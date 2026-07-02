Mauricio Macri no acepta eliminar las PASO y Santilli busca los votos decisivos de la UCR

Cristian Ritondo, con el bloque PRO en Diputados, que representa a Mauricio Macri, decisivo para el futuro de Manuel Adorni.

Diego Santill i aceleró la negociación del proyecto de reforma política con el objetivo de eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En la primera tanda de gestiones encontró un obstáculo: el PRO, con Mauricio Macri al frente, no aceptó la propuesta alternativa del Gobierno. La expectativa está puesta en la UCR, clave por sus votos en el Senado.

Las gestiones del flamante jefe de Gabinete tomarán impulso los próximos 15 días, porque Karina Milei quiere tener el sistema electoral de 2027 definido para iniciar la campaña, que tendrá sus primeras actividades en septiembre.

Como explicó Letra P , para lograr aliados que permitan eliminar las PASO, Santilli propuso un sistema de colectoras legislativas, que sería como una eventual ley de lemas reducida a los comicios de Diputados. Consiste en habilitar al candidato presidencial a tener varias nóminas a ocupar bancas en cámara baja.

El esquema es complejo, pero es el único que fue elaborado en la administración libertaria para convencer a sus aliados de votar una sola vez en 2027. Permitiría que el PRO, la UCR y los partidos provinciales tuvieran su propia oferta legislativa en la Boleta Única Papel (BUP), junto a la candidatura presidencial de Javier Milei . No funcionaría para la elección del Senado, que renueva bancas en ocho provincias.

En el partido amarillo no convence, porque Macri insiste en sostener las PASO, como un instrumento para negociar un eventual acuerdo con Milei. Es por eso que Santilli empezó a hacer cuentas para prescindir de sus votos. Sólo es posible si el radicalismo y la totalidad de los partidos provinciales apoyan en ambas cámaras.

Ritondo le avisó a los integrantes de la mesa política de la Casa Rosada que no está de acuerdo con la eliminación o suspensión de las PASO el próximo año e insistió con la idea de transformarlas en optativas https://t.co/QtdzAKpohk @PConurbano pic.twitter.com/JXsD5WIZM5

Los límites de Diego Santilli

Fuentes legislativas del PRO contaron a Letra P que, aun sin tener en cuenta las pretensiones de Macri, los primeros borradores que envió La Libertad Avanza sobre la múltiple oferta legislativa no convencen. "Hay que estudiarlo bien, porque hasta puede debilitar al propio Gobierno. Se pueden llegar a perder diputados si las otras colectoras salen en los últimos lugares. A priori, no lo vemos", explican.

Además, advierten que la reforma política que se sancione no puede prescindir de un mecanismo para dirimir candidaturas en los partidos políticos. "Es lo que sucede en la mayoría de las democracias del mundo. Si la clave es reducir el gasto, que no haya elecciones", ironizan en el PRO.

La UCR es el principal escollo. En el Senado, dónde con 10 bancas condiciona el cuórum, la bancada del partido centenario presentó un proyecto para que las internas partidarias las continúe organizando el Estado, pero sean optativas. La propuesta, que también es aceptada por el PRO, no pasa el filtro de la Casa Rosada, donde sólo quieren organizar los comicios de octubre y un eventual ballotage.

Las conversaciones de Santilli, según supo Letra P, por ahora son incipientes e involucran a los gobernadores radicales Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Juan Pablo Valdés (Corrientes), quien en un acto público anticipó que no quiere primarias.

La discusión sobre la sucesión de Jalil gana cada vez más cuerpo en el peronismo de Catamarca



El gobernador no buscará un tercer mandato y el elegido para sucederlo será Gustavo Saadi, intendente de San Fernando del Valle de Catamarca



El mandatario provincial ya se lo… pic.twitter.com/ZerfEjjzzb — LETRA P (@Letra_P) July 2, 2026

El radicalismo clave

El problema de Santilli es que en el bloque radical del Senado no hay posición unánime. Hay tres miembros que no tienen gobernadores afines y no participan de las negociaciones: Flavio Fama (Catamarca), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Maximiliano Abad (Buenos Aires), con quien nadie se comunicó, aunque el esquema de colectoras que se propone tiene como principal objetivo resolver la alianza oficialista en la provincia de Buenos Aires.

En la reunión que tuvo este miércoles con aliados en la oficina de la bancada radical de la cámara alta, con el objetivo de negociar la ley de Zonas Frías, Santilli anticipó que se tomará 15 días para definir con los gobernadores la letra chica de la reforma política. Pero el desenlace estará en el Congreso.

En La Libertad Avanza creen que pueden alcanzar una mayoría en ambas cámaras aún sin contar con el PRO, que tiene tres votos en el Senado y 12 en Diputados, donde resultan más importantes para el cuórum oficialista.

Quedó claro en la última sesión. Sin respaldo del bloque Provincias Unidas, el Super-RIGI se aprobó con 130 votos, uno más que la mayoría absoluta de la cámara, que es lo necesario para aprobar cada artículo de una reforma electoral.

Los acuerdos para borrar las PASO

Para no quedar sujeto al PRO, en el oficialismo apuestan a contar con el voto de los partidos provinciales que no quisieron colaborar con los últimos proyectos del Gobierno, pero tampoco están interesados en sostener las PASO.

La mira está puesta en los diputados de Catamarca y de cuatro distritos con bancas en Provincias Unidas: Córdoba, Santa Fe, Jujuy y Chubut. Entre todos, pueden sumar hasta 12 votos, o sea, lo mismo que tiene el PRO.

La cuenta no suma a otros eventuales aliados, como los ex-PRO que integran Provincias Unidas (Sergio Capozzi y José Núñez) o la exlibertaria Lourdes Arrieta, que también se apartaron de las votaciones de las iniciativas oficiales. También son claves para que el Gobierno no necesite llamar a Macri. Es su principal objetivo.