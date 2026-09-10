Córdoba: la UTA entra en campaña y Daniel Passerini queda al medio de una interna que amenaza el transporte

Hasta la primera semana de octubre, el intendente Daniel Passerini no podrá asegurar -pese a cualquier esfuerzo- la normal prestación del servicio del transporte que moviliza a 800.000 personas por la ciudad de Córdoba . La interna de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) , por la renovación de autoridades en todo el país, se mezcla con la agenda de reclamos sectoriales legítimos.

El 7 y el 8 de octubre a nivel nacional se pondrá en consideración la continuidad de Roberto Fernández como referente de los conductores de una prestación clave . La lista Celeste y Blanca, encabezada por su referente incombustible, se enfrentará con tres espacios opositores: la Lista Negra, de Maximiliano Escriba ; la Lista Marrón, encabezada por Alberto Patiño ; y la Lista Bordó, liderada por Claudio Gómez .

La pelea en la seccional de Córdoba será de alto voltaje. Hace una década exacta que Fernández, según es vox populi en el gremio, hace uso y abuso de su influencia o interpretaciones de la normativa y de los fallos judiciales a su antojo para mantener el control de un entramado que representa a 3000 trabajadores.

En esta capital serán tres listas las que pujarán por una silla que, contra todo manual democrático, tiene un dueño en los papeles y otro en la práctica. Leonardo Quevedo , dirigente que integra el riñón del opositor Miguel Ángel Bustinduy , logró arrebatarle en 2022 el mando a Carla Esteban , alfil de Fernández, y su adjunto Jorge Kiener . Lo logró a fuerza de votos y una larga batalla judicial.

Esteban desconoció el resultado, se atrincheró en la sede de la UTA ubicada en metros del Arzobispado de Córdoba, en pleno casco céntrico. Sin embargo, en enero de 2023, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ratificó que la lista opositora debía asumir, avalando la autonomía de las delegaciones del interior.

Roberto Fernández promueve a Pablo Farías en UTA Córdoba

La historia no terminó ahí. La cúpula nacional de la UTA argumentaba que, según su estatuto, el resultado debía computarse a nivel país como "distrito único", pretendiendo dejar a Esteban al mando de la seccional. La repuso al frente junto a Pablo Farías, quien ya venía desempeñándose como adjunto de Esteban.

Esteban fue una conductora de trolebuses que escaló al sillón grande de la UTA en Córdoba como parte del cierre de un proceso de intervención de la seccional que marcó la segunda administración de Ramón Mestre, en 2016 con la remoción de Ricardo Salerno. La dirigente se convirtió en la primera mujer en el puesto en enero de 2019, después de que Kiener moviera las muñecas para ajustar las cenizas de la oposición y se garantizara la lista única.

Una puja de tres tras una una década de interna feroz

La campaña cordobesa rumbo al recambio de octubre ya arrancó y es precisamente Esteban la cara visible de los reclamos recientes. Hace una semana, asambleas rotativas en punta de línea afectan el servicio de Tamsau, la empresa municipal de transporte. Exigen el pago de un incremento del 12% equiparable al acordado en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Negociaciones que, hasta hace algunas semanas, se llevaban en los canales formales se pusieron en la vidriera pública afectando el humor de los pasajeros afectados por la medida.

Ahora Fernández y Kiener distribuyen roles. Coloca a Esteban en un rol combativo y jugará con Farías, el secretario general de facto, a la cabeza de la Lista Celeste y Blanca que buscará la adhesión de la mayor cantidad de afiliados el mes que viene.

Como se dijo, la oposición irá dividida. Por un lado, la Lista Marrón que encabeza Patiño a nivel nacional tendrá como referencia local a Daniel Tronco Miranda.

Con una larga trayectoria en el sindicato, su figura cobró relevancia en la revuelta de septiembre de 2016 contra la empresa correntina ERSA, que ingresó a la plaza durante la gestión de Mestre y se fue por la puerta de atrás en la de Passerini.

La sede de UTA en Córdoba fue el escenario de innumerables protestas de choferes descontentos con los manejos de gremio

En aquel conflicto, al liderar la intransigencia de las bases y desobedecer la conciliación obligatoria, su sector debilitó la conducción del entonces secretario general Salerno. Esto le dio la excusa perfecta a la cúpula nacional para intervenir la seccional cordobesa. Hoy se presenta como una opción independiente y crítica de las conducciones tradicionales.

La Lista Negra de Escriba juega en Córdoba con Guillermo Cabrera como candidato a secretario general de la seccional. El histórico delegado de Coniferal, la empresa más grande de las cuatro que operan, se alejó del redil de Fernández y buscará su chance a la cabeza de una oferta que pide trato igualitario para todos los choferes del país en materia de derecho y salarios.

Fue vocero oficial de la seccional durante la gestión de Esteban. Integró la lista de unidad patrocinada por la conducción nacional que permitió normalizar el gremio tras los años de intervención.

Coniferal, la madre de todas las batallas

En resultado en Coniferal definirá la elección, porque allí vota más del 50% del padrón. En esa empresa privada, de capitales cordobeses y que opera hace más de 60 años en la plaza que ha sido sede de grandes disputas empresariales, el electorado se encuentra dividido entre la Celeste y Blanca y la Negra, con margen a favor de esta última, según contaron delegados a Letra P.

En Tamsau, SíBus y SolBus, empresas más pequeñas, la tendencia marca la mayoría a favor de Farías, el candidato que esta vez buscará quedar al frente de UTA Córdoba por el voto directo y no con las influencias de su jefe.

A diferencia de otros procesos, en esta elección los afiliados podrán cortar boleta. En consecuencia, no debería suceder lo que pasó en el turno pasado, cuando ganó Quevedo a nivel local y Fernández a nivel nacional.

Como se dijo más arriba, esa vez se interpretó las elecciones de las seccionales opositoras mediante un criterio de "lista única nacional", bajo el cual la agrupación que ganara la totalidad de los votos en el país se quedaba con todas las delegaciones.