Nacional
  • Nacional
  • Norte Grande
  • Centro
  • Patagonia
DISCUSIÓN 2027

Jorge Ferraresi: "Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca"

El dirigente del MDF descartó una postulación de CFK y dejó expuesta la disputa por el liderazgo del peronismo. "Axel le va a dar continuidad", apuntó.

Por Letra P | Periodismo Político
Jorge Ferraresi: No hay ninguna chance de que Cristina sea candidata

Jorge Ferraresi: "No hay ninguna chance de que Cristina sea candidata"

Jorge Ferraresi, uno de los precandidatos nítidos del kicillofismo a gobernador, hizo un aporte contundente a las diferencias que mantienen el sector del mandatario bonaerense y el de la expresidenta: "Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca", afirmó en Vicente López, y sostuvo sin tapujos que "no hay ninguna chance" de que CFK sea candidata.

Notas Relacionadas
Fernando Espinoza se suma al pelotón de intendentes que van por la gobernación
SUCESIÓN 2027 | BUENOS AIRES

Espinoza camina la provincia con la mira puesta en la gobernación
En un encuentro en la localidad de Villa Martelli, el exintendente de Avellaneda puso en primer plano la verdadera discusión que anida en el peronismo, por el liderazgo en el espacio. Dijo: "En mi caso particular, yo fui vicepresidente del Instituto Patria, y la verdad es que Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca, no me llamó nunca más”. Y sumó otro condimento: "En Avellaneda ya tiene otro candidato, y está bien que lo tenga”.

El aludido candidato a intendente es el senador bonaerense y dirigente de La Cámpora, Emmanuel Santalla, que ya recorre el distrito gobernado por Magdalena Sierra, exdiputada nacional y esposa de Ferraresi, a quien reemplazó en el municipio mientras él recorre la provincia.

Ferraresi: "No hay ninguna chance de que sea candidata"

El dirigente fundacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) también resaltó que "me encantaría que la compañera (por CFK) tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir un solo sector", y descartó la posibilidad de que la expresidenta vuelva a ser candidata: “Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata. Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata, pero no hay ningún dato por el cual lo que dicen que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina”.

Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111

Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111

Así se refirió a la presentación de los abogados de Cristina Kirchner ante la ONU para buscar la revisión de su condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua que le impide competir en las elecciones de 2027.

El proceso histórico, el peronismo y la continuidad

Por otra parte mencionó como "mejor modelo de gobierno kirchnerista" al que él mismo condujo en el distrito de Avellaneda, y resaltó la figura de su padre, Alfredo Ferraresi, un histórico dirigente sindical del gremio farmacéutico (ADEF) y destacado militante de la resistencia peronista durante la dictadura militar.

En ese contexto, Ferraresi apuntó que “lo que tengo claro es que en el proceso histórico, cuando se fue construyendo -Moreno, San Martín, Belgrano, Rosas-, no es que se enterró todo eso, se le dio continuidad; vino Yrigoyen y le dio continuidad, vino Perón y a todo eso le dio continuidad, vino la resistencia peronista y a todo eso le dio continuidad, volvió Perón y a todo eso le dio continuidad, aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dieron continuidad. Y hoy va a aparecer Axel (Kicillof) y a todo eso le va a dar continuidad”, aseguró.

El pronunciamiento de Ferraresi se produjo en una de sus habituales recorridas por la provincia de Buenos Aires, en el marco de su campaña para la gobernación. "Yo estoy anotado. Aspiramos a que haya una primaria para poder dirimir las diferencias con el resto de los compañeros que también aspiren a la gobernación 2027", dijo días atrás.

Temas
Notas Relacionadas
Buenos Aires
LA SUCESIÓN DE KICILLOF

Buenos Aires: el kicillofismo desafía a las demás tribus a definir en internas la candidatura a la gobernación

En los campamentos de Ferraresi, Katopodis y Espinoza, postulantes del MDF, defienden la competencia en las PASO. El peso de las encuestas y la negociación grande.
El equipo de Jorge Ferraresi
CANDIDATO EN BUENOS AIRES

Ferraresi 2027: quiénes integran y cómo se mueve el equipo de campaña para la gobernación

La pieza central es la intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra. Siente nombres completan su núcleo de confianza. El cuarteto que trabaja para Kicillof.

Las Más Leídas

Más Sobre Municipios

También te puede interesar

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora junto a Juan Manuel Aráoz, emisario para el Consejo de la Magistratura
LA JUSTICIA QUE VIENE

Consejo de la Magistratura: el alfil de Llaryora sale a la caza del voto de la abogacía de las provincias

Por  Luis Zegarra
Elecciones en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: quiénes entran, quiénes salen y las peleas abiertas.
LA JUSTICIA QUE VIENE

Elecciones en el Consejo de la Magistratura de Entre Ríos: quiénes entran, quiénes salen y las peleas abiertas

Por  Juan Cruz Varela
Fundación Rosa Luxemburgo lanzó su Plataforma Global en Español para el mundo hispanohablante
COMUNICACIÓN EN UNA NUEVA ERA

Fundación Rosa Luxemburgo lanzó su Plataforma Global en Español para el mundo hispanohablante

Por  Letra P | Periodismo Político
Patricia Bullirch junto al fallecido Juan Carlos Pagotto, en el Senado. 
ROSCA EN EL CONGRESO

Senado: la muerte de Pagotto dejó vacante un cargo clave para nombrar jueces y apuran un reemplazo

Por  Mauricio Cantando