los gobernadores un último borrador de la ley ómnibus

En el oficialismo cedieron ante algunos cuestionamientos de la oposición, al aceptar subir el mínimo no imponible de Ganancias, que se estima pasará de $1,2 del primer borrador a por lo menos $1,6 millones, y evaluar reactivar un puñado de obras públicas. Pero no habrá más: la Casa Rosada advierte que no se modificarán nuevos puntos y tampoco habrá nuevas reuniones.