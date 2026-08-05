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DISCUSIÓN 2027

Buenos Aires: la Liga de Intendentes peronista crece con la llegada de Esteban Sanzio

El jefe comunal de Baradero, proveniente de SMATA y alineado a la conducción de CFK se suma al espacio que intenta ser la cuarta pata del peronismo.

Letra P | José Maldonado
Por José Maldonado
Los integrantes de la liga de intendentes de Buenos Aires ahora son 12&nbsp;

Los integrantes de la liga de intendentes de Buenos Aires ahora son 12 

La Liga de Intendentes peronistas de Buenos Aires sumó este miércoles a Esteban Sanzio, alcalde de Baradero, en un encuentro realizado en la histórica quinta que habitó Juan Domingo Perón en San Vicente. Con la incorporación, el espacio llegó a doce integrantes y redobla su apuesta para consolidarse como una cuarta pata del peronismo bonaerense.

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El encuentro dejó una foto grupal con los doce jefes comunales reunidos por primera vez, que funcionó como certificado visual del ingreso de Sanzio al espacio. El desembarco fue acordado en conversaciones que se desplegaron en los últimos días entre los integrantes de la liga y jefes comunales del interior bonaerense.

El espacio de los intendentes

El espacio nació a fines de julio con un núcleo de cuatro intendentes: Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Federico Achával, de Pilar; Gastón Granados, de Ezeiza, y Nicolás Mantegazza, de San Vicente. En los días posteriores sumó a Federico Susbielles, de Bahía Blanca; Marisa Fassi, de Cañuelas; Juan Pablo García, de Dolores; Juan de Jesús, de La Costa; Gustavo Menéndez, de Merlo; Hernán Arranz, de Monte Hermoso, y Mariel Fernández, de Moreno, hasta completar el "11 inicial" que se presentó en un encuentro con el gobernador Axel Kicillof.

Sanzio llegó a la intendencia de Baradero en 2019, después de un recorrido sindical en SMATA, y preside el Partido Justicialista local. No responde de manera orgánica a La Cámpora, pero su referencia política es Cristina Fernández de Kirchner. Como en el caso de Mariel Fernández, la liga se engrosa con intendentes que provienen del espacio de CFK, pero que toman distancia de la pelea entre el kirchnerismo y Kicillof.

La Liga de Intendentes contra Ley de Tierras&nbsp;

La Liga de Intendentes contra Ley de Tierras

El encuentro en San Vicente se realizó a horas de la movilización que distintos sectores del peronismo, la CGT y organizaciones sociales convocaron para este jueves frente al Congreso, en rechazo al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Gobierno nacional y que deroga la ley de Tierras vigente desde 2011. La Liga de Intendentes confirmó que movilizarán mañana a la plaza del Congreso.

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