Buenos Aires: Luis Morales, el peronista que desafía el poder en Merlo

Luis Morales encabeza la lista de concejales en Merlo por Somos Buenos Aires de cara a las elecciones del 7 de septiembre, en las que el municipio comandado por el peronista/kirchernista Gustavo Menéndez pone en juego 12 de las 24 bancas que tiene.

Abogado con 25 años de ejercicio profesional, Morales combina trayectoria en la gestión pública con un discurso que interpela al propio peronismo desde adentro: la necesidad de “oxigenar” los liderazgos locales que, asegura, se han vuelto conservadores.

Nacido y criado en Merlo, se define como un militante peronista de toda la vida y sostiene que el movimiento no es solo una herramienta electoral, sino “una filosofía de vida”.

Su carrera lo llevó a ocupar distintos cargos de peso: fue titular del área de Seguridad y Secretario de Gobierno en la Municipalidad de Merlo, jefe de Gabinete en los ministerios bonaerenses de Seguridad y Justicia, titular de la Aprevide, subsecretario en la Jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y subsecretario de Seguridad de la Nación.

Un peronismo en disputa

Con ese recorrido, Morales busca ahora dar la disputa en su propio territorio. Desde 2020 conduce un espacio opositor dentro del peronismo merlense, con la premisa de que es necesario abrir la competencia interna y recuperar el espíritu transformador frente a lo que considera estructuras enquistadas. “Hay que dar las internas para oxigenar los cuadros de conducción”, repite como consigna.

Su propuesta no se limita a una lista electoral: apunta a oxigenar la política local, abrir el juego a nuevas voces y contrarrestar lo que define como el viraje conservador de los liderazgos que gobiernan Merlo hace décadas.

Morales es hincha de Boca, apasionado del fútbol y de la música. Su playlist va de Los Redondos y sus derivados al cuarteto, y reivindica el valor de compartir tiempo con la familia, amigos y compañeros de militancia.

La jugada de fondo

La candidatura de Morales se inscribe en un tablero complejo. SOMOS Buenos Aires busca posicionarse como una opción dentro del peronismo sin romper con la identidad justicialista, en un contexto donde distritos como Merlo son clave para la gobernabilidad provincial.

El desafío del exfuncionario es doble: ganar volumen político frente al oficialismo local que encabeza Gustavo Menéndez y, al mismo tiempo, instalar un debate que exceda lo municipal y conecte con la necesidad de recambio en la dirigencia bonaerense.

En un escenario electoral marcado por la fragmentación y la incertidumbre, su apuesta parece más estratégica que coyuntural: construir una referencia propia con proyección a futuro, aunque el primer paso sea dar la pelea en el Concejo Deliberante.