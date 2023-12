Weretilneck gobernador, entre una reforma estatal y el paradigma minero

image.png Alberto Weretilneck volvió al gobierno de Río Negro.

En cuanto a la Justicia, propuso la creación de una agencia estatal contra el narcotráfico y comparó la situación de Río Negro con otras provincias (se apuntaló en el caso de la santafesina Rosario) o países como Brasil, Méjico, Colombia. “Debemos anticiparnos a este flagelo”, les pidió a legisladores y legisladoras que juraron este domingo.

Como parte de la discusión que dejó servida, se refirió a la defensa de los recursos naturales. En ese tramo, en el que recordó su apuesta por Massa en la segunda vuelta presidencial, presentó el ambicioso proyecto minero que busca desplegar ante la necesidad de fondos. “Río Negro va a ser una provincia minera, con todo lo que significa”, anunció.

Acto Asunción Legislatura de Río Negro

“Se puede convivir con la minería, vamos a escuchar y dialogar. Vamos a respetar el ambiente y a los pueblos originarios. Respetamos a los que dicen NO, pero estamos los que decimos SÍ. Entre el no y el sí, tenemos que encontrar algo. El NO sin argumentos, es capricho. En el NO con argumentos, empieza el camino de la negociación”, se despachó.

También adelantó la renegociación de contratos petroleros y nuevas licitaciones en las áreas que abarca el lado rionegrino de Vaca Muerta, una formación con luces y sombras. “La mayoría de lo que sale y entra, pasa por nuestra provincia”, recordó en relación a los camiones, gasoductos y oleoductos que extraen el crudo de la cuenca.

weretilneck pesatti.jpg Dupla. Weretilneck y Pesatti, de nuevo en el poder rionegrino, como en 2015-2019.

Antes del final, en el que valorizó a la región Patagonia, se refirió al ciclo político que comenzó a nivel nacional. "Aportaremos en lo que podamos aportar a la gobernabilidad, pero defendiendo los intereses rionegrinos. No aceptaremos ninguna política centralista. Los recursos naturales son del pueblo de la provincia de Río Negro", se plantó.

El cierre se direccionó a la integración regional, fortalecer la identidad rionegrina y defender el municipalismo. "Que Dios bendiga a nuestra querida provincia", terminó.