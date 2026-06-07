Nacional
  • Nacional
  • Centro
  • Patagonia
LA INTERNA PERONISTA

Axel Kicillof acompaña el reclamo, pero no confirma su presencia en la marcha a un año de la condena a CFK

Será el próximo 20 de junio en Parque Lezama. Tampoco considera viable una visita a San José 1111. El dardo de Máximo Kirchner a "los favorecidos" con Cristina presa.

Letra P | Macarena Ramírez
Por Macarena Ramírez
A un año de la condena a CFK: Axel Kicillof acompañará la movilización organizada por el kirchnerismo

A un año de la condena a CFK: Axel Kicillof acompañará la movilización organizada por el kirchnerismo

En la previa a que se cumpla un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner, el kirchnerismo realiza diferentes acciones que van a concluir con un banderazo en Parque Lezama, el sábado 20 de junio. Pese a que el diálogo está cortado y los dardos a la orden del día, Axel Kicillof acompañará el reclamo.

Notas Relacionadas
El kirchnerismo de La Pampa hizo un encuentro masivo el fin de semana para defender a Cristina y marcar la cancha en el PJ local.
TODO ROTO

La Pampa: las tribus de Kicillof y CFK también se muestran los dientes en Santa Rosa

Por 
Letra P | Juan Pablo Gavazza
Juan Pablo Gavazza

Sin embargo, el gobernador no participa de la organización de la actividad, ni su espacio se sumó a las acciones previas que se vienen llevando adelante casi a diario con movilizaciones por distritos o en las puertas de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

Axel Kicillof acompañará el reclamo

“Vamos a acompañar todas las acciones que se realicen para esa fecha como lo hicimos siempre, porque estamos convencidos que Cristina es inocente y no tiene que estar presa”, afirmó una fuente del círculo más cercano a Kicillof ante la consulta de Letra P sobre si el mandatario acompañará el banderazo previsto para el sábado 20 de junio en Parque Lezama.

No obstante, no precisó si el acompañamiento será con la presencia del gobernador o la de militantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Es que la relación sigue rota pese al reclamo de diferentes sectores del peronismo que no se encuentran en los extremos de la disputa, para que se vuelva a construir un puente de diálogo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La expresidenta y el gobernador se vieron por última vez en octubre del año pasado, en el marco de la discusión electoral. Ese encuentro no salió bien.

El kicillofismo plantea que, pese a los reclamos de La Cámpora, el gobernador siempre manifestó que CFK es inocente y que está injustamente presa; también recuerda que el mandatario bonaerense fue al PJ nacional el día en que quedó firme su condena, que visitó el domicilio y que incluso se movilizó a San José 1111 el 17 de octubre pasado por el Día de la Lealtad, junto a la dirigencia del MDF que lidera.

Kicillof en San José 1111 el 17 de octubre

El tironeo por otra cumbre en San José 1111

El kirchnerismo quiere que Kicillof vuelva a San José 1111 a reunirse con CFK. Cerca de la expresidente aseguran que de nada sirven “puentes” o “enviados”, que ellos tienen la historia y el conocimiento mutuo suficiente como para poder sentarse sin intermediarios a discutir cuestiones políticas.

Para eso, dicen, el gobernador tendría que tan solo llamar a la expresidenta y que ella determine un día y hora, ya que desde que se restringieron sus visitas solo puede recibir gente dos veces por semana, dos horas por vez. “Ella no se puede trasladar, pero Kicillof sí puede ir hasta allá, es la única manera de encaminar las cosas”, dice un dirigente cercano.

De cara a la elección, el peronismo tiene una larga lista de temas a resolver como las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el sistema de votación, la ley de reelecciones de los intendentes, la elección desdoblada o concurrente y los plazos electorales, entre otros. Para todos se necesita algún tipo de consenso interno.

24M CFK San José 1111

La desconfianza de Axel Kicillof

Del lado del gobernador no creen que en las condiciones actuales sea fructífero un encuentro, ya que consideran que no hay “una intención real de dialogar”, sino más bien ejercer una “presión pública”. “La cuestión es bien mediática y poco ejecutiva”, afirma alguien de la mesa chica de Kicillof. Plantean que, como estrategia, la del kirchnerismo “es reiterativa y aburrida”, y que mientras Kicillof "está dispuesto a dialogar", del otro lado “solo quieren imponer condiciones”. “Eso termina mal”, rematan.

El dardo de Máximo Kirchner

Días atrás Máximo Kirchner disparó contra los “favorecidos” con Cristina “fuera de juego”. En su cuenta de Instagram escribió: “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, publicó.

Las actividades en el barrio de Constitución comenzaron hace varias semanas. Dirigentes kirchneristas de diferentes distritos como Lanús, Avellaneda, La Plata y Lomas de Zamora movilizaron en diferentes días para apoyar a CFK, también lo hicieron mujeres y diversidades, y ambientalistas, entre otros.

El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema dejó firme la condena a la expresidenta. Ese mismo día de la semana que viene habrá una actividad en su domicilio, y el 20 habrá banderazo en Parque Lezama con posterior marcha de la militancia a San José 1111.

Temas
Notas Relacionadas
Axel Kicillof junto a los intendentes peronistas de Corrientes.
TODO ROTO

La visita de Kicillof envalentonó a los peronistas excluidos por La Cámpora del PJ de Corrientes

El gobernador sobrevoló la interna y se mostró con intendentes, la CGT y dirigentes que quedaron afuera del armado en 2025. El kirchnerismo, mutis por el foro.
Axel Kicillof y Juan Pablo Valdés 
CANDIDATO EN CONSTRUCCIÓN

En modo transversal, Kicillof prometió trabajar con el radical Valdés en contra del ajuste de Milei

En Corrientes, tuvo foto y reunión privada con el gobernador mesopotámico. Presentó su libro en la universidad y se reunió con gremios e intendentes peronistas. 

Las Más Leídas

Más Sobre Política

También te puede interesar

A un año de la condena a CFK: Axel Kicillof acompañará la movilización organizada por el kirchnerismo
LA INTERNA PERONISTA

Kicillof acompaña el reclamo, pero no confirma su presencia en la marcha a un año de la condena a CFK

Por  Macarena Ramírez
Industria de la música: Federico Lauría y Diego Finkelstein ahora son socios en Live Nation
RECITALES MASIVOS

Industria de la música: Lauría y Finkelstein ahora son socios en Live Nation

Por  Francisco Aristi
Ángel Rossi, el heredero político de Jorge Bergoglio
DE CÓRDOBA AL VATICANO

El obispo Rossi, el heredero político de Bergoglio que incomoda al poder

Por  Yanina Passero  y Guillermo Villarreal
San Miguel: con Jaime Méndez sin reelección y Joaquín de la Torre silente, el peronismo apuesta por una candidata del Cuervo Larroque
SUCESIÓN 2027

San Miguel: con Méndez sin reelección y De la Torre silente, el peronismo apuesta por una candidata del cuervo Larroque

Por  Macarena Ramírez