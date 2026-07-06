Pelea por la sucesión de Juan José Mussi: cuatro opositores buscan gobernar Berazategui

Mientras el peronismo de Berazategui discute cómo resolver la sucesión política que dejó abierta la muerte de Juan José Mussi , la oposición enfrenta un desafío diferente: construir una referencia competitiva capaz de disputar un distrito que históricamente estuvo bajo dominio del PJ.

La ausencia de una figura opositora claramente dominante abrió una carrera temprana entre dirigentes de distintos espacios que buscan posicionarse para 2027. Libertarios alineados con el gobierno nacional, exintegrantes de La Libertad Avanza, dirigentes de origen PRO y sectores vecinalistas comienzan a delinear estrategias con un objetivo común: aprovechar un escenario político que podría ser más competitivo que en elecciones anteriores.

Dentro de La Libertad Avanza, el dirigente que hoy conserva la centralidad formal es Mario Molver . Fue candidato a intendente en 2023 y logró ubicarse en segundo lugar con poco más del 22% de los votos, convirtiéndose en la principal referencia local del fenómeno libertario.

Actualmente coordina la mesa distrital de LLA y mantiene bajo su órbita la conducción política de buena parte de la estructura partidaria local. Su principal fortaleza es el vínculo directo con el armado bonaerense que lidera Sebastián Pareja , uno de los hombres de mayor confianza de Karina Milei en la provincia.

Sin embargo, su conducción también estuvo atravesada por conflictos internos. Las diferencias con otros dirigentes libertarios derivaron en rupturas dentro del espacio y dejaron al descubierto tensiones sobre la construcción territorial del partido en Berazategui. El desafío para Molver será transformar la representación institucional de La Libertad Avanza en un liderazgo político capaz de contener a un universo opositor que sigue mostrando dispersión.

Mario Molver, el elegido de Pareja para Berazategui para la sucesión de Juan José Mussi.

Dante Morini y la apuesta a una construcción propia

Uno de los dirigentes que mejor expresa esas tensiones es Dante Morini. Con pasado reciente en Juntos por el Cambio y alineamiento con Patricia Bullrich durante las elecciones de 2023, decidió acompañar posteriormente el proceso político encabezado por Javier Milei.

Su experiencia dentro de La Libertad Avanza fue breve. Las diferencias con la conducción local derivaron en una ruptura que terminó con la conformación de su monobloque "Creo en Bera", desde donde impulsa una estrategia diferenciada.

Morini apuesta a construir una alternativa menos dependiente de las estructuras partidarias tradicionales y más vinculada a referentes vecinales y actores territoriales. Esa estrategia le permite mostrarse como una figura con autonomía política, aunque todavía enfrenta el desafío de traducir esa identidad propia en volumen electoral.

Su objetivo declarado es llegar competitivo a 2027, en una elección que considera propicia para una renovación dirigencial en el distrito.

Fabián Luayza, la opción dialoguista

Otro de los nombres que trabaja con vistas a la próxima disputa municipal es el diputado bonaerense Fabián Luayza. Su recorrido político tuvo un breve paso electoral por La Libertad Avanza, aunque rápidamente tomó distancia de la conducción libertaria y comenzó a construir una identidad propia dentro de la Legislatura provincial. Primero integró el bloque Unión, Renovación y Fe y luego avanzó en la consolidación de Nuevos Aires, un espacio que busca ubicarse por fuera de la lógica de confrontación permanente.

Con mandato legislativo hasta 2027, Luayza cuenta con visibilidad institucional y una estructura política propia en crecimiento. A diferencia de otros referentes opositores, plantea una estrategia que evita la confrontación directa con el legado de Mussi.

De hecho, en distintas declaraciones públicas sostuvo que Berazategui necesita una continuidad con modernización, reivindicando aspectos de las gestiones anteriores mientras plantea la necesidad de actualizar herramientas de gestión y administración.

Ese posicionamiento le permite dialogar con sectores moderados del electorado, aunque también podría generar interrogantes entre quienes buscan una alternativa más claramente diferenciada del oficialismo local.

Que gran Jefe de Gabinete va a tener la Argentina! Gestionó de todo, miró a los ojos a millones de argentinos, sabe conducir al equipo.. Felicitaciones @diegosantilli, para adelante! https://t.co/XHgwiO6Ywx — Julián Amendolaggine (@jamendolaggine) June 29, 2026

Julián Amendolaggine, el perfil técnico del PRO

Dentro del universo opositor también aparece Julián Amendolaggine, uno de los dirigentes con mayor trayectoria dentro del PRO local.

Economista y actual funcionario del Ministerio de Economía de la Nación, ocupa un cargo estratégico vinculado al financiamiento internacional y mantiene una relación política directa con el sector que encabezan Mauricio Macri y Cristian Ritondo.

Amendolaggine ya compitió electoralmente en Berazategui y forma parte de una generación de dirigentes que viene intentando consolidar una alternativa al peronismo desde hace varios años. Su perfil técnico y su inserción en áreas sensibles de la administración nacional aparecen como sus principales atributos. Sin embargo, el escenario político actual plantea un desafío adicional para el PRO: encontrar un espacio propio dentro de una oposición cada vez más influida por el crecimiento de La Libertad Avanza.