Pausa electoral en Jujuy: Carlos Sadir prepara un sprint final contra los libertarios

Jujuy vive en sus calles el colorido de la tradicional fiesta de los estudiantes, que pone en pausa la campaña. Sin emabrgo, la política se prepara para pisar el acelerador a poco más de un mes de una elección nacional que puede ser bisagra para la política argentina.

El domingo arranca oficialmente la campaña publicitaria en radio y televisión. Será el tiempo en el que las caras de los candidatos estarán en todos lados. Por ahora, la actividad de los espacios no mileistas se concentra en redes sociales y en recorridas espacialmente programadas.

Como telón de fondo, a todas las fuerzas políticas les preocupa la creciente apatía electoral, que podría impactar en la participación y traccionar hacia abajo los porcentajes que ya vienen demasiado flacos en lo que va de 2025.

El Frente Jujuy Crece , que responde al gobernador Carlos Sadir y a su antecesor Gerardo Morales , apuesta a consolidarse como alternativa a la polarización nacional entre la gestión nacional y el kirchnerismo. María Inés Zigarán , cabeza de la lista de diputados, transita este tramo de la campaña entre reuniones con la militancia radical y críticas a la gestión de Javier Milei .

Su mensaje marca diferencias con la prudencia de Sadir aunque el mandatario jujeño tomó distancia con la Casa Rosada, al menos hasta el 26 de octubre. El jujeño se mostró hace una semana en Río Cuarto, como parte del espacio Provincias Unidas.

La pelea en Jujuy

Fuerza Patria también acomoda su interna para el último tramo de la campaña. Leila Chaler encabeza la lista de candidatos y logró sumar al diputado Guillermo Snopek en un armado que aspira a recuperar protagonismo tras varias elecciones con resultados magros para el PJ jujeño. En este espacio creen que el desgaste de la gestión local del radicalismo y del mileismo, y la pelea entre ellos, puede jugarles a favor.

El mismo análisis hace el Frente de Izquierda, que pone en juego la banca alcanzada por Alejandro Vilca hace cuatro años. El dirigente sindical tiene posiciones extremas y plantea que Milei debe dejar el gobierno.

alejandro vilca.jpg Alejandro Vilca va como candidato a diputado provincial del Frente de Izquierda de Jujuy: termina su mandato en el Congreso Nacional.

Con un ojo en la elección nacional y otro en la interna peronista, aparece en escena el frente Primero Jujuy Avanza. El espacio lleva como candidato al productor Pedro Pascuttini y agrupa a cuatro líneas internas del peronismo jujeño. Por ahora, al igual que sus contrincantes, el mensaje político apunta a consolidar sus propias fuerzas y a instalar la independencia de la dirigencia de la provincia. “Ni Cristina, ni Milei”, insisten en cada convocatoria.

Los motores están en marcha para el último tramo de una carrera con final incierto.