Jorge Ferraresi cree que no habrá re-reelección para intendentes y pone la mira en las listas legislativas

Jorge Ferraresi cree que no habrá reelección indefinida para intendentes y apunta a las listas legislativas

Jorge Ferraresi cree que la Legislatura bonaerense no modificará la ley que limita a dos los mandatos consecutivos de los intendentes y propone que los jefes y las jefas comunales que no puedan renovar ocupen lugares en las listas de candidatos a la Legislatura y al Congreso en 2027.

“Cuesta conseguir consensos legislativos”, le dijo a Letra P , a contramano de la expectativa de Axel Kicillof , que impulsa la vuelta de las reelecciones indefinidas . Para Ferraresi, ese escenario abre una “oportunidad” para trasladar la experiencia de gestión municipal al ámbito legislativo.

Aunque Kicillof considera fundamental que la Legislatura vuelva a habilitar las reelecciones indefinidas y su sector trabajará para lograrlo, Ferraresi no es optimista. “Creo que no se va a resolver, así que seguiremos sin reelecciones de intendentes”, afirmó durante su visita a Mar del Plata, donde combinó actividades vinculadas con los Juegos Bonaerenses y recorridas para apuntalar su candidatura a la gobernación.

El dirigente sostuvo que la dificultad para alcanzar acuerdos también impedirá modificar otras reglas electorales. “Probablemente, todo siga como está. El gobernador tiene facultades de mantener las primarias y mantener las fechas que él disponga, así que me parece que ese va a ser el proceso”, señaló.

Ferraresi proyectó un escenario “polarizado” para 2027 y planteó la necesidad de construir un espacio colectivo con sectores del radicalismo y del PRO que se alejen de Milei Sostuvo que el peronismo debe reconstruir una propuesta nacional y popular @Macarena_ram https://t.co/Nx9l3ev7dT pic.twitter.com/1SEPxR6B71

Sobre la posibilidad de alcanzar esos acuerdos, agregó: “No sé si hay intenciones, pero no veo los ámbitos donde se discutan, no veo los actores que estén trabajando en que eso suceda, así que me parece que el tiempo pasa y que cada uno debería empezar a trabajar quién va a ser el candidato de cada uno de los municipios para sucederlo y, después, si pasa lo contrario, bárbaro”.

Los intendentes, a las listas

Ferraresi ve en ese panorama una alternativa para los intendentes que no puedan renovar sus mandatos. “Yo creería que es una oportunidad porque se abre todo un nuevo esquema”, afirmó. Su propuesta es que ocupen lugares en las listas seccionales y en la nómina de diputados nacionales, cuyo acceso les fue vedado en las elecciones de 2025.

“En vez de ser una cuestión de retroceso me parece una oportunidad para avanzar con la experiencia que tenemos los intendentes en distintos niveles legislativos, que nos permitan abordar cuestiones más reales. Me parece que la experiencia de muchos intendentes llevarla a lo legislativo podría ser muy positiva para la provincia y para la nación”, sostuvo.

La candidatura a gobernador: consenso y PASO

Para definir la candidatura del peronismo a la gobernación, Ferraresi propuso buscar primero un consenso dentro de cada espacio y competir después en las PASO entre los distintos sectores. Es una postura que comparte con sus pares en la carrera por la sucesión de Kicillof.

“Primero, dentro de cada espacio por consenso, y después, creo que en una primaria con los otros espacios que no son del MDF. Mi mirada es que la provincia tiene que sostener las primarias más allá de que en la nación no existan, creo que eso nos va ordenar muchísimo la candidatura”, afirmó, en referencia al Movimiento Derecho al Futuro, el armado que lidera Kicillof.

Ferraresi integra la nómina de posibles candidatos del espacio de Kicillof junto con el intendente de La Plata, Julio Alak; su par de La Matanza, Fernando Espinoza, y el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis.

Milei y el futuro de las PASO nacionales

Ferraresi consideró que Javier Milei logrará eliminar las PASO nacionales. “Cada cosa que se plantea la consigue”, afirmó. Ante ese escenario, estimó que “probablemente habrá consenso” para elegir la candidatura presidencial del peronismo. Si no lo hay, anticipó, “cada uno irá en un espacio político”.

También señaló que la próxima elección tendrá “una característica distinta”: “La fórmula a presidente se va a presentar cuando ya se hayan elegido catorce gobernadores”.

“Vas a tener un escenario electoral ya resuelto”, sostuvo. En ese contexto, imaginó una construcción basada en acuerdos electorales, en lugar de “un partido nacional”, y no descartó sumar sectores de la UCR o del PRO.