Buenos Aires: buscan destituir al intendente de Saavedra, quien contó que es adicto en recuperación

Matías Nebot, intendente de Saavedra, en el sudoeste de Buenos Aires

Un intendente del interior de Buenos Aires enfrenta una comisión investigadora en el Concejo Deliberante después de contar que es adicto a la cocaína en recuperación. Matías Nebot, vecinalista que gobierna Saavedra, asegura llevar más de un año sin consumir, pero los bloques opositores impulsan un proceso que podría terminar en su destitución.

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El jefe comunal en la mira tiene 37 años y encabeza un municipio de peso dentro de la Sexta sección electoral con cabecera en Pigüé. En 2023 llegó al cargo con Todos por Saavedra y se impuso al radical Diego Demaría, candidato de Juntos por el Cambio. Llegó con un sello vecinalista pero cercano al Frente Renovador de Sergio Massa.

Ruido político en la Sexta sección La confesión llegó en una charla sobre consumos problemáticos que organizó el municipio en Pigüé, bajo el lema "Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones". "Yo llevo 308 días sin consumir", dijo Nebot, en julio pasado. Tras más de una semana de silencio, confirmó en una entrevista periodística que se recupera de una adicción a la cocaína. Durante el tratamiento, contó, murió su padre, que había sido decisivo para que lo empezara.

La oposición reaccionó pocos días después. La Libertad Avanza, Distrito Futuro, el bloque Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y Unión y Libertad impulsaron una comisión investigadora, que el Concejo conformó el 5 de agosto. Se apoya en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y debe evaluar la aptitud psicofísica, la idoneidad, el desempeño institucional y una eventual transgresión de los deberes de la función pública.

El Concejo le había aprobado a Nebot una licencia de 30 días, período en el que inició su recuperación, y él agradeció el gesto a todos los bloques. Ahora los opositores sostienen que sus dichos generan "incertidumbre institucional" sobre su aptitud e idoneidad, y remarcan que el período de consumo abarcó un tramo de su mandato. Extraoficialmente, muchos en el distrito entienden que la comisión es una vía para removerlo.

La movida en el Concejo Deliberante El martes pasado, Nebot declaró ante la comisión junto a sus abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager. Las actuaciones son reservadas. Sager afirmó que los concejales "apuntan a cuestiones personales" y recordó que el procedimiento no es una causa penal. Ahora la defensa puede aportar pruebas y la comisión debe definir si avanza con una acusación formal. El camino hacia una sanción tiene un filtro alto. Una suspensión preventiva exigiría una decisión fundada y el voto de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo, que tiene 14 bancas: diez votos. Según Sager, cualquier resolución del cuerpo contempla instancias posteriores de revisión. Hasta ahora, sigue al frente del municipio.