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TEMPORADA DE ROSCA

Jorge Macri designó a un ladero de Eugenio Casielles en la Corporación del Sur

Leandro Cuervo, empleado de la Legislatura y excandidato de LLA, desembarcó en un área clave. La vieja guardia libertaria y el armado de Dante Gebel.

Letra P | Francisco Basualdo
Por Francisco Basualdo
Jorge Macri designó en la Corporación del Sur a un ladero de Eugenio Casielles, uno de los principales promotores de la candidatura de Dante Gebel.

Jorge Macri designó en la Corporación del Sur a un ladero de Eugenio Casielles, uno de los principales promotores de la candidatura de Dante Gebel.

El gobierno porteño de Jorge Macri incorporó a la Corporación Buenos Aires Sur a un hombre de confianza de Eugenio Casielles, uno de los dirigentes de la vieja guardia libertaria que quedó afuera del armado oficial de La Libertad Avanza y que hoy se mueve como virtual jefe de campaña y principal armador político de Dante Gebel.

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Letra P | Abigail Contreiras Martínez
Abigail Contreiras Martínez

Mediante el decreto 316/26, el jefe de Gobierno designó a Leandro César Cuervo como vocal y director titular de la sociedad que depende de la Jefatura de Gabinete y tiene bajo su órbita buena parte de las políticas de desarrollo económico, urbano y social del sur porteño.

Si bien el nombramiento rige desde el 7 de septiembre, se hará efectivo una vez que Cuervo entre en licencia en su empleo en la Legislatura porteña, donde cumple funciones como personal de planta permanente en el despacho del propio Casielles.

La vieja guardia de La Libertad Avanza

El nuevo director de la Corporación Buenos Aires Sur forma parte de los nombres de la primera generación de dirigentes que acompañó el desembarco libertario en la política porteña. En 2023 ocupó el noveno lugar de la lista de candidatos a legisladores de La Libertad Avanza, cuando Ramiro Marra y Casielles eran todavía las principales caras del espacio en la Ciudad.

Ese esquema se desarmó con el avance de Karina Milei sobre la estructura partidaria porteña. Marra quedó formalmente fuera de LLA por orden de la Secretaría General de la Presidencia, mientras que Casielles terminó separado del bloque oficial, mientras la conducción local quedó en manos de Pilar Ramírez, mujer de confianza de la hermana del Presidente. Cuervo permaneció junto a su jefe político y siguió trabajando en su despacho de la Legislatura.

Su recorrido también tiene algún componente territorial que encaja con su nuevo destino. En 2019 encabezó la lista de aspirantes a comuneros de Consenso Federal en la Comuna 8, integrada por Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo. La Corporación Buenos Aires Sur fue creada precisamente para intervenir sobre el desarrollo de esa zona y reducir las desigualdades con el resto de la Ciudad.

Eugenio Casielles, ausencias en la Legislatura y armado de Dante Gebel

La designación pone el foco sobre Casielles, que pese a mantener un bajísimo nivel de actividad en la Legislatura conserva capacidad de juego político por fuera del recinto. El legislador se convirtió en uno de los principales articuladores del armado electoral de Gebel, mientras su presencia en la actividad parlamentaria se redujo drásticamente.

Un relevamiento sobre 13 convocatorias legislativas entre 2025 y 2026 muestra que Casielles acumuló cinco ausencias con aviso, uno de los registros más elevados entre los legisladores computados durante todo ese período. También faltó a la reciente sesión en la que se definieron cargos centrales como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General. Además, su participación en las comisiones que integra es escasa.

El contraste le agrega volumen político al nombramiento de Cuervo. Mientras Casielles se despega de la actividad cotidiana de la Legislatura y concentra buena parte de sus movimientos en la construcción de Gebel, un hombre de su máxima confianza acaba de conseguir una silla en un organismo del Ejecutivo porteño.

Para Jorge Macri, el movimiento también tiene otra lectura posible. En momentos en que el PRO mantiene abierto el tira y afloje con La Libertad Avanza por un eventual entendimiento electoral para 2027, el gobierno porteño se encamina a discutir el presupuesto 2027, una parada que no le resultó sencilla los últimos dos años.

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