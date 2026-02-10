Rosario: escaló el conflicto policial y el gobierno de Maximiliano Pullaro denunció "abandono de servicio"

Así amaneció la puerta de la Jefatura Policial de Rosario, tras las protestas de la noche del lunes. (Foto: @maxiklan)

El reclamo salarial y laboral de efectivos de la Policía de Santa Fe volvió a expresarse en las calles de Rosario y de la ciudad capital, con protestas frente a la Jefatura de la Unidad Regional II y a la Casa de Gobierno. “Hubo abandono de servicio”, se quejó el ministro de Seguridad Pablo Cococcioni .

Las manifestaciones arrancaron durante la noche del este lunes en Rosario y se propagaron durante la madrugada a distintos puntos de la provincia. Incluyeron a agentes en actividad, retirados y familiares, y se desarrollaron en un contexto de anuncios recientes del Gobierno provincial sobre mejoras en los ingresos del personal de seguridad.

En Rosario , la concentración tuvo lugar sobre calle Ovidio Lagos, a metros del ingreso a la sede policial del sur de la ciudad. Allí se dispusieron móviles oficiales y se escucharon sirenas, mientras familiares de efectivos sostenían pancartas con consignas dirigidas al Ejecutivo provincial. Según informaron fuentes oficiales, el patrullaje no se vio resentido durante la noche ni en la mañana siguiente.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que se identificó a personas encapuchadas que no vestían uniforme policial y a allegados de agentes desplazados durante la actual gestión, algunos de ellos imputados en causas judiciales. En ese marco, las autoridades anticiparon la aplicación de sanciones a quienes hayan dejado de prestar servicio.

Cococcioni brindó una conferencia de prensa este martes por la mañana, en la que confirmó que la Casa Gris ya realizó denuncia penal y dictaminó pases a disponibilidad a los agentes involucrados. "Hay instigación y fake news. Están tratando de desestabilizar el despliegue preventivo, quisieron impedir la salida de los móviles", apuntó el ministro.

Rosario: escaló el conflicto policial y se sumaron más patrulleros alrededor de la Jefatura, aunque buena parte se mantiene operativa -trabajando- junto al Comando Unificado.



Así está la sede la URII ahora.



EN MINUTOS HABLA EL MINISTRO @PabloCocoX pic.twitter.com/PPqIMzf86P — Hernán Funes (@HernanFunes) February 10, 2026

El ministro del gobernador Maximiliano Pullaro consideró "legítimo" el reclamo salarial, pero aseguró que en la protesta de las últimas horas "se montaron determinados grupos con intereses particulares y sectoriales". "Hemos detectados a allegados a sectores desplazados por graves delitos de corrupción", afirmó y añadió: “tenemos a 20 policías identificados que son ahora pasados a disponibilidad con retiro de armas".

Manifestaciones frente a la Jefatura en Rosario

La protesta en la Jefatura de la Unidad Regional II se reanudó luego de una concentración similar registrada la noche anterior. Durante ese lapso, grupos especializados de la fuerza intervinieron para evitar el bloqueo del portón de ingreso y egreso de móviles policiales. También se registró la quema de cubiertas sobre la avenida, lo que motivó un corte total de tránsito dispuesto por el Centro Integrado de Operaciones Rosario (Cior).

En paralelo a la manifestación, la Policía llevó adelante procedimientos en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos tuvo lugar en Aborígenes Argentinos al 6300, donde se secuestró un arma de fuego y se aprehendió a un menor de edad, de acuerdo con información oficial.

Reclamos salariales también en Santa Fe

En la ciudad de Santa Fe, agentes activos y retirados, personal del Servicio Penitenciario y familiares se concentraron en la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa Gris. Allí manifestaron su disconformidad con la evolución de los salarios y las condiciones laborales, y anunciaron la presentación de un petitorio dirigido al Gobierno provincial.

Entre los puntos incluidos en el documento se mencionaron pedidos de recomposición salarial, mejoras en las condiciones de trabajo, seguimiento médico y psicológico, reconocimiento del Servicio Penitenciario como fuerza y criterios para traslados y equipamiento. Los participantes señalaron que los reclamos también impactan en la situación jubilatoria del personal retirado.

Las manifestaciones en ambas ciudades se produjeron luego de los anuncios oficiales sobre incrementos y adicionales para tareas de calle. Mientras el Ejecutivo evalúa los pasos a seguir, las autoridades reiteraron que el funcionamiento operativo de la Policía de Santa Fe se mantuvo durante las protestas y que se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes en caso de incumplimientos.