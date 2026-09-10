La UCR se rebela en el Congreso y complica a Javier Milei

La sociedad entre la UCR y el Gobierno en el Congreso está en crisis. El bloque radical en el Senado no permitió sesionar este jueves y demoró las firmas para dictaminar Inocencia Fiscal II. En Diputados, la tropa boinablanca se apartó de la estrategia oficial de dar cuórum y no volverá a votar en contra de la ley de emergencia en discapacidad.

La UCR tiene 10 miembros en el Senado y seis en Diputados, que resultan claves para que el oficialismo junte mayoría en cada sesión. Y el problema para Javier Milei es que estos votos empezaron a estar en riesgo, por las especulaciones electorales de los gobernadores y la falta de interlocución de la Casa Rosada con los legisladores sin jefes.

Esto último se notó en el Senado, donde Patricia Bullrich no pudo abrir el recinto este jueves porque no tenía consenso para aprobar la reforma de la ley de biocombustibles. Al menos cuatro radicales no querían votar el capítulo que perjudica a las Pymes: el bonaerense Maximiliano Abad , el pampeano Daniel Korneberger , el santafesino Eduardo Galaretto y la chaqueña Silvana Schneider .

Cuando un sector del bloque decidió no acompañar al Gobierno, el jefe de la bancada, el correntino Eduardo Vischi , le siguió sus pasos. Estas revueltas provocaron los cambios a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada y le impidieron firmar el dictamen del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), donde Abad negó su firma. Reclamó mayores protecciones para la industria local.

La #inflación de agosto fue del 1,7% y acumula un 21,3% en los primeros ocho meses del año, según informó el INDEC Además, los precios al consumidor acumulan un alza interanual de 33,5% pic.twitter.com/Htwno3Ms2X

La bancada radical del Senado se convirtió en un problema grave para La Libertad Avanza, porque sin sus 10 votos, La Libertad Avanza sólo puede reunir una mayoría con la totalidad del no peronismo que completa el recinto. Es una negociación traumática que Bullrich prefiere evitar. Tanta es la consideración que la legisladora tiene por el partido centenario, que suele usar sus oficinas para las reuniones con aliados.

En las últimas semanas, los anfitriones de esas tertulias no se la hacen fácil, porque la comunicación entre ellos tampoco es fluida. Las reuniones de bloque son esporádicas y nadie puede hablar con el grupo sin tierra, que integran Abad, Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama.

LLA y el PRO volvieron a reunirse en Casa Rosada para coordinar la agenda legislativa y el armado rumbo a 2027 pic.twitter.com/H7GTdoWYoW — LETRA P (@Letra_P) September 10, 2026

Este último demoró un día su firma del dictamen de Inocencia Fiscal II. El plenario de comisiones fue el miércoles y recién estampó su nombre en el despacho este jueves, justo para llegar a la sesión de la semana siguiente. Uno de los proyectos pedidos por Milei, aprobado en Diputados con ayuda radical. Se trata de facilidades para declarar impuestos para permitir una mayor presunción de inocencia a los contribuyentes. Con estas medidas, Milei busca que los argentinos inviertan dólares físicos que tienen ahorrados.

Los cambios de postura

Lo más complicado para el Gobierno es que el radicalismo del Senado ni siquiera repite los votos del partido en Diputados. La dupla mendocina del Senado (Mariana Juri y Rodolfo Suárez) se resiste a votar la eliminación del régimen de zonas frías, aprobado en la cámara baja con unanimidad del partido centenario. Tampoco apura la Ley Hojarasca, aprobada en la cámara baja,

En la Casa Rosada exigieron debatirlo igual la semana próxima, cuando también volverá a tratarse la reforma electoral, otro tema que traba la UCR. El bloque conducido por Vischi no quiere eliminar las PASO y presentó un proyecto para que sean optativas, que no fue considerado.

El correntino, además, empezó a pedir agenda propia: forzó el debate de Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes, un proyecto que presentó para aportar beneficios fiscales a inversiones de más de USD 12.000.000. No tiene dictamen, porque faltan firmas en la comisión de Legislación General, que preside la libertaria Nadia Márquez, cercana a Karina Milei.

La pelea en Diputados

El problema que sumó LLA es la rebelión del bloque UCR en Diputados, que desde diciembre, esta bancada votó en forma disciplinada la agenda de Milei. Son seis bancas que pueden resultar decisivas y las coordina Pamela Verasay, cercana al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. En la sesión de este miércoles, el radicalismo no se sumó a la estrategia del oficialismo y se negó a dar cuórum en la sesión pedida por la oposición.

El temario estaba acotado a fijar un cronograma de trabajo para debatir los proyectos sobre endeudamiento familiar y emergencia en discapacidad. "Nosotros no damos cuórum en sesiones que no pedimos", fue la explicación de la UCR, molesta por una decisión inconsulta que LLA tomó cuando los números no estaban de su lado.

El bloque radical podría diferenciarse del Gobierno y no acompañar la nueva propuesta sobre discapacidad que prometió, si es que elimina derechos actuales. La ley de emergencia, que la oposición pide prorrogar, fue votada durante 2025 cuatro veces: dos para sancionarla y otras para rechazar el veto presidencial.

Además, en diciembre Mileii quiso eliminarla con un artículo de presupuesto, que provocó que se cayera un capítulo entero en el recinto. La UCR lo acompañó y perdió. No quiere repetir la experiencia.