Juan Monteverde festejó la victoria junto al PJ y mira a 2027: "En dos años Rosario cambia para siempre"

"Palo a palo con Aleart, Labayru no tan lejos", fue el primer off the record deslizado, apenas pasadas las 18. La confirmación del triunfo llegó minutos más tarde, con un escrutinio que avanzaba velozmente en las elecciones para el Concejo Municipal. El estruendo que se escuchaba con cada mesa cargada en el recuento daba la sensación de que, esta vez, no se le escapaba la victoria al candidato de la alianza entre Ciudad Futura y el justicialismo.