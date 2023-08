Digo, pues, que las armas con que un príncipe defiende su Estado son o las suyas propias o mercenarias o auxiliares o mixtas. Las mercenarias y las tropas auxiliares son inútiles y peligrosas. Si un príncipe apoya su Estado con tropas mercenarias, nunca se hallará seguro por cuanto esas tropas, desunidas y ambiciosas, indisciplinadas e infieles, fanfarronas en presencia de los amigos y cobardes frente a los enemigos, no tienen temor de Dios ni buena fe en los hombres (…). La causa de esto es que no tienen más amor ni motivo que los apegue a ti que su propio sueldo, el cual no es suficiente para hacer que deseen morir por ti. Quieren ser tus soldados mientras tú no hagas la guerra, pero si esta sobreviene, huyen y quieren retirarse.