Segundo, para muchos y muchas especialistas, esa "privatización" de deuda intra-Estado equivaldría, en los hechos, a una emisión nueva y, como se dijo, a una tasa de escándalo, toda vez que esos títulos hoy cotizan a un 30% de su valor nominal. Nueva porque al no circular en el mercado y suponer apenas una promesa de pago eventual del Tesoro a la autoridad monetaria –lo más probable sería que se rollee eternamente–, su existencia no es más que una virtualidad , algo que probaría su venta en gran volumen al deteriorar aún más su cotización.

imagen_43936 FMI Fondo Monetario Internacional

Tercero, Argentina saldría mucho más endeudada de esa operación, justamente, por poner en manos privadas lo que hoy es un activo del Banco Central, lo que modificaría radicalmente sus condiciones de exigibilidad. De ahí a la mencionada renegociación habría un solo paso y bastaría con que el valor neto que el Estado reconozca a los tenedores supere el de compra para que el negocio esté asegurado.

Con la tuya, contribuyente. Así es el libertarismo champán.

A vencer resistencias

La cita neoyorquina será en la casa de Gerardo Mato, un ex-HSBC, y llamativamente no contará entre los "embajadores" a Emilio Ocampo, el especialista en dolarización del círculo Milei y el más entusiasta respecto de su aplicabilidad veloz. Otros, como el mencionado Epstein y Carlos Rodríguez, son más escépticos y pisan el freno dentro del equipo del candidato.

unnamed.png

Tal vez convenga enviar a personas que no sean tenidas por fundamentalistas del esquema, uno que es abiertamente desaconsejado por el grueso del establishment financiero estadounidense.

Mark Sobel –exrepresentante de Estados Unidos ante el FMI y exfuncionario del Departamento del Tesoro– y Robin Brooks –economista jefe del Instituto de Finanzas Internacionales, ex Goldman Sachs y ex economista senior del FMI– son solo dos de los muchos especialistas que no dejan de escribir artículos y posteos en las redes sociales en los que advierten sobre lo mala que es esa idea para un país como la Argentina.

unnamed.png

Esas no son, ni de lejos, voces solitarias. Rodrigo Valdés, director del Fondo para el Hemisferio Occidental, no disimuló en una entrevista con El País el disgusto del organismo por la iniciativa. "Algo muy importante para nosotros es que lo que uno haga en el mundo monetario-cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal (…). Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea".

La clave, le dice el FMI a Milei, no es la reforma monetaria, sino la motosierra.

Medios y propaganda

La ofensiva estadounidense de Milei no se limita a la gente que enviará para que hable por él. Tucker Carlson, el más influyente y controvertido de los periodistas de la nueva derecha trumpista de ese país, ha llegado a la Argentina para entrevistar al minarquista. Paleolibertario como el candidato, el influencer le pondrá a disposición su audiencia de 10 millones de seguidores en X y más aún en otras redes.

"La última entrevista de Tucker Carlson con Donald Trump, transmitida por Twitter el pasado 23 de agosto, llegó a casi 265 millones de personas que se cruzaron con el video en la red social. Más de 230.000 personas la retuitearon desde la cuenta de Carlson (…). Esa descomunal vidriera estará ahora a disposición de Javier Milei, candidato presidencial de La Libertad Avanza, y nueva estrella regional de la ultraderecha", escribió el corresponsal de La Nación en Washington Rafael Mathus Ruiz.

Tucker.jpg Bienvenida. Carlson con Fernando Cerimedo, el gurú comunicacional de Milei.

El recalcitrante periodista fue durante años la estrella de Fox News, la derecha de la derecha del sistema de medios de los Estados Unidos. Sin embargo, en abril último fue despedido tras haberse comprobado que fue parte del movimiento trumpista que agitó la fake news del fraude, que derivó en el copamiento del Capitolio para evitar, vía golpe, la asunción de Joe Biden.

He ahí el nuevo amigo de Javier Milei.

Hablar y hablar hasta que no se entienda nada

El presidenciable de La Libertad Avanza (LLA) se oponía allá por 2019 a la dolarización por considerarla un seguro de desastre. En los últimos años se convenció de sus bondades y la convirtió en su bandera electoral. Ante la endeblez del esquema –por no hablar de sus efectos secundarios indeseados–, negó –insólitamente– haberla impulsado y se declaró un partidario de la "competencia de monedas". Te la hago corta: este miércoles volvió a las andadas.

Al hablar en el Latam Economic Forum, insistió en terminar con el Banco Central y con los políticos que mandan imprimir dinero, a quienes definió como "malditos herejes que se creen que son Dios", pero que "ni siquiera llegan a seres humanos normales". Ojo con esas metáforas…

_DSC9238.JPG

Asimismo, señaló que la velocidad de la dolarización dependerá de en qué medida la gente vaya prefiriendo los billetes verdes. "Si nosotros logramos dolarizar antes de la elección de mediano término, prepárense porque vamos a tener una mayoría con la que vamos a poner a la Argentina al tope de la actividad económica y en 35 años vamos a hacerla potencia", prometió imaginándose casi presidente vitalicio.

"Una de las estupideces más grandes es que dolarizar conduce a la hiperinflación", dijo. "No estaba dentro del plano de las estupideces imaginables", denunció, acusando de esas "mentiras" a los "micrófonos ensobrados", a "los profesionales a los que les llenan de guita los bolsillos para que hablen en contra de la dolarización" y a "los políticos que tienen un conjunto de delincuentes disfrazados de economistas".

"Yo soy liberal, creo en el sistema de precios, entonces se va a hacer al precio de mercado. Si hoy el (dólar) 'contado con liquidación' está a 730 pesos, entonces ese sería el precio de hoy", aseveró. Lo que solo Dios sabe es cuál sería esa cotización después de un período de transición tan largo, en el que la decisión estaría anunciada y la población pueda emprender una huida acelerada del peso que, sí Javier, podría desatar una híper.