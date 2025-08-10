Bahía Blanca: Federico Susbielles plebiscita la gestión para disputarle el Concejo a La Libertad Avanza

A poco menos de dos años de iniciada una gestión cruzada por el trágico temporal de marzo pasado, el jefe comunal afronta una parada difícil. En el campamento libertario hay confianza en una victoria que le permita quedarse con al menos la mitad de las 12 bancas en disputa, con una lista en la que se destaca la figura de Felipe Ferrández , el embajador y principal armador de Las Fuerzas del Cielo en el distrito .

En la pelea busca meterse Somos Buenos Aires , que intenta capitalizar la tercera vía en la polarización entre libertarios y peronistas.

Después de quedar relegado en la pulseada por el armado de la lista seccional de Fuerza Patria, Susbielles puso el pie encima del armado local. No sólo no abrió lugares para el kicillofismo ni La Cámpora local, sino que pobló la boleta para el Concejo Deliberante de nombres de su más estrecha confianza.

El frente Fuerza Patria lleva a Florencia Molini al tope de la boleta, abogada y titular de la Agencia de Desarrollo Territorial, Descentralización y Participación Ciudadana. El mensaje es claro: gestión, reconstrucción y enfoque local después del temporal que en marzo pasado dejó seis muertos, miles de evacuados y una ciudad en ruinas. La siguen Gustavo Lari , titular de la Agencia de Innovación, Desarrollo Productivo y Urbanismo, quien se desempeñó como director del Instituto del Deporte en 2024 y tiene trayectoria en el sector PyME.

#Elecciones2025 Si Cagliardi va al Concejo, comandará el distrito una dirigente de su confianza LLA se desentiende del PRO y tiene para sumar Somos, una incógnita https://t.co/QKMwAv03xq @JuanRubinacci pic.twitter.com/600bL6elun

La apuesta de máxima de Susbielles es recuperar la presidencia del Concejo, que está en manos de distintas tribus libertarias desde el inicio de su gestión.

El mapa del Concejo

En el Concejo Deliberante bahiense hay 24 bancas. Unión por la Patria tiene ocho, Juntos por el Cambio suma diez y los espacios libertarios -Avanza Libertad y La Libertad Avanza- reúnen seis. Se renuevan 12 lugares. Para equilibrar la balanza, el oficialismo necesita al menos 7 concejales propios o aliados. Cualquier resultado por debajo de ese umbral lo dejaría negociando ordenanzas con bancadas opositoras.

El riesgo es doble: que no alcance para hacer valer los proyectos del Ejecutivo y que la oposición tenga poder para bloquear presupuesto, designaciones o licitaciones clave. La elección, entonces, es una pulseada por el control del recinto.

Con un juego propio a tres bandas entre el presidente Javier Milei, con quien mostró buena sintonía personal, el kirchnerismo y el gobernador Axel Kicillof, Susbielles necesita que su capital político alcance para arrastrar votos a concejales en una ciudad con fuerte tradición de voto antiperonista.

Confianza en La Libertad Avanza

Del otro lado, en La Libertad Avanza hay confianza en un triunfo local que le permita quedarse, según proyecciones de los armadores libertarios, al menos con seis de las doce bancas en juego. El peso de figuras como el ex intendente Héctor Gay en el tramo seccional de la boleta puede ser importante para sumar al caudal de votos violetas.

La lista local de LLA la encabeza Franca Grippo, coordinadora regional libertaria. La acompaña en segundo lugar Felipe Ferrández, dirigente de Las Fuerzas del Cielo, sector del asesor presidencial Santiago Caputo. Ex chofer de Milei, Ferrández es hijo de la concejal y ex titular del Concejo Deliberante Marité Gonard.

Si bien hoy el bloque libertario está fragmentado, su crecimiento es sostenido: en 2023 entraron con fuerza y ahora buscan más.

Somos Buenos Aires postula en primer lugar a Martín Salaberry, presidente del comité local de la UCR, quien ya había sido edil entre 2013 y 2017.