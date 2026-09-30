Javier Milei, a "los argentinos": en 2027 es "decadencia o los mejores cuatro años de la historia"

Javier Milei volvió a poner su reelección en el centro del discurso en el Coloquio de IDEA y presentó las elecciones de 2027 como una decisión sobre la continuidad de su programa. Prometió una nueva ola de reformas si obtiene mayoría legislativa y advirtió que el rumbo puede llevar al país a la decadencia o a una etapa de prosperidad.

Al igual que durante su gira por Estados Unidos , Milei sostuvo que, si es reelecto, a partir de 2028 “vendrán los mejores cuatro años de la historia argentina”.

“Lo que nosotros necesitamos hacer es seguir avanzando en las reformas estructurales en las cuales no vamos a cesar de ninguna manera. Si recibimos el favor de los argentinos el año que viene, a partir del 11 de diciembre del '27 la velocidad que van a tener las reformas van a ser únicas e irrepetibles en el mundo”, afirmó.

El Presidente vinculó esa posibilidad con el resultado legislativo y con la capacidad de su gobierno para avanzar sobre su agenda de reformas.

“Si los argentinos nos acompañan el año que viene, las reformas van a tener una velocidad irrepetible en el mundo” Milei dió un discurso en el coloquio de IDEA donde aseguró que, de repetirse el resultado de 2023, el Gobierno “tendría mayoría en Diputados y estaría cerca del… https://t.co/hZREfkRhPS pic.twitter.com/42cN0ZCIOX

“Si nosotros lográbamos un resultado similar al de octubre, pasaríamos a tener mayoría en diputados y estaríamos acerca de dos o tres senadores del cuórum propio. Por lo tanto, la velocidad que van a adoptar las reformas en Argentina va a hacer que en seis meses no la puedan reconocer”, sostuvo.

“Mi rival soy yo mismo”

Milei también buscó correr a sus adversarios del centro de la escena electoral. Consultado por eventuales candidaturas opositoras, entre ellas las de Axel Kicillof y Myriam Bregman, respondió: “Mi rival soy yo mismo. No me voy a preocupar por debatir con un comunista”.

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El Presidente volvió así sobre una idea que viene utilizando para presentar la próxima elección como una disputa entre la continuidad de su programa y el regreso al modelo que identifica con las últimas décadas.

“Yo hice un conjunto de promesas en 2023 y está claro que el programa que nosotros proponíamos era absolutamente ambicioso. Todo el mundo dijo que era imposible de cumplir”, afirmó.

Milei puso como ejemplo el déficit fiscal: “Decían que de ninguna manera lo íbamos a poder cerrar en cuatro años y lo cerramos en un mes”. A partir de ese resultado, sostuvo que su gobierno cumplió las promesas de campaña y llegó a las elecciones de medio término con un paquete de reformas que, según enumeró, incluyó “inocencia fiscal uno, inocencia fiscal dos, déficit cero, la reforma del Banco Central, la baja de la ley de imputabilidad, la reforma de la ley de glaciares”.

"El año que viene los argentinos elegirán entre la expansión de la riqueza más grande de la historia o los modelos que vienen fracasando"



Milei se refirió al 2027 en el coloquio de IDEA pic.twitter.com/xYzi7o2cpG — LETRA P (@Letra_P) September 30, 2026

Y cerró con la misma lógica de confrontación entre modelos: “Nosotros estamos comprometidos en hacer a Argentina el país más libre del mundo y que en base a eso tenga la tasa de crecimiento más alta del mundo y que en lugar de converger en treinta o cuarenta años, lograrlo en veinte".

La elección como plebiscito sobre el rumbo

La apelación a 2027 no comenzó en el Coloquio de IDEA. Milei ya había instalado durante la campaña legislativa de 2025 una lectura similar: presentó la elección como una definición entre las “ideas de la libertad” y el regreso al pasado.

El 20 de septiembre de 2025 había planteado que el 26 de octubre los argentinos podían elegir entre “las ideas de la libertad y la prosperidad” o “volver al pasado”, al que asoció con la decadencia, el populismo y la pobreza extrema.

La fórmula volvió a aparecer en 2026, con una referencia directa a la elección presidencial. El 6 de mayo, en una entrevista con Luis Majul y Nicolás Wiñazki en LN+, Milei afirmó: “Ahora, en 2027, los argentinos determinarán si quieren seguir este camino de abrazar las ideas de la libertad y caminar hacia ser una potencia; o deciden el modelo cavernícola que nos va a hacer Cuba”.

En esa misma entrevista sostuvo que no modificaría sus políticas por las encuestas y planteó la elección como una definición sobre la continuidad de su gobierno: “El año que viene los argentinos decidirán si tienen cuatro años más de Milei o no”.

De “volver al pasado” al “modelo de la decadencia”

La misma construcción apareció meses después. El 27 de septiembre, en una entrevista con Majul en La Cornisa, Milei volvió a presentar el escenario electoral como una disputa entre dos modelos.

Ante la pregunta sobre quién podría ganar el año próximo, el Presidente habló de “este modelo del cambio, este modelo del progreso, este modelo del futuro” frente al “modelo de la decadencia de los últimos 100 años”.

Después planteó la disyuntiva en términos similares a los utilizados meses antes: “¿Queremos volver al mundo del fracaso o queremos ir hacia adelante y abracemos el futuro?”.

En el Coloquio de IDEA, esa construcción sumó un nuevo componente: la promesa de acelerar las reformas después de una eventual reelección. Milei ya no habló solamente de sostener el rumbo, sino de utilizar una eventual mayoría legislativa para avanzar con mayor velocidad desde diciembre de 2027.

La elección presidencial aparece así, en el discurso del Presidente, como la instancia que definirá si su programa continúa durante otro mandato y con qué capacidad parlamentaria. El argumento vuelve a ser el mismo que utilizó en 2025 y que reformuló durante 2026: continuidad del modelo libertario frente al regreso de aquello que Milei identifica como la decadencia argentina.