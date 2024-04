Ley ómnibus XS: Martín Menem pidió sugerencias a los bloques dialoguistas para la versión final del proyecto

Se trata de una metodología inventada en enero por la UCR y que consiste en poner en rojo los temas que no están dispuestos a aprobar , en amarillo aquellos que necesitan correcciones y en verde los que ya tienen el aval para ser aprobados.

Respuestas a Martín Menem

El jefe del bloque UCR, Rodrigo De Loredo, se convirtió en el último mes en uno de los principales asesores del Gobierno para tener los votos de la ley ómnibus. Se respalda en los gobernadores de su partido, decididos a colaborar.

De Loredo prepara un semáforo en el que, de mínima, estará incluida una reforma laboral similar a la que fue incluida en el DNU 70/23 y fue frenada por la Justicia. Tendría algunas modificaciones que el Gobierno debería avalar para que prosperen. El resto de las fuerzas también quiere retocar ese capítulo del decretazo.

El gran desafío de De Loredo es su interna: al menos 11 de los 34 miembros de su bancada no le responden, ya que reportan a Martín Lousteau o son liderados por Facundo Manes.

Estos últimos no avalaron la ley ómnibus en general. Los conducidos por Lousteau voltearon varios de los incisos, como el de emergencia administrativa. El texto del borrador tomó sugerencias del grupo de Evolución, pero no serían completas. No hay acuerdo con disolver o intervenir organismos sin límites.

También debe definirse el texto definitivo de las privatizaciones, porque hay radicales dispuestos a ayudar al Gobierno que quieren procesos más transparentes.

¿Se define en comisión?

En Hacemos Coalición Federal no quieren leer más borradores de la ley ómnibus y esperan el proyecto terminado. Los gobernadores de ese espacio motorizaron el rechazo a la eliminación de los fideicomisos, uno de los temas que más molestó a Milei.

El borrador enviado el 14 de marzo mantiene la decisión de suprimirlos y garantiza que el destino de los fondos se mantenga, aunque administrados por el Tesoro. “Si los gobernadores lo aceptan, pasará”, repiten en HCF.

Los referentes de ese bloque hicieron otros pedidos, como eliminar “las delegaciones encriptadas” que aparecen en el proyecto, o ampliar el registro de inversiones a las pequeñas empresas. Son las propuestas que acercaron en la reunión con funcionarios en la Casa Rosada. Nunca hubo respuesta.

Innovación Federal es un bloque que tiene referentes en los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Alberto Weretilneck (Río Negro) y Hugo Passalacqua (Misiones). Estaba representado Rolando Figueroa (Neuquén), pero su diputado, Osvaldo Llancafilo, armó un monobloque.

La coordinadora de IF es la salteña Pamela Calletti, cercana a Sáenz. Este viernes intentará acercar posiciones, pero la definición del bloque dependerá de las negociaciones de sus gobernadores. Sus referentes creen que, lo más probable, es que las modificaciones las definan en el debate en comisión. Justo lo que no quiere el Gobierno.