Cómo es el mapa minero que espera la señal de largada en Río Negro

En La Esperanza, muy cerca de Cerro Policía, se emplaza otro de los potenciales puntos en los que trabaja la empresa Southern Copper Corporation a través de su filial en Perú. Allí se apuesta por el oro.

Los proyectos polimetálicos, que incluyen oro, cobre, plata, plomo, zinc e indo, son tres. San Roque, en las inmediaciones a la localidad de Aguada Cecilio, está en exploración avanzada. Cerro Abanico, en las cercanías de Los Menucos, ya se encuentra en etapa de exploración inicial. Similar instancia atraviesa el proyecto La Luz-Ivan Trend, ubicado en el ejido de esa municipalidad.

image.png Las zonas que el empresariado tiene como referencia en Río Negro.

Otra de las prometedoras instancias es la producción de uranio. Anclado en la región este de la Línea Sur, Amarillo Grande-Ivana transita su evaluación económica previa. Lo mismo ocurre con el yacimiento Mari, en las cercanías de Catriel, en el extremo norte provincial, que ya tiene una etapa exploratoria desarrollada. La operadora es Blue Sky Uranium Corporation.

Litio, una apuesta

La producción de litio en piedra es una apuesta que empresas canadienses y la americana Southern Copper tienen en Río Negro y Neuquén. El desembarco se dio durante la campaña electoral de ambos distritos, cuando el Movimiento Popular Neuquino (MPN) buscaba estirar su hegemonía.

En Mamuel Choique, en instancia de prospección, se encuentra el proyecto Río Negro. Según pudo saber Letra P, varias empresas solicitaron permisos a la cartera de Energía. Básicamente, los interesados se encaminan en la búsqueda de áreas con potencial geológico de contener un yacimiento.

minería Río Negro.png Una de las locaciones mineras en Río Negro. La provincia a explotar una industria sin licencia social aparente.

"Se puede convivir con la minería. Vamos a escuchar y dialogar. Vamos a respetar el ambiente y a los pueblos originarios. Respetamos a los que dicen 'no', pero estamos los que decimos 'sí'. Entre el no y el sí, tenemos que encontrar algo. El no sin argumentos, es capricho. En el no con argumentos, empieza el camino de la negociación”, dijo Weretilneck el pasado 10 de diciembre durante el acto de asunción. Sus palabras fueron celebradas por toda la cadena minera.

"Río Negro va a ser una provincia minera, con todo lo que significa”, subrayó aquel domingo al mediodía. La señal de largada, con Calcatreu como hito de referencia, mueve una enorme maquinaria en la región.

DNU, cero

En medio del envión minero en la provincia, el presidente Javier Milei lanzó su decretazo, que incluye dos medidas que atañen al sector. Si bien aún no entró en vigencia, el DNU deroga dos leyes que rigen en la actividad. Se trata de la Ley N° 24.523 de 1995, que establece el Sistema Nacional de Comercio Minero, y la Ley N° 24.695, que creó en 1996 el Banco Nacional de Información Minera sobre Equipamiento y Recursos Humanos.

En el mundo empresario no demostraron preocupación por el megadecreto. "Es una ley que no modifica mucho. Es un banco de información que no afecta al desarrollo", se sinceró una fuente del sector consultada por este medio respecto de las normas que perderían vigencia.

Milei finalmente designó al frente de la Secretaría de Minería a la salteña Flavia Royón, quien ocupó la cartera de Energía durante el último año del gobienro de Unión por la Patria. La exfuncionaria del gobernador salteño Gustavo Sáenz se impuso a quien había iniciado la transición en el área, el abogado Sergio Arbeleche, un hombre de trayectoria en el rubro que fue asesor de la Barrick Gold.