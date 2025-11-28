Raúl Jalil tiene la llave del nuevo interbloque, pero nadie arriesga cuánto puede durar ese combo dialoguista

Todos miran a Catamarca . Particularmente a Raúl Jalil . Del gobernador peronista depende la presentación oficial del interbloque federal que reunirá a cuatro o cinco mandatarios que vienen o están en el peronismo . Las condiciones están, la decisión también. Lo que falta definir es únicamente el momento.

Tras el encuentro del jueves en la Casa de Salta , los operadores políticos del salteño Gustavo Sáenz y del tucumano Osvaldo Jaldo se mostraron confiados en la formalización del espacio en común. Si las miradas son optimistas y los intereses son prácticamente los mismos, ¿por qué el interbloque no termina de ser anunciado? Básicamente, por una cuestión de conveniencia en los tiempos.

El gobernador salteño nunca sentó a sus diputados en la bancada de Unión por la Patria (UP), mientras que su par tucumano los sacó hace ya dos años.

El detalle cronológico no es menor. En aquel momento, cuando Jaldo decidió crear el bloque Independencia con Agustín Fernández , Elia Fernández y Gladys Medina , la relación de fuerzas en el Congreso no se alteraba. Es decir, UP igualmente mantenía su posición mayoritaria porque enfrente, La Libertad Avanza apenas superaba un par de decenas de escaños. A partir del 10 de diciembre, la ecuación cambiará y el armado libertario superará las 93 bancas. Con la partida de tres o cuatro voluntades catamarqueñas ( Fernando Monguillot , Claudia Palladino , Fernanda Ávila y Sebastián Nóblega ), el peronismo seguramente cederá el rol de primera minoría: quedaría con unos 92 votos.

En consecuencia, el costo político a pagar por Jalil es mayor que el de sus pares y las presiones las recibe en la misma proporción. De un lado y de otro. No es menor que, en cada respuesta pública, Jalil evite las definiciones políticas y le baje la espuma a la conformación de un interbloque de gobernadores . "No significa tomar distancia del peronismo", se excusó este jueves en la Capital Federal.

“Ya está, sólo hay que esperar”, le aseguró a Letra P este viernes uno de los gobernadores presentes en la reunión del jueves. La certeza -o la confianza- tienen su correlato en la reunión que el catamarqueño mantuvo en la tarde-noche del jueves con el ministro del Interior, Diego Santilli. La Casa Rosada sigue de cerca los avances de los mandatarios dialoguistas en su armado propio, porque la consecuencia directa será padecida primero por Cristina Fernández de Kirchner.

Las necesidades de los gobernadores

La duda en las provincias del norte pasa por la capacidad de subsistencia en el tiempo del nuevo espacio. Si bien los intereses son comunes, las particularidades de la relación de cada gobernador con la Nación pueden hacer mella en la cohesión que se pretende.

En sus declaraciones, Jalil también dio una punta al respecto. "Lo que estamos viendo y estudiando es buscar los consensos para un bloque de algunos gobernadores. Para que podamos ser escuchados. Cada decisión del gobernador es distinta, pero hoy hay que dialogar, buscar soluciones, hay que retomar o mejorar el camino de crecimiento. En eso creo que hay dos o tres leyes importantes", planteó.

La clave puede estar en la frase referida a “dos o tres leyes”. Saénz, Jaldo, Jalil y el misionero Hugo Passalacqua son conscientes de que el gobierno libertario necesitan de sus votos para la aprobación del proyecto de Presupuesto 2026 y de las reformas laboral y tributaria. Llegar en bloque a esa negociación, para estos mandatarios, no es una cuestión de elección, sino de supervivencia.

Las negociaciones mano a mano, efectivas para la primera etapa del mandato de Javier Milei, ya no tendrán el mismo efecto, porque el oficialismo tendrá mayor fortaleza y número de votos en el recinto. Por ejemplo, que los tres diputados del bloque Independencia tucumano se ausentaran a la hora de votar o acompañaran la posición libertaria servía -hasta ahora- para torcer el rumbo de una votación. A partir del 10 de diciembre, ya no será así. Jaldo, en el medio, necesita que la Nación le reintegre una deuda de $50.000 millones por anticipos de fondos para obras públicas que debía pagar el poder central y asumió la provincia.

Gerardo Zamora, el llanero solitario

Así como la necesidad de un acuerdo es imperiosa para algunos jefes provinciales, para otros no es una prioridad. Es el caso del santiagueño Gerardo Zamora, a quienes sus pares de la región intentaron -hasta ahora- sin éxito sumar al interbloque. El líder del Frente Cívico sabe que está en otra posición de negociación. Al tener a su provincia en un puño, controla las diez bancas de su provincia: tres en el Senado y siete en Diputados. Es decir, está en condiciones de ofertar a la Nación la mitad de los votos que tres o cuatro gobernadores pueden sumar con un interbloque. Su inclusión en un interbloque, por el contrario, diluiría su poder de fuego.

El último punto que evalúan los gobernadores que se reunieron en la Casa de Salta es más político que económico. Porque saben que el presidente Milei puede necesitarlos y está dispuesto a dialogar con ellos. Así, a pesar de los sobresaltos en las finanzas, tienen una puerta que les permita gestionar más allá de la coyuntura; por ejemplo, mediante obras públicas.

En vistas a 2027, este dato no es menor. Porque enfrente hay otras tantas provincias directamente invalidadas por la filosofía libertaria. El paredón violeta tiene nombres propios: Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).