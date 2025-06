Bariloche: Gennuso dispara contra Alberto Weretilneck y abre una grieta en Juntos Somos Río Negro

Denuncia por persecución en Río Negro

En estas semanas, Gennuso advirtió que la Justicia también aceleró el proceso de María Eugenia Martini (PJ), que está imputada desde 2015, la oficina judicial ya definió el juicio oral pero no informó la fecha. “Es claramente una causa política, no judicial. Es notable cómo los fiscales tienen tanta virulencia sin pruebas, y tanta demora en algunos casos”, afirmó, y resaltó que en Río Negro “es la única provincia en la que siguen las causas cuando el Estado nacional cerró el tema hace varios años”.

Gennuso considera que Weretilneck tiene una acción directa sobre los fiscales, que apunta a “eliminar resistencias políticas de los exintendentes, varios aún con una cuota de poder, que tienen la espada de Damocles sobre sus espaldas”.

El año pasado el exintendente de Bariloche firmó una carta pública con otros nueve jefes comunales, apuntando el cuestionamiento a los fiscales, pero no se expresó públicamente. En cambio, en las últimas semanas fue alzando la voz contra el jefe partidario. “Me reservaba la opinión, pero ahora creo que es necesario contar a la gente qué ocurre con determinadas acciones políticas”, explicó.

Apenas Gennuso inició la andanada, sus acusaciones hicieron ruido en Juntos Somos Río Negro pero nadie salió a cuestionarlo, ni mucho menos a apoyarlo. “Nadie del partido se comunicó, fue más ruidoso el silencio que las palabras. En el partido hay un vacío muy grande, yo estaba retirado, no pensaba en este proceso electoral. Siempre fui leal a lo institucional, pero independiente, no me quedo esperando la bendición del otro lado para actuar. Aunque también nunca me sentí del todo bien tratado en el partido”, consideró.

gennuso en x.png El ex intendente de Bariloche, Gustavo Gennuso, muy enojado con su partido.

Alberto Weretilneck pasa página

“Gustavo Gennuso decidirá su camino, nosotros somos respetuosos de todas las voluntades. Tanto él como Arabela (Carreras, ex gobernadora) manifestaron su decisión de no estar más en Juntos y los respetamos”, contestó el gobernador Weretilneck a Radio con Vos Patagonia.

Carreras renunció meses atrás a JSRN para trabajar en el armado de Hacemos Río Negro, como referente en la provincia del exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Pero Gennuso aún se mantiene en un lugar central de la estructura, siendo todavía secretario general del partido, tercero en el mando luego de Weretilneck y el vicegobernador Pedro Pesatti.

“Después de lo que dijo no debe tener muchas ganas de estar más en Juntos”, completó sonriente Weretilneck cuando le consultaron al respecto.

También fue cortante Facundo López, espada de Weretilneck en la Legislatura y probable primer candidato a senador en octubre. “Más que nosotros, acá deben hablar la justicia y los que estén involucrados”, respondió a Letra P.

La causa y el poder en Bariloche

La causa Techo Digno se refiere a un plan de viviendas nacional de la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo dispar aplicación en el país. En Río Negro avanzó en un porcentaje menor y todas las viviendas fueron finalizadas con fondos propios por el gobierno provincial, en esta gestión.

En 2015, en la Presidencia de Mauricio Macri el gobierno llevó el tema a tribunales, denunciando corrupción, basada en el pago de obras no ejecutadas.

La causa recayó en el fallecido juez Claudio Bonadío, que antes de morir la había derivado a todos los fueros provinciales involucrados. Se iniciaron los procesos en el interior, pero en 2021 el propio Estado nacional, que bajo el mandato de otra fuerza política había sido el acusador, dio por resuelta la cuestión sin reclamos para jurisdicción alguna.

No obstante, los procesos siguieron. En Bariloche es la única localidad con dos exintendentes acusados. En ambas, el acusador es el fiscal Jefe, Martín Lozada, quien ante las acusaciones públicas de Gennuso el año pasado fue escueto: “es en los tribunales en donde se dirime esto, no en los medios. Es fácil hacer declaraciones, pero acá hay que mostrar documentos y presentar pruebas más que hablar”, sostuvo.