Colegio de Abogados porteño: el oficialismo busca la reelección ante una oposición fragmentada

Se pone en marcha la elección para definir al sucesor de Horacio Gil Lavedra en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires entró en la recta final hacia la renovación de autoridades. El viernes vencerá el plazo para presentar listas y, entre el 21 y 23 de abril, 89.500 personas matriculadas elegirán al sucesor de Ricardo Gil Lavedra , quien finalizará su segundo mandato al frente de la institución.

El espacio que gobierna hoy el Colegio aparece con altas chances de retener la conducción, detrás de la candidatura de Alejandra García , actual pro Secretaria General. Abogada formada en la UBA, con pasado en Franja Morada y trayectoria en el sector privado, está al frente de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, un armado que reúne a 13 agrupaciones vinculadas a la UCR y al PRO y que proyectó a Gil Lavedra por dos mandatos.

El frente está integrado por Cambio Pluralista, la agrupación que conduce uno de los artífices del acuerdo de unidad es el actual vicepresidente primero, Carlos Mas Vélez , dirigente radical con fuerte inserción en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y antecedentes como consejero de la Magistratura porteña.

El otro eje poder interno es la agrupación Abogados por Argentina, el sector referenciado en Daniel Angelici , cuyo principal dirigente es el actual prosecretario general Ignacio Biglieri . El armado suma además sellos vinculados a figuras del universo macrista y radical, como Abogados en Acción, organizado por Jimena La Torre , y Abogados de la Ciudad, ligado a Pablo Clusellas .

A ese esquema se agrega el respaldo indirecto de los grandes estudios jurídicos nucleados en el tradicional Colegio de Abogados de la calle Montevideo, presidido por Rosalía Silvestre , desde donde sectores del establishment profesional y económico acompañan la continuidad de la actual conducción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/rgillavedra/status/2007252009716719896?s=20&partner=&hide_thread=false El DNU 941/25 constituye una peligrosa e innecesaria regresión institucional. Autoriza a ejercer actividades policiales o de investigación en un art 4 bis que no figura en el boletín oficial, a detener personas en el marco de actividades de inteligencia ( que son encubiertas). — Ricardo Gil Lavedra (@rgillavedra) January 3, 2026

Oposición fragmentada en la elección del CPACF

Del lado opositor, el histórico espacio Gente de Derecho, liderado por Jorge Rizzo y con vínculos políticos con el sector referenciado en Juan Manuel Olmos, llega a la elección con señales de fragmentación. La salida del abogado Eduardo Awad, que decidió competir con agrupación propia -Los que vemos el Colegio-, debilitó la posibilidad de presentar una alternativa unificada frente al oficialismo.

A esa fractura se suma la división interna en la agrupación que conduce Patricia Trotta, última candidata del espacio, que también impactó en la representación del sector de abogados laboralistas. El escenario opositor se completa con la candidatura de Rubén Ramos, integrante del cuerpo de abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y titular de la Asociación de la Abogacía del Estado, quien ya había competido por la presidencia en 2024 con el respaldo del espacio Abogados Sub 50.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DrJorgeRizzo/status/2029222378060870092?s=20&partner=&hide_thread=false ABOGADOS:

Ante el reemplazo de Mariano Cúneo Libarona por Juan Bautista Mahiques...

Si Mahiques es hombre de Angelici y la lista oficialista del CPACF también...

¿Qué pasaría si el PEN va por tránsito, sucesiones, honorarios, etc?

La respuesta es obvia.

El 21 de abril #La47 pic.twitter.com/AxsJFLtcbc — Jorge RiZZo GdD #La47 (@DrJorgeRizzo) March 4, 2026

Libertarios y kirchnerismo en alerta por el poder institucional en juego

En paralelo, se espera que sectores tan disímiles como el kirchnerismo y los libertarios definan si finalmente se sumarán a la disputa por la conducción del Colegio. La elección cobra relevancia adicional porque este año la institución deberá designar tres representantes en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, un ámbito clave en la selección y control de jueces porteños.

En los últimos días, dirigentes vinculados a La Libertad Avanza realizaron reserva de lista bajo el nombre La Púrpura, un armado alineado con el espacio del dirigente bonaerense Sebastián Pareja. La presentación estuvo impulsada por Melina Cristiano -ex asesora de la senadora pampeana del PRO Victoria Huala- junto a Ignacio Salaberren y Graciela Bravo.

Una eventual participación, que tomó volumen con la inscripción de la lista Juan Bautista Alberdi por parte del exmacrista y actual funcionario libertario Juan Curuchet, podría introducir una nueva variable en una elección marcada por la dispersión opositora.

En ese tablero también aparece la incógnita sobre una posible candidatura de sectores vinculados a La Cámpora. Sin la presentación formal, se habla de la candidatura con apoyo del kirchnerismo de Eduardo Lema Castillo y Diego Souto, que jugarían en el órgano pese al riesgo de exponerse a un mal resultado por la fragmentación opositora. Por ahora, el escenario muestra a un oficialismo ordenado y con ventaja para renovar su mandato frente a una oposición que llega dividida al cierre de listas.