Jorge Ferraresi: "Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca"

El dirigente fundacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) también resaltó que "me encantaría que la compañera (por CFK) tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir un solo sector", y descartó la posibilidad de que la expresidenta vuelva a ser candidata: “Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata. Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata, pero no hay ningún dato por el cual lo que dicen que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina”.

El proceso histórico, el peronismo y la continuidad

Por otra parte mencionó como "mejor modelo de gobierno kirchnerista" al que él mismo condujo en el distrito de Avellaneda, y resaltó la figura de su padre, Alfredo Ferraresi, un histórico dirigente sindical del gremio farmacéutico (ADEF) y destacado militante de la resistencia peronista durante la dictadura militar.



En ese contexto, Ferraresi apuntó que “lo que tengo claro es que en el proceso histórico, cuando se fue construyendo -Moreno, San Martín, Belgrano, Rosas-, no es que se enterró todo eso, se le dio continuidad; vino Yrigoyen y le dio continuidad, vino Perón y a todo eso le dio continuidad, vino la resistencia peronista y a todo eso le dio continuidad, volvió Perón y a todo eso le dio continuidad, aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dieron continuidad. Y hoy va a aparecer Axel (Kicillof) y a todo eso le va a dar continuidad”, aseguró.



El pronunciamiento de Ferraresi se produjo en una de sus habituales recorridas por la provincia de Buenos Aires, en el marco de su campaña para la gobernación. "Yo estoy anotado. Aspiramos a que haya una primaria para poder dirimir las diferencias con el resto de los compañeros que también aspiren a la gobernación 2027", dijo días atrás.