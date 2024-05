Batalla cultural en Río Negro: el gobierno publica un libro de texto de 5° grado con guiños a la minería

El episodio quinto del manual aborda temáticas energéticas. El segmento revela las capacidades de Río Negro, la histórica producción de hidrocarburos y un apartado sobre energías limpias, como la eólica o la generada en represas hidroeléctricas. La descripción tiene un destacado sobre la eficiencia o el cambio de paradigma en la generación, transporte, almacenamiento y consumo de la energía producida hasta estos días.

La clave del manual es la minería, una empresa no exenta de polémica en todo el sur. El antecedente inmediato son las históricas manifestaciones en Chubut, que propiciaron la eyección del peronismo del gobierno y la llegada de una figura joven como Ignacio Torres al poder.

Batalla cultural

Fue el propio gobernador el que anunció el cambio de paradigma. “Río Negro va a ser una provincia minera, con todo lo que significa”, dijo Weretilneck en su asunción del pasado 10 de diciembre. Desde entonces, se profundizó en el interior rionegrino la acción para darle marco a la actividad, acercándose a las fuerzas vivas de una zona que disfrutó los años de gloria para la ganadería ovina, pero que hoy padece el olvido.

117_page-0001.jpg

El embajador del proyecto fue el secretario de Minería, Joaquín Aberastain Oro, que no paró de viajar desde General Roca, donde tiene su oficina, a los municipios en los que ya hay inversiones o en aquellos con amplias perspectivas de la llegada de capitales. El tubo de ensayo se encuentra en Ingeniero Jacobacci, una de las comunas más pobladas junto a Los Menucos.

En ambas comunas, donde reina la incertidumbre por la crisis económica nacional, hay expectativas por la “invasión minera” que cambie de una vez por todas la vida de quienes habitan la región.

Manual de controversias

En el apartado sobre minería, el libro de texto que ya circula en las escuelas abre el debate en las aulas. Una de las tareas que le pide al alumnado, ni bien se presenta la extracción metalífera a gran escala, es redactar un breve listado de la perspectiva que tienen las familias sobre este proceso productivo.

Al desandar los beneficios del extractivismo a gran escala, con ejemplos de minerales utilizados en tomógrafos u otros artefactos sustanciales para la ciencia o la vida diaria, se insiste en las controversias que trae consigo la actividad.

118_page-0001.jpg

El uso de agua, motivo que gestó la resistencia entre organizaciones ambientalistas y representantes organizados de pueblos originarios rionegrinos, es abordado sin eufemismos: se remarca que la minería puede expandirse con eficiencia de los recursos consumidos y licencia social.

“Se puede convivir con la minería, vamos a escuchar y dialogar. Vamos a respetar el ambiente y a los pueblos originarios. Respetamos a los que dicen no, pero estamos los que decimos sí. Entre el no y el sí, tenemos que encontrar algo. El no sin argumentos, es capricho. En el no con argumentos, empieza el camino de la negociación”, se despachó Weretilneck en el inicio de su tercer mandato como gobernador. En búsqueda de esos consensos, el libro se mete en las aulas y afianza la batalla cultural.