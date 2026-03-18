Colegio de Abogados de Córdoba: Eduardo Bittar fue reelecto sin internas tras sellar un acuerdo transversal

Eduardo Bittar continuará dirigiendo el Colegio de Abogados de Córdoba hasta 2028. El presidente de la primera circunscripción de la entidad quedó formalmente reelecto este martes al cerrarse una lista de unidad que incluye a distintos sectores de la vida interna de la institución.

La confirmación llegó por la mañana del martes. La lista oficialista fue la única en presentarse dentro del plazo legal, establecido 15 días antes de la fecha prevista para la realización de las elecciones.

La conformación final de la nómina incluye a representantes de distintos sectores. Pero también presenta una marcada presencia de abogados particulares, “de la calle”, y de referencias académicas, con reconocida trayectoria en las casas de estudios superiores. La consagración de una lista por consenso, sin comicios, no registra antecedentes en los últimos 20 años.

La reelección del actual titular se daba por descontada, aún antes de la convocatoria, considerando la positiva valoración que merece su gestión dentro y fuera del órgano colegiado.

No obstante, hasta el fin de semana se especulaba con la presentación de una lista retadora, impulsada por dirigentes de la UCR , cercanos a Rodrigo de Loredo, que hace dos años atrás apoyaron la candidatura de Mariano Jándula Torres .

Al filo del plazo, la dirigencia de este colectivo intentaron un acuerdo para incluir nombres en la nómina que regirá el Colegio por el próximo bienio. Aunque el camino parecía allanado, discrepancias postreras obligaron a desandar el camino. Fuentes extraoficiales apuntaron a Julio Ochoa, interlocutor final. Tribuno de cuentas de la Municipalidad y secretario del Comité Provincia, no habría aceptado una vocalía, rol menor al que esperaba.

De cualquier manera, desde uno y otro lado aseguraron que la ausencia de nombres deloredistas no implica una ruptura. Por el contrario, destacan que siguen ocupando importantes roles en otros estamentos del Colegio.

Contracara, el sector que sigue a Ramón Mestre no se movió de su eje. La continuidad de Verónica Garade Panetta como vicepresidenta es la mejor prueba.

También prosigue, ahora como secretario académico, Miguel Ricardo Nicolás, pariente del legislador radical Miguel Nicolás, pieza clave del Comité Capital.

También hay continuidad de piezas de Ignacio Segura, su antecesor en el cargo, uno de los hombres en que confía el gobernador Martín Llaryora para tallar en distintos estamentos judiciales.

Vínculos con el gobierno provincial, eminentemente institucionales, también serán renovados.

Apellidos reconocidos en Córdoba

El abogado laboralista mantendrá una importante parte de su equipo de esta primera etapa. Profesionales de variada procedencia partidaria lo acompañarán.

La preminencia de referencias de los partidos tradicionales ratifica la vigencia de acuerdos que ayer dieron forma al antiguo Partido Cordobés, pero hoy responden a objetivos más modestos.

También hay nombres que que han prestado servicios en áreas del Gobierno de la Provincia, de la intendencia de Córdoba, de la Facultad de Derecho de la UNC y de otras importantes instituciones.

Eduardo Bittar, en el Acto por los 100 Años Colegio de Abogados Córdoba

Magalí Miranda, docente universitaria, prosecretaria de Posgrado de la Facultad de Derecho, se desempeñará como vicepresidenta primera. Maximiliano Calderón, doctor, docente, integrante de la Comisión de Expertos convocada para la actualización del Código Procesal Civil y Comercial, exintegrante del Consejo de la Magistratura por la Abogacía, será vicepresidente segundo.

Garade Panetta, concejala radical, exlegisladora provincial, seguirá en la Mesa Directiva, ahora como vicepresidenta tercera. Parte de una familia de alcurnia judicial, es una de las anclas del partido en la institución. Nicolás Giraudo Esquivo, docente universitario, investigador del CONICET, procurador fiscal por la Dirección de Rentas de Córdoba, completa el póker de vices.

La confianza de Eduardo Bittar

El cargo de secretario general seguirá en manos de Luciano Correas. Laboralista, con múltiples contactos en el ecosistema gremial, cercano al triunviro de la CGT Cristian Jerónimo, es uno de los más cercanos al reelecto titular del Colegio.

Otro nombre afín es el José D'Antona, de pública procedencia peronista, quien hace pocos días asumió una de las tres plazas para la Abogacía en el Consejo de la Magistratura.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rlorenzetti/status/1961412789206974958&partner=&hide_thread=false Estuve en el Teatro Libertador General San Martín en la gala por los 100 años del Colegio de Abogados de Córdoba. Me acompañaron Eduardo Bittar, Abel Sánchez Torres, Luis Angulo, Juan Manuel Delgado, Myrian Prunotto, Daniel Passerini y Javier Pretto, entre otros.



En mi… pic.twitter.com/OVlMgxxgXk — Ricardo Lorenzetti (@rlorenzetti) August 29, 2025

La tesorería estará a cargo de Juan Cruz Herrador. Exdirector en la Municipalidad, especialista en finanzas, es indicado como uno de los responsables del proceso de innovación y fortalecimiento económico de la institución en los últimos años.

En el área de fiscalización se desempeñará Maximiliano Raijman, especialista en derecho tributario y secretario de posgrado de la Facultad de Derecho de la UNC.

El rumbo del Colegio

Desde la conducción de la entidad, que cuenta con más de 15.000 afiliados, entre la capital, Carlos Paz, Alta Gracia, Río Segundo, Pilar, Jesús María y Sierras Chicas, aseguran que mantendrán el rumbo trazado hace dos años.

“Queremos consolidar una agenda centrada en la defensa gremial, los honorarios profesionales, la capacitación continua y la incorporación de herramientas tecnológicas, con especial énfasis en el impacto de la inteligencia artificial en la práctica jurídica y en el sistema de Justicia”, afirmaron.

bittar colegio evento IA Eduardo Bittar en el evento de capacitación sobre IA

En ese marco, continuarán con la organización de actividades que la consolidan como “ámbito de debate, discusión y análisis técnico de problemáticas centrales para la sociedad y del mundo del derecho”. Como reciente ejemplo repasan las jornadas de análisis sobre la Reforma Laboral, desde donde advirtieron sobre una avalancha de presentaciones judiciales. También la nutrida agenda montada en torno a la celebración del primer aniversario de la entidad.

De igual manera, remarcaron que la representación de los intereses de los asociados prevalece por encima de cualquiera de las vinculaciones partidarias ya mencionadas. La aseveración propone un contraste con gestiones anteriores, a las que hoy se percibe como “altamente politizadas”. “La prioridad es para la abogacía”, remachan.