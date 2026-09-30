Jorge Ferraresi: "Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca"

Jorge Ferraresi: "No hay ninguna chance de que Cristina sea candidata"
Jorge Ferraresi, uno de los precandidatos nítidos del kicillofismo a gobernador, hizo un aporte contundente a las diferencias que mantienen el sector del mandatario bonaerense y el de la expresidenta: "Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca", afirmó en Vicente López, y sostuvo sin tapujos que "no hay ninguna chance" de que CFK sea candidata.
En un encuentro en la localidad de Villa Martelli, el exintendente de Avellaneda puso en primer plano la verdadera discusión que anida en el peronismo, por el liderazgo en el espacio. Dijo: "En mi caso particular, yo fui vicepresidente del Instituto Patria, y la verdad es que Cristina eligió no conducirme, yo no elegí que ella no me conduzca, no me llamó nunca más”. Y sumó otro condimento: "En Avellaneda ya tiene otro candidato, y está bien que lo tenga”.
El aludido candidato a intendente es el senador bonaerense y dirigente de La Cámpora, Emmanuel Santalla, que ya recorre el distrito gobernado por Magdalena Sierra, exdiputada nacional y esposa de Ferraresi, a quien reemplazó en el municipio mientras él recorre la provincia.
Ferraresi: "No hay ninguna chance de que sea candidata"
El dirigente fundacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) también resaltó que "me encantaría que la compañera (por CFK) tome la decisión de conducirnos a todos y no de conducir un solo sector", y descartó la posibilidad de que la expresidenta vuelva a ser candidata: “Nosotros creemos que no hay ninguna chance de que sea candidata. Ojalá nos marquen una hoja de ruta donde pueda terminar de candidata, pero no hay ningún dato por el cual lo que dicen que va a salir de las Naciones Unidas sea vinculante para la Argentina”.
Cristina Kirchner en el balcón de San José 1111
Así se refirió a la presentación de los abogados de Cristina Kirchner ante la ONU para buscar la revisión de su condena en la causa Vialidad y suspender la inhabilitación perpetua que le impide competir en las elecciones de 2027.
El proceso histórico, el peronismo y la continuidad
Por otra parte mencionó como "mejor modelo de gobierno kirchnerista" al que él mismo condujo en el distrito de Avellaneda, y resaltó la figura de su padre, Alfredo Ferraresi, un histórico dirigente sindical del gremio farmacéutico (ADEF) y destacado militante de la resistencia peronista durante la dictadura militar.
En ese contexto, Ferraresi apuntó que “lo que tengo claro es que en el proceso histórico, cuando se fue construyendo -Moreno, San Martín, Belgrano, Rosas-, no es que se enterró todo eso, se le dio continuidad; vino Yrigoyen y le dio continuidad, vino Perón y a todo eso le dio continuidad, vino la resistencia peronista y a todo eso le dio continuidad, volvió Perón y a todo eso le dio continuidad, aparecieron Néstor y Cristina y a todo eso le dieron continuidad. Y hoy va a aparecer Axel (Kicillof) y a todo eso le va a dar continuidad”, aseguró.
El pronunciamiento de Ferraresi se produjo en una de sus habituales recorridas por la provincia de Buenos Aires, en el marco de su campaña para la gobernación. "Yo estoy anotado. Aspiramos a que haya una primaria para poder dirimir las diferencias con el resto de los compañeros que también aspiren a la gobernación 2027", dijo días atrás.