La UCR de Chubut después de la interna: Merino va por la triple corona, Biss quedó solo y Guajardo espera

Las elecciones internas de la UCR de Chubut dejaron un ganador indiscutido y varios interrogantes. Gerardo Merino se impuso con el voto de 40 de los 65 delegados que participaron del plenario en Esquel , pero detrás de esos números se jugó una pelea más amplia que puso en juego el futuro de la alianza que gobierna la provincia desde 2023.

PLENARIO RADICAL EN ESQUEL Merino es el nuevo presidente de la UCR de Chubut: ganó de visitante con casi dos tercios de los votos

En esa batalla en la que Merino asumió el rol de defensor principal del armado que comando Ignacio Torres , el intendente de Rawson , Damián Biss , encontró en la candidatura del esquelense Sergio Guajardo una vía para expresar su descontento con el papel que el radicalismo cumple al interior de Despierta Chubut .

El intendente de Trelew no sólo se quedó con la presidencia del comité provincia, sino que también quedó en condiciones de comandar el camino hacia su reelección y, al mismo tiempo, sostener junto a Torres la sociedad política que gobierna Chubut. Con el partido bajo su comando, Merino buscará ahora que su espacio se quede por cuatro años en el municipio y gobernación.

Del otro lado, Biss, su principal opositor, quedó frente a un escenario mucho más incómodo: . Perdió la pulseada por la conducción, no tiene reelección y ahora deberá definir qué hacer desde una posición de oposición interna que todavía busca una forma de expresarse. Guajardo, en tanto, se animó a dar la pelea desde el interior, reunió 25 adhesiones y ahora deberá decidir cómo hacer valer esos votos.

Merino llegó a la elección con el apoyo del aparato estatal después de recorrer comités de toda la provincia . Terminó imponiéndose en Esquel, justamente la zona a la que los sectores que buscaban complicarle el camino habían conseguido trasladar el plenario. En este marco, la victoria tuvo una lectura territorial. Todos los grandes comités apoyaron su postulación, salvo Rawson, que acompañó a Guajardo. Comodoro Rivadavia , Trelew, Puerto Madryn y Esquel quedaron así alineados detrás del trelewense.

Merino llegó a la elección con el apoyo del aparato estatal después de recorrer comités de toda la provincia.

Merino será acompañado por Fabiana Vázquez y Horacio Quinteros, de Esquel; Claudia Riveros, de Comodoro; Federico Bonazzola, de Puerto Madryn; y Priscila Santos, de Río Mayo, en las cinco vicepresidencias. Luis Juncos será secretario y Sandra Willatowski, tesorera.

También la mesa de la Convención quedó en manos del mismo sector, con Karina Otero en la presidencia. A eso se suma la elección de Agustina Barletta como presidenta de la Juventud Radical. Todo el partido trabajando por la reelección de Nacho Torres.

El resultado fortalece, entonces, el vínculo entre la UCR y el gobernador, el gran ganador externo de la pelea boinablanca. La alianza Despierta Chubut quedó a salvo y con un blindaje importante frente a las disidencias que en las semanas previa a la interna empezaron a emerger desde el universo boinablanca. “Tenemos que seguir acompañando al gobernador”, explicitó Merino luego del triunfo que celebró junto al titular del Comité Nacional, Leonel Chiarella.

Para Merino, el resultado despeja el camino en Trelew. Su candidatura a la reelección no tendrá, dentro del oficialismo local ni provincial, una objeción derivada de esta interna. Y hay otro dato político: con la nueva conducción radical, se refuerza la voluntad de evitar que dirigentes radicales migren hacia otros acuerdos. En este sentido, la elección también aleja, al menos por ahora, el escenario de una fractura. Según pudo saber Letra P, de cara al futuro el objetivo será darle vitalidad al partido en el interior y recorrer la provincia para escuchar las distintas propuestas.

Su primer desafío electoral ya está marcado en el calendario, será el 13 de diciembre cuando Gaiman vote para elegir al sucedor del fallecido intendente radical Darío James.

Damián Biss sin interna ni reelección

Si hay un dirigente que queda especialmente expuesto después de la elección es Damián Biss. El intendente de Rawson fue uno de los principales impulsores del sector que cuestionó y enfrentó a Merino. De hecho, los dirigentes más cercanos a su espacio lograron sacar el plenario de Trelew y llevarlo a Esquel, pero el movimiento no alcanzó para quedarse con la conducción partidaria.

El intendente de Rawson fue uno de los principales impulsores del sector que buscó enfrentar a Merino.

El problema para Biss va más allá de la derrota interna. No tiene reelección en Rawson y ahora deberá transitar un escenario en el que Merino, desde la conducción partidaria, tendrá capacidad para influir en el armado que viene. Por eso, el interrogante no es solamente qué perdió Biss, sino qué hará después de Esquel.

Desde esa perspectiva, Biss podría intentar convertir los votos que no alcanzaron para ganar en una plataforma para sostener una corriente interna. En rigor, trascendió que el dirigente ahora medita la posibilidad de convocar a una reunión que permita exhibir que existe una oposición interna dentro de la UCR. Por ahora, él prefiere el silencio.

Sergio Guajardo y el desafío de hacer valer los votos

El otro nombre que queda en el centro del día después es Guajardo. El dirigente de El Maitén consiguió algo que hasta hace pocas semanas parecía difícil y se plantó frente al aparato que respaldaba a Merino. No ganó, pero consiguió convertir la interna en una disputa real y mostró que existía una pata territorial dispuesta a plantar batalla.

Luego de ganar y convocar a la unidad, Merino habló de "discusiones internas que se resuleven en la elección". "El que gana tiene que administrar el partido y construir todos juntos", dijo el flamante titular del comité chubutense. Como Biss, Guajardo mantiene el perfil bajo pero sabe que encarnó un candidatura la que nadie daba demasiado tiempo atrás.

Tras conocer el resultado, dijo que “el aparato jugó muy fuerte”. “Perdiendo ganamos”, dijo al analizar el resultado con una frase que refleja la estrategia que parece comenzar a construir su sector. Ahora viene la parte más difícil. Guajardo, que por su alianza con Biss se quedó con el apoyo del comité capitalino, debe definir qué hacer con esos 25 votos, cómo hara para sostener esos apoyos y cómo imagina su proyección dentro del radicalismo y, sobre todo, dentro de la alianza oficialista que buscará la reelección de Torres en 2027.