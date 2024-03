Los parches de Javier Milei

En el oficialismo reconocen que no será la única reforma que enviarán por separado. De hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich , y de Defensa, Luis Petri , también anunciaron que la próxima semana enviarán leyes que ya estaban contenidas paquete original que está siendo tratado en Diputados , atentos a las serias dificultades que tienen para negociar con la oposición. En la Casa Rosada apuestan a que "temas sensibles", como la inseguridad, sean tratados en el Congreso por la presión social.

milei-los-gobernadoresjpg.jpg.webp Nicolás Posse, junto a los 24 mandatarios.

Aquella cumbre en Balcarce estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y escoltada por el ministro de Interior, Guillermo Francos, dos funcionarios de confianza del jefe de Estado que probablemente oficien nuevamente de anfitriones después del fin de semana largo por semana santa.

La nueva cumbre fue confirmada a Letra P por fuentes oficiales y, si bien no descartaron la presencia de Milei, esa posibilidad suena por ahora muy remota, sobre todo teniendo en cuenta que al Presidente no le interesa mejorar su relación con los gobernadores y está decidido a volver a su plan A de gestión: todo o nada.

Ley bases, DNU y good show

Los proyectos que Milei envió al Congreso son sumamente relevantes para que funcione su plan de gobierno, pero no son imprescindibles en el corto plazo. Así lo reconoce el propio mandatario en sus reuniones privadas. Por ahora, el Pacto de Mayo es más una puesta en escena.

El líder de La Libertad Avanza tiene en su escritorio un plan de cara al 2025 que no requiere el favor de la oposición durante este año. "No necesitamos a los gobernadores y no necesitamos al Congreso", dice de manera explícita un hombre de diálogo constante con Milei. La frase hace referencia a que los objetivos centrales son quitar el cepo en el corto plazo, bajar la inflación en el mediano y mostrar índices de crecimiento relevantes en el largo, tres variables que en la Casa Rosada confían que le dará gobernabilidad y sustento popular a Milei para los futuros comicios legislativos.

A pesar de que el mismo peronismo admite que no tiene los votos en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU, en la administración libertaria se preparan para que eso ocurra.

Un armado de cara al 2025

La mesa chica del Presidente ya dio muestras que piensa en las próximas elecciones, y que busca obtener volumen en el Congreso del que hoy carece. Por eso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitaron esta semana Córdoba para ungir a diputado Gabriel Bornoroni como el líder libertario local, un primer paso necesario para ordenar el partido, desarmar la coalición con la que funcionaba, y comenzar a tener presencia propia en el interior del país con la idea de ganar bancas propias en aquella provincia.

martin-menem-karina-milei-y-gabriel-bornoronipng.png.webp Martín Menem y Karina Milei.

"Tenemos cosas que necesitamos ya, y para eso tenemos las herramientas del Ejecutivo como los DNU, y otras que si bien son los pilares de nuestras ideas que pueden esperar. Si sale bien, y sino también, porque vamos a seguir por el mismo rumbo de siempre", sostuvo un funcionario de confianza de Milei.

El razonamiento refuerza la bajada de línea que hizo el Presidente, que indica que si los legisladores y legisladoras no le dan sus votos para el paquete de reformas que envió los sacará por decreto o hará otros intentos pensando que el próximo año ambas cámaras legislativas estarán de su lado. De ahí que Menem y "El Jefe" caminen con traje de armadores.