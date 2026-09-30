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ECOS BONAERENSES DEL CONGRESO

Bahía Blanca: La Liga de Intendentes respaldó a Federico Susbielles en su reclamo por la zona fría

Federico Achával, Nicolás Mantegazza, Federico Otermín y Gastón Granados viajaron al sudoeste bonaerense y se mostraron con el jefe comunal. Agenda productiva común.

Por Letra P | Periodismo Político
La Liga de Intendentes en Bahía Blanca

La Liga de Intendentes en Bahía Blanca

La Liga de Intendentes peronistas llegó a Bahía Blanca para respaldar el reclamo de Federico Susbielles, intendente local, contra el recorte de la Zona Fría sancionado por el Senado la semana pasada. Los jefes comunales hablaron de una agenda de desarrollo para la ciudad y la Provincia.

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Letra P | José Maldonado
José Maldonado

Los intendentes Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza) visitaron el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera. Susbielles los recibió para avanzar en una agenda común de producción, empleo, infraestructura y desarrollo bonaerense.

Reclamo de Bahía Blanca

Los visitantes compartieron las capacidades de cada distrito y conocieron las fortalezas productivas de la ciudad, con foco en el puerto, la industria y el campo. Plantearon que necesitan que lleguen inversiones porque “significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura”.

La Zona Fría marcó el encuentro. El Senado sancionó el jueves 24 de septiembre, por 38 votos contra 8, una reforma que deja a 94 municipios bonaerenses fuera del régimen general, con 1,24 millones de hogares de la provincia afectados. Los intendentes respaldaron a Bahía Blanca y cuestionaron la medida: “Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades”, señalaron.

La estrategia de Federico Susbielles

Susbielles prepara un amparo ante la Justicia Federal para intentar que la reforma no alcance a los usuarios bahienses, una vez que la ley se promulgue. Sostiene que el recorte afectaría al 100% de los hogares de la ciudad. El gesto de la Liga llega con la reelección en el horizonte: tal como reconstruyó Letra P, el intendente se sumó al espacio en los días posteriores a su nacimiento, a fines de julio, y busca un plafón para la elección de 2027 tras distanciarse de La Cámpora.

La Liga, que se presentó ante el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y busca consolidarse como la cuarta pata del peronismo bonaerense, tiene doce integrantes. Además de los cuatro visitantes y Susbielles, la integran los jefes comunales Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban Sanzio (Baradero).

La recorrida por Bahía Blanca forma parte del trabajo que el espacio lleva adelante en distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer una agenda común desde los municipios y poner en valor las capacidades productivas de cada región frente a los desafíos que atraviesa Buenos Aires.

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