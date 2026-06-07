Axel Kicillof acompaña el reclamo, pero no confirma su presencia en la marcha a un año de la condena a CFK

A un año de la condena a CFK: Axel Kicillof acompañará la movilización organizada por el kirchnerismo

En la previa a que se cumpla un año de la detención de Cristina Fernández de Kirchner , el kirchnerismo realiza diferentes acciones que van a concluir con un banderazo en Parque Lezama, el sábado 20 de junio. Pese a que el diálogo está cortado y los dardos a la orden del día, Axel Kicillof acompañará el reclamo.

Sin embargo, el gobernador no participa de la organización de la actividad, ni su espacio se sumó a las acciones previas que se vienen llevando adelante casi a diario con movilizaciones por distritos o en las puertas de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria.

“Vamos a acompañar todas las acciones que se realicen para esa fecha como lo hicimos siempre, porque estamos convencidos que Cristina es inocente y no tiene que estar presa”, afirmó una fuente del círculo más cercano a Kicillof ante la consulta de Letra P sobre si el mandatario acompañará el banderazo previsto para el sábado 20 de junio en Parque Lezama.

No obstante, no precisó si el acompañamiento será con la presencia del gobernador o la de militantes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Es que la relación sigue rota pese al reclamo de diferentes sectores del peronismo que no se encuentran en los extremos de la disputa, para que se vuelva a construir un puente de diálogo entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La expresidenta y el gobernador se vieron por última vez en octubre del año pasado, en el marco de la discusión electoral. Ese encuentro no salió bien.

El kicillofismo plantea que, pese a los reclamos de La Cámpora, el gobernador siempre manifestó que CFK es inocente y que está injustamente presa; también recuerda que el mandatario bonaerense fue al PJ nacional el día en que quedó firme su condena, que visitó el domicilio y que incluso se movilizó a San José 1111 el 17 de octubre pasado por el Día de la Lealtad, junto a la dirigencia del MDF que lidera.

Kicillof en San José 1111 el 17 de octubre

El tironeo por otra cumbre en San José 1111

El kirchnerismo quiere que Kicillof vuelva a San José 1111 a reunirse con CFK. Cerca de la expresidente aseguran que de nada sirven “puentes” o “enviados”, que ellos tienen la historia y el conocimiento mutuo suficiente como para poder sentarse sin intermediarios a discutir cuestiones políticas.

Para eso, dicen, el gobernador tendría que tan solo llamar a la expresidenta y que ella determine un día y hora, ya que desde que se restringieron sus visitas solo puede recibir gente dos veces por semana, dos horas por vez. “Ella no se puede trasladar, pero Kicillof sí puede ir hasta allá, es la única manera de encaminar las cosas”, dice un dirigente cercano.

De cara a la elección, el peronismo tiene una larga lista de temas a resolver como las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el sistema de votación, la ley de reelecciones de los intendentes, la elección desdoblada o concurrente y los plazos electorales, entre otros. Para todos se necesita algún tipo de consenso interno.

24M CFK San José 1111

La desconfianza de Axel Kicillof

Del lado del gobernador no creen que en las condiciones actuales sea fructífero un encuentro, ya que consideran que no hay “una intención real de dialogar”, sino más bien ejercer una “presión pública”. “La cuestión es bien mediática y poco ejecutiva”, afirma alguien de la mesa chica de Kicillof. Plantean que, como estrategia, la del kirchnerismo “es reiterativa y aburrida”, y que mientras Kicillof "está dispuesto a dialogar", del otro lado “solo quieren imponer condiciones”. “Eso termina mal”, rematan.

El dardo de Máximo Kirchner

Días atrás Máximo Kirchner disparó contra los “favorecidos” con Cristina “fuera de juego”. En su cuenta de Instagram escribió: “Macri sabe que sus chances, al igual que las de Milei, crecen con Ella fuera de juego. En nuestro espacio también hay favorecidos. Por eso no piden por su libertad. Por eso critican cuando nosotros lo hacemos y se inventan argumentos de escasa creatividad, pero de gran miserabilidad, para justificar su comportamiento”, publicó.

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Las actividades en el barrio de Constitución comenzaron hace varias semanas. Dirigentes kirchneristas de diferentes distritos como Lanús, Avellaneda, La Plata y Lomas de Zamora movilizaron en diferentes días para apoyar a CFK, también lo hicieron mujeres y diversidades, y ambientalistas, entre otros.

El 10 de junio de 2025 la Corte Suprema dejó firme la condena a la expresidenta. Ese mismo día de la semana que viene habrá una actividad en su domicilio, y el 20 habrá banderazo en Parque Lezama con posterior marcha de la militancia a San José 1111.