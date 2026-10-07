Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
JUNTAN LOS VOTOS

Buenos Aires: buscan destituir al intendente de Saavedra, quien contó que es adicto en recuperación

El vecinalista Nebot había reconocido su problema con las drogas. Cinco bloques piden investigarlo. De LLA al peronismo, la oposición apunta a su aptitud e idoneidad.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Matías Nebot, intendente de Saavedra, en el sudoeste de Buenos Aires

Matías Nebot, intendente de Saavedra, en el sudoeste de Buenos Aires

Un intendente del interior de Buenos Aires enfrenta una comisión investigadora en el Concejo Deliberante después de contar que es adicto a la cocaína en recuperación. Matías Nebot, vecinalista que gobierna Saavedra, asegura llevar más de un año sin consumir, pero los bloques opositores impulsan un proceso que podría terminar en su destitución.

Notas Relacionadas
Guillermo Montenegro en el acto de la Base Naval
ADIÓS NEME

Mar del Plata: mientras espera el OK del Senado, Montenegro ya se mueve como intendente

Por 
Letra P | Juan Rubinacci
Juan Rubinacci

El jefe comunal en la mira tiene 37 años y encabeza un municipio de peso dentro de la Sexta sección electoral con cabecera en Pigüé. En 2023 llegó al cargo con Todos por Saavedra y se impuso al radical Diego Demaría, candidato de Juntos por el Cambio. Llegó con un sello vecinalista pero cercano al Frente Renovador de Sergio Massa.

Ruido político en la Sexta sección

La confesión llegó en una charla sobre consumos problemáticos que organizó el municipio en Pigüé, bajo el lema "Hablar rompe el silencio que alimenta las adicciones". "Yo llevo 308 días sin consumir", dijo Nebot, en julio pasado. Tras más de una semana de silencio, confirmó en una entrevista periodística que se recupera de una adicción a la cocaína. Durante el tratamiento, contó, murió su padre, que había sido decisivo para que lo empezara.

La oposición reaccionó pocos días después. La Libertad Avanza, Distrito Futuro, el bloque Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y Unión y Libertad impulsaron una comisión investigadora, que el Concejo conformó el 5 de agosto. Se apoya en el artículo 249 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y debe evaluar la aptitud psicofísica, la idoneidad, el desempeño institucional y una eventual transgresión de los deberes de la función pública.

El Concejo le había aprobado a Nebot una licencia de 30 días, período en el que inició su recuperación, y él agradeció el gesto a todos los bloques. Ahora los opositores sostienen que sus dichos generan "incertidumbre institucional" sobre su aptitud e idoneidad, y remarcan que el período de consumo abarcó un tramo de su mandato. Extraoficialmente, muchos en el distrito entienden que la comisión es una vía para removerlo.

La movida en el Concejo Deliberante

El martes pasado, Nebot declaró ante la comisión junto a sus abogados Leonardo Gómez Talamoni y Bárbara Sager. Las actuaciones son reservadas. Sager afirmó que los concejales "apuntan a cuestiones personales" y recordó que el procedimiento no es una causa penal. Ahora la defensa puede aportar pruebas y la comisión debe definir si avanza con una acusación formal.

El camino hacia una sanción tiene un filtro alto. Una suspensión preventiva exigiría una decisión fundada y el voto de dos tercios de la totalidad de los integrantes del Concejo, que tiene 14 bancas: diez votos. Según Sager, cualquier resolución del cuerpo contempla instancias posteriores de revisión. Hasta ahora, sigue al frente del municipio.

Temas
Notas Relacionadas
La Suprema Corte de Buenos Aires funciona solo con tres de sus siete integrantes. Peronismo y oposición rosquean un acuerdo. 
NOVENA SECCIÓN

Los sillones en la Suprema Corte, una llave para las reelecciones de intendentes

Con un escenario cerrado en la Legislatura, la solución al problema de las re re llegaría de la mano de un acuerdo por las vacantes en el tribunal.
Buenos Aires: Joaquín de la Torre, Guillermo Britos y Carlos Bevilacqua, entre los dirigentes que impulsan federalizar el Conurbano
CAMBIO EN EL MAPA

Buenos Aires: dos intendentes se suman a la propuesta de De la Torre para federalizar el conurbano

Guillermo Britos y Carlos Bevilacqua respaldaron el esquema que separa 27 distritos y los vincula con Nación. Autonomía y policía propia.

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

Lisandro Catalán, jefe de LLA en Tucumán, con Alejandro Trapani, el candidato que lanzó en Tafi Viejo.
DISCUSIÓN 2027

Tucumán: Catalán rescata a un excandidato de Bullrich para pelear por la intendencia de Tafí Viejo

Por  Letra P | Periodismo Político
Más de cinco millones de personas planean asistir a la visita del papa León XIV
ENCUESTA

Viene León XIV: más de cinco millones de personas planean asistir a la visita del papa

Por  Letra P | Periodismo Político
Carlos Sadir, gobernador de Jujuy, con Diego Santilli, el jefe de Gabinete.
JUEGOS DE SEDUCCIÓN

Jujuy: Sadir espera un guiño de Karina Milei para sumar los votos que le faltan y tomar deuda en el exterior

Por  Enrique Gebauer
Agustina Propato (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) durante el debate por Malvinas. 
CONGRESO | DIPUTADOS

Malvinas: Unión por la Patria pide aprobar un solo capítulo y Santiago Caputo expone a una funcionaria clave

Por  Mauricio Cantando