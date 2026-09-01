Chubut: Bowen y Luque piensan en una interna partidaria para definir la candidatura a gobernador del peronismo

Tras la foto con la que sacudieron al peronismo de Chubut , ni Juan Pablo Luque ni Dante Bowen se bajan de sus candidaturas a gobernador en esa provincia de la Patagonia . Los dirigentes piensan en una interna partidaria para dirimir la postulación, aunque no descartan una unidad que hoy parece lejana.

El diputado y el intendente de Dolavon comenzaron a mostrarse juntos hace menos de un mes . Sumaron encuentros en Epuyén , El Hoyo y Esquel . Según afirmaron, trabajarían juntos por la unidad del Partido Justicialista , partido en al menos tres partes, y perfilarían una agenda en común contra Ignacio Torres . A la foto la miró de afuera José Glinski , la otra cara del peronismo chubutense.

Tanto Luque como Bowen son precandidatos a gobernador, por lo que la pregunta sobre quién sería finalmente el postulante surgió desde el momento mismo de la foto. Si bien en un primer momento ambos dirigentes evitaron hablar de candidaturas para cuidar las formas, la respuesta surgió días después y fue que piensan en una interna partidaria.

La idea es una discusión que no sea sangrienta. De alguna manera, en el peronismo chubutense sueñan con que el debate sea un ejemplo que se replique en otros distritos o incluso en la disputa nacional si es que la Casa Rosada logra suspender las PASO , instancia que no existe en esa provincia patagónica. “Tienen que ser transparentes, equitativas, organizadas con tiempo”, dicen en el equipo de uno de ellos.

Según advierten, hablaron con sus terminales nacionales para convencerlos de la idea. Bowen es de los pocos que se reivindica soldado de Axel Kicillof en la provincia patagónica. Luque, por su parte, está alineado con el grupo de peronistas federales en el que también reportan Juan Manuel Olmos , Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel , entre otros.

Es una propuesta ambiciosa. Según cuentan, la intención es dirimir todas las candidaturas en una interna, no solo la más importante. Para eso, piensan en definir las listas legislativas mediante sistema d’hondt y hasta mensuran la posibilidad de incluir las postulaciones nacionales. “Podemos poner que el segundo sea el candidato a senador si supera cierto piso, para darle proyección”, explican en el campamento peronista chubutense.

La unidad, un plan B

Con todo, la unidad no está descartada. Sin embargo, en el justicialismo provincial lo toman como un plan B ya que depende de un factor externo. Bowen, si bien corre de atrás en términos de conocimiento, le dice a su entorno que no hay chances de que se baje. Luque hace lo propio, pero este viene capeando un operativo de presión que busca convencerlo de que sea candidato en Comodoro Rivadavia.

El pedido a Luque no es porque mida poco. Viene de perder por una uña contra La Libertad Avanza y es una figura competitiva. Sucede que el peronismo atraviesa turbulencias y corre riesgo de perder esa ciudad, que es uno de sus bastiones en el sur del país. Por eso, asoman voces que le piden que vuelva a la intendencia, que ya ejerció entre 2019 y 2023, porque lo ven como la única figura que puede asegurar la victoria.

Si Luque cede y vuelve a Comodoro Rivadavia, se despeja el camino de la unidad. Sin embargo, por ahora no es más que una especulación, ya que el diputado reafirma cada vez que habla públicamente su voluntad de ser candidato a gobernador y sigue firme en su tarea de armar postulaciones que le respondan en todos los municipios.

Othar Macharashvili, intendente de Comodoro Rivadavia.

Esa intención de Luque de eludir la presión pudo notarse en la última sesión del Concejo comodorense. Una de las razones de las turbulencias era la interpelación a Fernando Ostoich, el secretario de Obras Públicas del intendente peronista Othar Macharashvili, aprobada por los concejales que responden a Luque.

La interpelación tuvo lugar el último jueves y Ostoich salió airoso de ella, al menos por ahora. En esa misma sesión, Macharashvili logró que se apruebe su pedido de emergencia económica con lo justo. Según surgió en versiones periodísticas, fue clave una reunión que mantuvo con el propio Luque, en la que le pidió que sus concejales lo apoyen. Así, las aguas calmaron aunque sea un poco.

El resto del peronismo

El alcalde de Comodoro Rivadavia es otro que deambula en la interna del peronismo sin un destino demasiado claro. No tiene reelección y una de las especulaciones lo ubica como candidato a senador, siempre y cuando se de un esquema de unidad con Luque candidato a intendente en el bastión peronista. Si no, deberá buscar su destino en la interna partidaria.

José Glinski junto a Othar Macharashvili y Carlos Linares, senador de Chubut.

Algo similar sucede con Glinski. El diputado viene caminando Chubut y deja entrever su voluntad de ser candidato, pero el eje Luque-Bowen no le termina de creer. No solo porque le cuestionan su falta de armado territorial, sino también porque creen que su verdadera intención es seguir ocupando una banca en el Congreso.

La interna puede seducir a los descarriados, creen cerca de los dirigentes. Los apuntados son los hermanos Sastre, que controlan Puerto Madryn y están cada vez más cerca de Torres. Los invitarán a jugar en la interna, pero no ya. La desconfianza reina en el vínculo, y no quieren exponerse aún porque creen que se arriesgan a ser carne de cañón de una jugada orquestada por el gobernador.