El resultado de Marcos Juárez le pega al relato de Macri y el PRO teme por sus últimos bastiones en Córdoba

Mauricio Macri eligió meterse en la campaña de Marcos Juárez para defender un atributo que le adjudica a su partido. “Donde el PRO gobierna, gobierna bien”, repite el expresidente para sostener la vigencia de un partido que desde 2023 pierde en Córdoba dirigentes y electorado a manos de La Libertad Avanza y el PJ de Martín Llaryora .

Ese fue el nudo del mensaje que difundió en el cierre de la campaña en el sudeste cordobés. El resultado del domingo pegó justo ahí.

Pedro Dellarossa perdió la elección frente al peronista Germán Font y el PRO entregará una ciudad que gobernó durante 12 años . La derrota desató el pase de facturas en la tropa amarilla de Córdoba y dejó a la vista una explicación difícil de esquivar: la intendenta Sara Majorel termina su mandato con una gestión muy cuestionada por los vecinos.

Sebastián Panero , de la consultora Varianza , llegó a registrar niveles de desaprobación de la administración amarilla de un 71% ( 37,54% la calificaba “mala” y 33,12% , “muy mala”)

Pese a que ya se empezaba a ver la curva ascendente de Font, Macri puso la cara por Dellarossa en la última semana. Como contó Letra P , lo hizo a través de un video de apoyo que acompañó el desembarco de Luis Juez en una campaña que hasta entonces era de estricto corte vecinalista.

Pedro Dellarossa y Luis Juez en el cierre de campaña de Marcos Juárez Puede. Mauricio Macri envió video.

La aparición del senador generó incomodidad entre dirigentes del propio macrismo cordobés que acompañaban la candidatura de Dellarossa. “Mufó la campaña”, ríen para no llorar.

La lectura macrista de la derrota

En el macrismo cordobés aseguran que la derrota estaba dentro de los escenarios posibles. Las últimas encuestas que manejaban ya mostraban dificultades para retener la ciudad.

“Fue una campaña fría. A la gente no le interesaba la elección. Está cansada o está enojada”, describe una dirigente macrista que estuvo en Marcos Juárez hasta entrada la noche del domingo. La participación, que apenas llegó al 64%, encendió otra alarma que en ese sector creen que puede repetirse en próximos turnos electorales.

El gobernador Llaryora recibió al intendente electo de Marcos Juárez, Germán Font



El exfuncionario cordobesista recibió la invitación en medio de los festejos por el batacazo histórico del peronismo y aliados en el sudeste de Córdoba https://t.co/WvNxGUSeFn pic.twitter.com/jYMT1MLwVd — LETRA P (@Letra_P) September 7, 2026

Naturalmente, evitan cargar las tintas contra Majorel. La primera explicación que ofrecen apunta a la fragmentación opositora. También hablan del volumen de recursos que movilizó el peronismo y del trabajo de Font para sacarse de encima cualquier identificación con Llaryora, que no se disimuló a partir de las 18, cuando cerraron las escuelas.

Font hizo campaña hablando de cambio, cuestionó un modelo que consideraba agotado y mantuvo al gobernador lejos de la escena local. Llaryora ayudó y durante el mes de campaña no pisó el departamento.

Qué dice la conducción del PRO de Córdoba

La lectura del sector que encabeza el sector de Oscar Agost Carreño es más dura con Dellarossa. En el oficialismo partidario recuerdan que intentaron convencerlo de ordenar una alianza que reuniera a las expresiones surgidas de Juntos por el Cambio junto con LLA. El exintendente confió en su propio volumen electoral y avanzó con el frente Marcos Juárez Puede.

La cuenta que hacen ahora parte de un dato histórico. El PJ suele moverse alrededor de los 6.200 votos en Marcos Juárez y esta vez quedó apenas por debajo de ese registro. La dispersión ocurrió principalmente en el universo opositor.

“Era lógico que tres opciones de Juntos por el Cambio dividieran el voto. Lo que no estaba claro era cómo se iba a repartir”, sintetizan en el sector que controla el partido después de una larga lucha judicial contra Macri.

En la conducción que encabeza Oscar Tamis aseguran que habían advertido ese riesgo tanto a dirigentes nacionales como a Gabriel Bornoroni. El planteo era que Dellarossa necesitaba cerrar al menos con una parte importante del viejo Juntos por el Cambio para superar el piso histórico del peronismo. No lo convencieron.

El temor a la avanzada del PJ en bastiones amarillos

Los intendentes que todavía conservan la identidad amarilla miran el panorama con pocos lugares donde apoyarse. Villa Allende y Mendiolaza aparecen entre los casos de ciudades más importantes que gobierna el PRO. Son enclaves ubicados en el controvertido Gran Córdoba que están en la mira del oficialismo cordobés.

La pregunta alcanza a otras referencias de ciudades más grandes, que sienten que nadie está a salvo de un batacazo inesperado.

En la ciudad que gobierna Pablo Cornet levantan la guardia. Admiten que el resultado pone en jaque no sólo a los municipios amarillos, sino a todo los oficialismos en el desafío de interpretar al electorado. Las espadas del intendente del cordón de Sierra Chicas agitan la unidad como otra condición necesaria para defender sus bastiones de un cordobesismo que va por más.

Mauricio Macri, Soher El Sukaria y Pablo Cornet

“Nos cayó muy mal lo que pasó en Marcos Juárez, Dellarossa fue funcional al peronismo, que demostró que puede disfrazarse de vecinalismo. En Villa Allende tenemos vocación frentista con la UCR y LLA, vamos a hacer una alianza en serio y Cornet es una figura sólida desde el punto de vista de la gestión”, vendió un alto funcionario el combo completo en la ciudad que recibió a una sede de Mercado Libre y fue nacionalmente famosa por la instalación de portones contra la inseguridad.

Sara Majorel se va a la casa con un pedido

La intendenta saliente de Marcos Juárez hizo hincapié en este punto, al igual que otras referencias de la oposición como Rodrigo de Loredo, en la urgencia de mantener la cohesión opositora.

En una radio local, Majorel defendió su gestión y cargó contra la dispersión de la oferta. Aseguró que se bajó de la reelección por la dispersión, no por el descontento vecinal con lo hecho.

Sara Majorel brindó una entrevista a Cadena Sudeste el día después de la elección municipal en Marcos Juárez

Se retirará de la política. El 10 de diciembre entregará la posta a Font para retomar la actividad agropecuaria a la que se dedica su familia.

“Hay que saber irse”, dijo a Cadena Sudeste. Varios pensaron en Dellarossa. El consejo rebotó fuerte en las paredes de cada vez más descascaradas del PRO de Córdoba.

No es casual que la conducción del partido ya asume como un problema a resolver "todos los que quedaron en el limbo".