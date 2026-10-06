La caída del salario de los docentes bonaerenses recalienta la pulseada entre Kicillof y los gremios

El salario bruto de los docentes de grado de Buenos Aires cayó 21,4% real entre diciembre de 2019 y marzo de 2026 y quedó en el puesto 15 entre las 24 jurisdicciones del país. El dato surge de un informe conocido en las últimas horas y recalienta la pulseada en paritarias entre Axel Kicillof y los gremios del sector.

El relevamiento de la Fundación Libertad , que lo incluyó en su informe Educación primaria y secundaria en Argentina, toma como referencia a un maestro de grado de jornada simple con diez años de antigüedad.

La caída es en términos reales, es decir, descontada la inflación: el informe actualiza el salario bruto de diciembre de 2019 a precios de marzo de 2026, y ese sueldo equivale hoy a $1.431.303, contra los $1.125.627 de marzo, por debajo del promedio nacional de $1.199.964. Al ordenar los valores del informe, que no trae un ranking propio, la provincia queda 15° entre las 24 jurisdicciones, con nueve por debajo.

El dato se conoció en las últimas horas y sacudió fuerte la pulseada salarial cada vez más tensa entre Kicillof y los gremios del sector. La paritaria se reabrió en septiembre y el Ejecutivo bonaerense citó a los gremios, pero se limitó a presentar un análisis de la situación, sin oferta salarial. Desde esa última reunión, el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) quedó a la espera de una nueva convocatoria y el gobierno no dio novedades ni señales. La negociación permanece en stand by.

Sin propuesta a la vista, el FUDB paró 24 horas el pasado jueves 1° de octubre. La consigna fue "Basta de violencia contra los y las docentes", aunque en los hechos buscó presionar al Ejecutivo en la negociación salarial. Fue el segundo paro contra Kicillof : el primero, el 30 de junio, alcanzó 95% de adhesión según los propios gremios. La presidenta de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB) , Liliana Olivera , pidió que "no se dilaten más los tiempos de una propuesta".

Neuquén paga casi el triple que Misiones a sus maestros En marzo de 2026, el salario bruto de un maestro de grado con 10 años de antigüedad en jornada simple va de $878.000 en Misiones a $2.296.000 en Neuquén, una brecha de 2,6 veces entre la provincia que menos y la que más… pic.twitter.com/RuJPqvG8zw

Axel Kicillof y la advertencia por los descuentos

El pasado lunes, en la conferencia de prensa semanal, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, tensó la cuerda al amenazar con descuentos por las medidas de fuerza. El funcionario distinguió entre los paros que lleva adelante "el conjunto de los gremios validados legalmente" y los que convocan "pequeñas agrupaciones" sin "la validación legal que corresponde". Confirmó que a estas últimas se les pueden aplicar descuentos. En ese segundo grupo ubicó a Suteba Multicolor y a la Asociación de Maestros de la provincia de Buenos Aires, un gremio nuevo que surgió por fuera del FUDB.

Los gremios docentes bonaerenses convocaron un nuevo paro para este jueves 1 de octubre, el segundo contra Kicillof



La medida llega sin una oferta salarial: el Gobierno bonaerense se comprometió a reabrir la paritaria en septiembre, pero no hubo propuesta



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Detrás del cruce por los paros y los descuentos, el informe de la Fundación Libertad permite ubicar cuándo se perdió el poder de compra. La baja bonaerense es la sexta mayor del país, detrás de Chubut, San Luis, La Pampa, Mendoza y Salta, y casi toda se produjo hasta fines de 2023, es decir, antes de la llegada de Javier Milei al gobierno. Con las cifras de la tabla, el salario perdió 20,7% entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, y apenas 0,8% desde entonces hasta marzo de 2026, mientras que el promedio nacional subió 3,7% en ese tramo.

Paritarias: la brecha que se abre en Buenos Aires

El cálculo de Letra P sobre cómo evolucionó el salario público bonaerense muestra que en 2026 se abrió otra brecha. El gobierno otorgó a docentes y estatales 9% entre febrero y abril y 7% en julio y agosto: encadenados suman 16,6%. Frente a una inflación de 21,4% del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), son casi cinco puntos de diferencia y una pérdida real cercana a 4%.

Gremios estatales y judiciales piden al gobernador bonaerense que reabra las negociaciones salariales

La escalada ocurre entre sindicatos que mantienen buena relación política con Kicillof. Los del FUDB sostienen el canal de negociación con el gobierno y apuntan buena parte de sus críticas a la gestión del presidente Javier Milei y al desfinanciamiento educativo, pero el segundo paro en tres meses muestra que el ajuste salarial en Buenos Aires está sobre la mesa más allá del alineamiento político. El informe agrega un dato para esa discusión: la caída principal ocurrió hasta diciembre de 2023, con Kicillof ya gobernador y el entonces presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. El FUDB sigue a la espera de una propuesta que, por ahora, no llega.