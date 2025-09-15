Pelea voto a voto en la Séptima sección con riesgo para Axel Kicillof de perder mayoría en el Senado

"Hubo irregularidades, con telegramas que se tomaron para el escrutinio provisorio en donde se asignaron a otras fuerzas votos que nos correspondían", dijo este lunes Alejandro Speroni, el primer candidato a senador provincial de LLA, confiado que el recuento final que está haciendo la Junta Electoral en La Plata le dará la razón.

#Elecciones2025 Buenos Aires • Séptima sección: La Libertad Avanza quedó afuera del reparto de escaños por un margen de menos de 800 votos La Cámpora, principal beneficiada por el resultado https://t.co/h5V4uHuPYb @Joseima pic.twitter.com/gYjxtTGa22

Los 600 votos en disputa que reclama La Libertad Avanza son claves en una región donde se dio uno de los resultados más particulares en la elección del 7 de septiembre pasado. Según el escrutinio provisorio, en la categoría a legisladores provinciales que ponía en juego tres bancas de senadores, en la Séptima se impuso Fuerza Patria con el 38,23% (59.014 votos), contra el 32,84% (50.696 votos) de La Libertad Avanza. En tercer lugar, lejos, quedó Somos Buenos Aires, con el 15,17% (23.429 votos).

Pese a la escasa diferencia de votos, el resultado le permitió al peronismo quedarse con las tres senadurías, las de María Inés Laurini, la de Marcos Pisano y Evelyn Díaz. Es que el piso para ingresar legisladores es del 33,3 por ciento de los votos, y con ese escrutinio provisorio, La Libertad Avanza quedó afuera por 2,5 puntos.

Denuncia de irregularidades

En concreto, son unos 600 votos que los apoderados libertarios creen que se computaron irregularmente para otras fuerzas y que en el escrutinio definitivo serán finalmente contados a su favor. "De esos 600 que nos faltan, sabemos que unos 350 votos ya está confirmado que se van a considerar para La Libertad Avanza", explica Speroni.

Ex candidato a intendente de Tapalqué, el libertario sería el que ingrese al Senado bonaerense si se confirma esa hipótesis. La que quedaría afuera sería la camporista Díaz, que entró en el tercer lugar por Fuerza Patria.

"Hubo irregularidades e inconsistencias entre las actas y los telegramas que se plasmaron en el escrutinio provisorio. Vamos a contar voto a voto y vamos a llegar al piso", dijo Speroni, mientras espera el avance del proceso de escrutinio definitivo que se desarrolla en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata. Se estima que el miércoles será el turno del recuento de la Séptima.

Falta de fiscales y revés electoral

En la Séptima sección, La Libertad Avanza no llegó a cubrir con fiscales propios ni las mesas de las ciudades más importantes, como Olavarría y Azul, donde se concentra el 70 por ciento del padrón seccional.

Con todo, el resultado fue contundente a favor de Fuerza Patria y no dejó lugar a dudas. El peronismo se impuso en Olavarría, Bolívar, Tapalqué, Veinticinco de Mayo y General Alvear, mientras que LLA solo pudo ganar Azul. Para la estrategia libertaria terminó siendo determinante el revés en Saladillo y Roque Pérez, donde se impuso Somos Buenos Aires por la impronta radical.

Cambio en la Legislatura bonaerense

Si la Junta Electoral otorga esos votos a la boleta violeta y La Libertad Avanza llega al piso en la Séptima sección, Speroni ingresaría al Senado en lugar de Díaz, un movimiento con un fuerte impacto en la Cámara alta provincial. Es que si el peronismo pierde esa banca, en lugar de ser mayoría a partir de diciembre, pasaría a ser primera minoría, sin capacidad de quórum propio.

Según los datos del escrutinio provisorio, Fuerza Patria pasaría de las 21 bancas actuales a 24, es decir la mitad más uno, lo que le permitirá abrir el recinto sin la obligación de hacer acuerdos con otros bloques. Si pierde esa banca en manos de Speroni, quedaría con 23. En ese caso, el oficialismo ya no contaría con la mayoría que exige la Constitución provincial para, por ejemplo, el nombramiento de jueces en la Suprema Corte de Justicia sin la necesidad de negociar acuerdos.





